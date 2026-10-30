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Авто30 октября 2026 9:39

Рынок электромобилей с пробегом за девять месяцев сильно вырос: все подробности

«Автостат»: рынок электромобилей с пробегом за 9 месяцев вырос в полтора раза
Илья МАСЮК
Рынок электромобилей с пробегом за 9 месяцев вырос в 1,5 раза. Фото: сайт Deepal Automobile Technology Co

Рынок электромобилей с пробегом за 9 месяцев вырос в 1,5 раза. Фото: сайт Deepal Automobile Technology Co

За январь – сентябрь 2026 года в России было приобретено 15 141 подержанный электромобиль. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на машины с электрическими силовыми установками увеличился на 53,8%. Такие данные приводит аналитическое агентство "Автостат".

Наибольшая доля вторичного рынка принадлежит японской марке Nissan. За девять месяцев россияне купили 4 035 электрокаров этого производителя, что соответствует 26,6% от общего объема продаж.

Вторую позицию в рейтинге брендов занял китайский Zeekr с результатом 2 143 автомобиля. Тройку лидеров замкнула американская Tesla, подержанные электромобили которой разошлись в количестве 1 368 экземпляров.

Среди отдельных моделей первенство по-прежнему удерживает Nissan Leaf. За отчетные девять месяцев на российском рынке перепродали 3 708 таких машин. Второе место досталось Zeekr 001, показатель которого составил 1 481 экземпляр. Ни одна из остальных моделей электрокаров не смогла преодолеть отметку в тысячу проданных автомобилей.

Лидером по количеству сделок с подержанными электромобилями стала Москва. На столичный регион пришлось 2 870 приобретенных машин, или 19% от общероссийского результата.

Вторую строчку территориального рейтинга занял Краснодарский край, где за девять месяцев зарегистрировали 1 159 сделок. Еще одним регионом, преодолевшим рубеж в тысячу приобретенных электрокаров, стало Подмосковье с показателем 1 027 автомобилей.

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