Рост цен и последний срок уплаты налога: что ждет водителей в ноябре

Ноябрьские изменения для водителей. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom

Последний месяц осени принесет российским автомобилистам сразу несколько изменений. В ноябре 2026 года водителям предстоит учитывать сезонные корректировки дорожного движения, новые требования регулирующих органов и возможные изменения стоимости автомобилей.

Эксперты автомобильного рынка и представители профильных ведомств рассказали, какие нововведения затронут владельцев машин и других участников дорожного движения.

Автомобильный рынок: чего ждать от цен и скидок

Существенного подорожания автомобилей в ноябре участники рынка не ожидают. Тем не менее отдельные новые и подержанные модели могут прибавить в цене порядка 30–50 тысяч рублей. Среди основных причин называют уменьшение складских запасов у дилеров и увеличение закупочной стоимости машин.

При этом автопроизводители, стремясь выполнить годовые планы реализации, могут продолжить предоставлять скидки. В частности, специальные предложения, вероятно, сохранятся на автомобили предыдущих годов выпуска и модели, которых пока достаточно на дилерских складах.

На вторичном рынке возможен умеренный рост цен на востребованные автомобили Kia, Hyundai, Toyota и Mazda. В то же время машины с внушительным пробегом, невысоким спросом или дорогостоящим обслуживанием могут, напротив, стать дешевле.

Москва: временное закрытие улиц и бесплатная парковка

В ноябре столичным автомобилистам придется учитывать временные ограничения движения. Перекрытия отдельных улиц в нескольких районах Москвы запланированы как на начало месяца, так и на период ближе к его завершению. Они будут связаны с проведением городских мероприятий.

Вместе с тем 4 ноября, в День народного единства, водители смогут оставить автомобили на городских парковках бесплатно. Льгота распространится на все улицы столицы вне зависимости от действующего тарифного режима.

Платные магистрали переходят на зимние скоростные ограничения

На отдельных скоростных автомобильных дорогах России уже начали вводить сезонные ограничения скорости, призванные повысить безопасность движения в холодное время года.

В частности, на трассе М-11 «Нева» и некоторых участках М-4 «Дон» в Воронежской области максимальную скорость для легковых машин и грузового транспорта массой до 3,5 тонны ограничили 110 км/ч. В ноябре аналогичные меры могут распространить и на другие отрезки платных магистралей.

Предполагается, что зимние скоростные нормативы сохранятся до середины апреля 2027 года.

Зимние шины: откладывать замену до декабря не стоит

Ноябрь остается последним месяцем перед наступлением календарной зимы, однако автомобилистам уже сейчас рекомендуется подготовить машины к холодам. С учетом прогнозируемого понижения температуры и вероятности первых заморозков специалисты советуют не затягивать с установкой зимних покрышек.

Стоимость шиномонтажа для распространенных моделей автомобилей существенно не изменилась относительно прошлого года. В среднем замена комплекта резины вместе с балансировкой обойдется примерно в 8–9 тысяч рублей.

Транспортный налог: заплатить необходимо до 1 декабря

Владельцам автомобилей предстоит завершить расчеты с налоговой службой за 2025 год. Крайний срок перечисления транспортного налога для физических лиц установлен на 1 декабря 2026 года.

Начиная со 2 декабря за несвоевременную оплату будут начисляться пени. Налоговые уведомления автомобилисты могут найти в личном кабинете Федеральной налоговой службы, а также на портале «Госуслуги».

Электросамокаты: готовятся изменения в правилах движения

В ноябре правительству планируют представить проект поправок в Правила дорожного движения, регулирующих использование средств индивидуальной мобильности. Новые положения затронут в том числе владельцев электросамокатов.

Среди рассматриваемых вопросов — порядок идентификации таких устройств и их пользователей, требования к безопасности передвижения, а также меры административной ответственности за несоблюдение установленных правил.

Таможенный контроль и безопасность автобусных перевозок

С 20 ноября начнут действовать обновленные правила таможенного осмотра товаров. Изменения коснутся в том числе коммерческих партий автомобилей. Их основная задача заключается в более четком регулировании проверочных процедур и сокращении времени, необходимого для их проведения.

Кроме того, в ноябре завершается эксперимент, направленный на повышение безопасности пассажирских автобусных перевозок. В рамках проекта применяется система мониторинга на базе ЭРА-ГЛОНАСС.

В дальнейшем разработанная система должна предоставить пассажирам возможность в режиме реального времени проверять законность автобусных рейсов. Это позволит повысить прозрачность перевозок и обеспечить дополнительный контроль за работой транспортных компаний.

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