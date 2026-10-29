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Политика29 октября 2026 14:50

Колесо переговоров по Украине повернулось: почему повестка киевского режима уходит на задний план

Марат Баширов: украинская повестка в переговорах с США уходит на задний план
Авторы (2):
Игорь ЯКУНИН
Игорь ИЗМАЙЛОВ
Президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент Москва занимается возможностями мирного разрешения украинского конфликта.

Президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент Москва занимается возможностями мирного разрешения украинского конфликта.

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент Москва занимается возможностями мирного разрешения украинского конфликта.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с профессором кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Маратом Башировым.

РАЗНЫЕ ТРЕКИ

- Значит, переговоры все-таки будут - и вскоре?

- У нас есть устойчивый переговорный трек - с американцами, но там украинская повестка сейчас уходит на задний план.

- Полагаете?

- Американцы совершили качественный скачок в переговорах. Они перестали увязывать бизнес-проекты США и России с окончанием СВО.

- Это не понравилось многим?

- Это взбудоражило всех. Тут же появились европейцы. Назначили для звонка в Москву двух не самых значимых европейцев по формальному признаку - у их стран есть общая граница с Россией.

- А трек в Абу-Даби?

- Там есть работа комиссии, которая занимается гуманитарными вопросами - и она не прекращала работу. Сейчас по Алешкам идет вывод жителей города - кто поедет жить на Украину, кто в Крым. И есть трек по принципиальным вопросам - общеевропейская безопасность, где безопасность России в полном объеме должна быть учтена.

НЕ ДОЖДАЛИСЬ ЕВРОПЫ

- Нет ощущения в этом некой хаотичности?

- Есть. Это связано с тем, что американцы начали экономические проекты в нефтянке, в газе, в авиации с Россией — не дожидаясь Европы. Европейцы поняли, что Штаты займут часть рынка, которая раньше была за европейцами.

- Но США разделяют экономику общих проектов и экономику войны?

- Они - разделяют. Но ВСУ продолжают получать вооружения, в том числе, из-за океана. И в эту ночь они побили очередной рекорд по массовости ночного налета - причем во время саммита Россия-Африка, что особенно цинично. При том никто из африканцев не испугался. А Трампу за последнее время положили на стол три доклада от разных разведывательных ведомств США.

Американцы начали экономические проекты в нефтянке, в газе, в авиации с Россией — не дожидаясь Европы.

Американцы начали экономические проекты в нефтянке, в газе, в авиации с Россией — не дожидаясь Европы.

Фото: REUTERS.

ЧТО ДОЛОЖИЛИ ТРАМПУ

- И что же там?

- Прогноз один тот же — к весне будет окончательный перелом, русские победят, а украинцы не устоят при всей поддержке европейцев. И Трамп принял решение - надо быстро входить на российский рынок. Не оглядываясь на союзничков.

- Есть этому подтверждения?

- Кристин Лагард, глава европейского центробанка, подает в отставку срочно — почти за год до окончания ее полномочий. Это фактически признание того, что европейцы проиграли драку доллар-евро. А сейчас они окончательно проиграют и российский рынок, на фоне действий американцев останутся у разбитого корыта.

МОЖНО И В ЛОБ

- И в таких обстоятельствах нам нужно заниматься мирным разрешением украинского конфликта?

- Наше миролюбие никто не отменял. Можем дать в лоб, но если противник отступит, и мы получим свое - почему нет?

- Как это может получиться?

- Убрать Зеленского. Вся остальная украинская в кавычках элита сразу ложится под американцев — все активы, все деньги за океаном. Но есть одно «но»: американцам не выгодно быстрое завершение переговорного процесса по украинскому кейсу.

- Почему?

- Европейцы и так загнали себя в ловушку. И, чем дольше продолжаются боевые действия, тем у американцев больше возможностей договориться с Россией по разным кейсам.

КТО КОГО СЪЕСТ

- Но ведь и без Зеленского нацистская масса на Украине никуда не денется - и продолжит воевать?

- Это так. Но американской экономике, чтобы усилится в драке с Китаем, надо кого то съесть — сейчас они Европу и едят. Втянули в войну России и Украины Европу — и потом сами отпрыгнули.

- А нас съесть не хотели?

- Мы вышли и сказали - съесть нас не удастся. Нас душат , а мы воюем, и никто этого не ожидал.

- Может ли быть достижение целей СВО без нашего солдата в Киеве?

- Если мы не доведем эту историю, она достанется нашим внукам. Это тяжелый выбор.

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