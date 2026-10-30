Российский парк автобрендов-миллионников пополнился 12-м игроком: все детали

Российский парк автобрендов-миллионников пополнился 12-м игроком. Alf Ribeiro / Shutterstock.com / Fotodom

К середине 2026 года количество легковых автомобилей в России достигло 47,7 млн единиц. На отечественном рынке представлено более 200 автомобильных марок, однако парк только 12 из них превышает миллион машин. Такую статистику привел руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Наибольшее количество автомобилей приходится на отечественную Lada. В российском автопарке насчитывается около 12 млн машин этой марки. Вторую позицию занимает Toyota с результатом 4,52 млн экземпляров. Третье место досталось Kia, парк которой составляет 2,76 млн автомобилей.

В десятку наиболее распространенных брендов также вошли Hyundai (2,71 млн), Renault (2,25 млн), Nissan (2,25 млн), Volkswagen (1,86 млн), Chevrolet (1,69 млн), Ford (1,32 млн) и Mitsubishi (1,27 млн).

Замыкают список марок с миллионным автопарком Skoda, на которую приходится 1,11 млн машин, и Honda с показателем 1,02 млн экземпляров.

По словам Сергея Целикова, Honda удалось преодолеть отметку в миллион автомобилей только в 2026 году.

В ближайшие два года существенного расширения списка брендов-миллионников аналитики не ожидают. Однако в перспективе трех-пяти лет к лидерам могут присоединиться другие производители. Ближе всего к заветной отметке находятся Mazda, BMW и Mercedes-Benz. Их российский автопарк насчитывает соответственно 870 тысяч, 834 тысячи и 797 тысяч автомобилей.

С учетом объемов ввоза новых и подержанных машин наиболее вероятным кандидатом на преодоление миллионного рубежа Целиков считает Mazda. По его оценке, это может произойти уже через два-три года. Немецким производителям для достижения аналогичного результата потребуется как минимум еще пять лет.

Среди китайских марок по численности автомобилей в России лидируют Haval и Chery. В отечественном автопарке зарегистрировано около 690 тысяч машин Haval и 663 тысяч автомобилей Chery. Если нынешняя динамика продаж сохранится, Haval способен достичь отметки в миллион экземпляров к концу 2028 года.

При этом руководитель «Автостата» обратил внимание на результаты китайских автомобильных холдингов в целом. Если учитывать все марки группы Chery вместе с их российскими аналогами, совокупный парк уже превышает миллион автомобилей. У концерна Great Wall Motor (GWM) этот показатель составляет немногим более 900 тысяч машин.

Автомобили брендов, входящих в группу Geely, в совокупности насчитывают 742 тысячи экземпляров. Если добавить к ним принадлежащую концерну Volvo, общий результат также достигает примерно миллиона автомобилей.

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