Колесо переговоров по Украине повернулось: почему повестка киевского режима уходит на задний план

Фото: REUTERS.
Президент России Владимир Путин заявил, что на данный момент Москва занимается возможностями мирного разрешения украинского конфликта.
На Радио «Комсомольская правда» говорили с профессором кафедры взаимодействия бизнеса и власти ВШЭ Маратом Башировым.
- Значит, переговоры все-таки будут - и вскоре?
- У нас есть устойчивый переговорный трек - с американцами, но там украинская повестка сейчас уходит на задний план.
- Полагаете?
- Американцы совершили качественный скачок в переговорах. Они перестали увязывать бизнес-проекты США и России с окончанием СВО.
- Это не понравилось многим?
- Это взбудоражило всех. Тут же появились европейцы. Назначили для звонка в Москву двух не самых значимых европейцев по формальному признаку - у их стран есть общая граница с Россией.
- А трек в Абу-Даби?
- Там есть работа комиссии, которая занимается гуманитарными вопросами - и она не прекращала работу. Сейчас по Алешкам идет вывод жителей города - кто поедет жить на Украину, кто в Крым. И есть трек по принципиальным вопросам - общеевропейская безопасность, где безопасность России в полном объеме должна быть учтена.
- Нет ощущения в этом некой хаотичности?
- Есть. Это связано с тем, что американцы начали экономические проекты в нефтянке, в газе, в авиации с Россией — не дожидаясь Европы. Европейцы поняли, что Штаты займут часть рынка, которая раньше была за европейцами.
- Но США разделяют экономику общих проектов и экономику войны?
- Они - разделяют. Но ВСУ продолжают получать вооружения, в том числе, из-за океана. И в эту ночь они побили очередной рекорд по массовости ночного налета - причем во время саммита Россия-Африка, что особенно цинично. При том никто из африканцев не испугался. А Трампу за последнее время положили на стол три доклада от разных разведывательных ведомств США.
Фото: REUTERS.
- И что же там?
- Прогноз один тот же — к весне будет окончательный перелом, русские победят, а украинцы не устоят при всей поддержке европейцев. И Трамп принял решение - надо быстро входить на российский рынок. Не оглядываясь на союзничков.
- Есть этому подтверждения?
- Кристин Лагард, глава европейского центробанка, подает в отставку срочно — почти за год до окончания ее полномочий. Это фактически признание того, что европейцы проиграли драку доллар-евро. А сейчас они окончательно проиграют и российский рынок, на фоне действий американцев останутся у разбитого корыта.
- И в таких обстоятельствах нам нужно заниматься мирным разрешением украинского конфликта?
- Наше миролюбие никто не отменял. Можем дать в лоб, но если противник отступит, и мы получим свое - почему нет?
- Как это может получиться?
- Убрать Зеленского. Вся остальная украинская в кавычках элита сразу ложится под американцев — все активы, все деньги за океаном. Но есть одно «но»: американцам не выгодно быстрое завершение переговорного процесса по украинскому кейсу.
- Почему?
- Европейцы и так загнали себя в ловушку. И, чем дольше продолжаются боевые действия, тем у американцев больше возможностей договориться с Россией по разным кейсам.
- Но ведь и без Зеленского нацистская масса на Украине никуда не денется - и продолжит воевать?
- Это так. Но американской экономике, чтобы усилится в драке с Китаем, надо кого то съесть — сейчас они Европу и едят. Втянули в войну России и Украины Европу — и потом сами отпрыгнули.
- А нас съесть не хотели?
- Мы вышли и сказали - съесть нас не удастся. Нас душат , а мы воюем, и никто этого не ожидал.
- Может ли быть достижение целей СВО без нашего солдата в Киеве?
- Если мы не доведем эту историю, она достанется нашим внукам. Это тяжелый выбор.
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