Колесо переговоров по Украине повернулось: почему повестка киевского режима уходит на задний план

Президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент Москва занимается возможностями мирного разрешения украинского конфликта. Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент Москва занимается возможностями мирного разрешения украинского конфликта.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с профессором кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Маратом Башировым.

РАЗНЫЕ ТРЕКИ

- Значит, переговоры все-таки будут - и вскоре?

- У нас есть устойчивый переговорный трек - с американцами, но там украинская повестка сейчас уходит на задний план.

- Полагаете?

- Американцы совершили качественный скачок в переговорах. Они перестали увязывать бизнес-проекты США и России с окончанием СВО.

- Это не понравилось многим?

- Это взбудоражило всех. Тут же появились европейцы. Назначили для звонка в Москву двух не самых значимых европейцев по формальному признаку - у их стран есть общая граница с Россией.

- А трек в Абу-Даби?

- Там есть работа комиссии, которая занимается гуманитарными вопросами - и она не прекращала работу. Сейчас по Алешкам идет вывод жителей города - кто поедет жить на Украину, кто в Крым. И есть трек по принципиальным вопросам - общеевропейская безопасность, где безопасность России в полном объеме должна быть учтена.

НЕ ДОЖДАЛИСЬ ЕВРОПЫ

- Нет ощущения в этом некой хаотичности?

- Есть. Это связано с тем, что американцы начали экономические проекты в нефтянке, в газе, в авиации с Россией — не дожидаясь Европы. Европейцы поняли, что Штаты займут часть рынка, которая раньше была за европейцами.

- Но США разделяют экономику общих проектов и экономику войны?

- Они - разделяют. Но ВСУ продолжают получать вооружения, в том числе, из-за океана. И в эту ночь они побили очередной рекорд по массовости ночного налета - причем во время саммита Россия-Африка, что особенно цинично. При том никто из африканцев не испугался. А Трампу за последнее время положили на стол три доклада от разных разведывательных ведомств США.

Американцы начали экономические проекты в нефтянке, в газе, в авиации с Россией — не дожидаясь Европы. Фото: REUTERS.

ЧТО ДОЛОЖИЛИ ТРАМПУ

- И что же там?

- Прогноз один тот же — к весне будет окончательный перелом, русские победят, а украинцы не устоят при всей поддержке европейцев. И Трамп принял решение - надо быстро входить на российский рынок. Не оглядываясь на союзничков.

- Есть этому подтверждения?

- Кристин Лагард, глава европейского центробанка, подает в отставку срочно — почти за год до окончания ее полномочий. Это фактически признание того, что европейцы проиграли драку доллар-евро. А сейчас они окончательно проиграют и российский рынок, на фоне действий американцев останутся у разбитого корыта.

МОЖНО И В ЛОБ

- И в таких обстоятельствах нам нужно заниматься мирным разрешением украинского конфликта?

- Наше миролюбие никто не отменял. Можем дать в лоб, но если противник отступит, и мы получим свое - почему нет?

- Как это может получиться?

- Убрать Зеленского. Вся остальная украинская в кавычках элита сразу ложится под американцев — все активы, все деньги за океаном. Но есть одно «но»: американцам не выгодно быстрое завершение переговорного процесса по украинскому кейсу.

- Почему?

- Европейцы и так загнали себя в ловушку. И, чем дольше продолжаются боевые действия, тем у американцев больше возможностей договориться с Россией по разным кейсам.

КТО КОГО СЪЕСТ

- Но ведь и без Зеленского нацистская масса на Украине никуда не денется - и продолжит воевать?

- Это так. Но американской экономике, чтобы усилится в драке с Китаем, надо кого то съесть — сейчас они Европу и едят. Втянули в войну России и Украины Европу — и потом сами отпрыгнули.

- А нас съесть не хотели?

- Мы вышли и сказали - съесть нас не удастся. Нас душат , а мы воюем, и никто этого не ожидал.

- Может ли быть достижение целей СВО без нашего солдата в Киеве?

- Если мы не доведем эту историю, она достанется нашим внукам. Это тяжелый выбор.

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