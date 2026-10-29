Мачеха дочери Анастасии Волочковой прервала молчание: честное признание о муже Ариадны

Дочь Анастасии Волочковой с мачехой Еленой Николаевой Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ.

Елена Николаева рассказала, как сейчас складываются ее отношения с дочерью Анастасии Волочковой. Кроме того, мачеха высказалась о муже Ариадны.

Дочь Анастасии Волочковой год назад вышла замуж за Никиту Григоряна. Молодые люди перебрались в Санкт-Петербург. В Москву они приезжают редко.

Выяснилось, что Григорян с трудом смог найти общий язык не только со знаменитой тещей, но и другими родственниками жены. Так, Елена Николаева рассказала, что после свадьбы Ариадна стала реже навещать отца Игоря Вдовина.

Телеведущая раньше тепло общалась с Аришей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Если она привозит с собой мужа, поговорить с ним не удается. По словам мачехи, Никита очень закрытый человек.

"Мы с ним перекидывались несколькими словами, он для меня абсолютно закрытый человек. Я его не воспринимаю, не знаю. Он постоянно улыбается и в основном ничего не говорит, поэтому мне сложно о нем судить. Главное, чтобы Ариадне нравился", - цитирует ведущую ТВ Mail.

Никита Григорян и дочь балерины живут в Петербурге Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Она также призналась, что идеальной семьи с "чужим" ребенком у нее не получилось. "Честно, я не скажу, что во мне есть то тепло, которое было в самом начале, когда я о ней очень заботилась и очень любила ребенка. Разные слова человек говорит, идет на какие-то конфликты, а ты не понимаешь, как их улаживать... Но гармония все равно была. Потому что у меня хороший муж, а у Ариадны - хороший отец", - призналась Николаева.

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