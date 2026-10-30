Дибров худеет ради брендовых костюмов, Рудковская мечтает о МГИМО для Гном Гномыча, а Валентина Алексеева раскаялась: о чем говорили звезды на медиапремии «Жара» 2026

Продюсер Яна Рудковская появилась на красной дорожке вместе с сыном Александром Плющенко Фото: Михаил ФРОЛОВ.

29 октября в Live Арене прошла медиапремия «Жара». На красной дорожке знаменитости не только демонстрировали необычные наряды, но и делились новостями из личной жизни, рассуждали о карьере и отвечали на неудобные вопросы. MONA рассказала о ежемесячной помощи приютам и призналась, что секрет хитов ей, кажется, дан свыше. Дмитрий Дибров объяснил, зачем продолжает худеть, Яна Рудковская поделилась планами на образование сына, а Валентина Алексеева рассказала о будущей свадьбе с 50-летним бизнесменом. Корреспондент KP.RU собрал самые яркие разговоры со звездами.

Певица MONA рассказала, что благотворительность давно стала частью ее привычной жизни. Последним добрым поступком артистка назвала помощь приюту для животных, куда она перевела деньги. Причем речь идет не о разовой акции: исполнительница делает это каждый месяц. «Последний раз я перевела деньги в приют, но это у меня база, это каждый месяц», — поделилась MONA.

Soda Luv поделился своим мнением о Madk1d, а Валентина Алексеева рассказала о планах на свадьбу

Певица MONA рассказала, что благотворительность давно стала частью ее привычной жизни Фото: Даниил ОПАРИН.

За время карьеры певица, по собственному признанию, изменилась не только внешне. Она считает, что обрела внутреннюю уверенность, которая помогла ей сформировать собственный стиль и почувствовать себя комфортнее в музыкальной индустрии.

MONA также попыталась объяснить, почему ее песни становятся хитами. Артистка предположила, что у успешной композиции все-таки есть определенная формула, но раскрыть ее секрет удается не всегда. «Я думаю, что все-таки есть какая-то формула. Мне, видимо, дано свыше познать этот секрет. Не во всех песнях, но для меня это безумное счастье», — призналась певица.

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал «Комсомолке», что теперь может позволить себе выбирать костюмы без оглядки на необходимость подгонять их по фигуре. Добиться этого ему помогла работа над собой. «Большое счастье, что мой наряд теперь не нуждается в том, чтобы его подгонять. Благодаря проекту "Перезарядка", благодаря уколам для похудения, которыми я пользуюсь, я похудел достаточно, чтобы прямо одежда сама на меня садилась, а не подгонялась», — рассказал шоумен.

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал «Комсомолке», что теперь может позволить себе выбирать костюмы без оглядки на необходимость подгонять их по фигуре

Кстати, на премию Дибров пришел не один, а вместе с возлюбленной Екатериной Гусевой. Пара также прокомментировала модные заявления Виктории Бони, которая недавно назвала Louis Vuitton брендом «для бедных и бомжей». «Каждый имеет право на собственное мнение, но я выразил бы свое. Одеваться безвкусно стоит тех же денег, что и одеваться со вкусом. Весь вопрос только в самом вкусе», — заявил Дибров.

20-летняя обладательница титулов «Мисс Россия — 2024» и «Мисс БРИКС — 2026» Валентина Алексеева рассказала о планах на свадьбу с 50-летним бизнесменом Ильей Мительманом. Недавно избранник сделал модели предложение, однако дату торжества пара пока не раскрывает. А вот представление о будущем празднике у Валентины уже есть. «Можно же сделать что-то между, необязательно уходить в суперминимализм и в какое-то торжество на тысячу человек. Я думаю, у меня будет где-то посередине», — объяснила Алексеева.

Валентина Алексеева показала помолвочное кольцо

На красной дорожке модель также показала кольцо от российского бренда. Журналисты поинтересовались, не тот ли это самый помолвочный подарок от Мительмана, но Валентина решила сохранить интригу.

На той же премии модель вернулась к громкому скандалу после интервью, в котором заявила, что депрессии якобы не существует. Алексеева признала, что неправильно интерпретировала полученную информацию, и назвала свое высказывание ошибкой.

«Я не являюсь психологом. И я подтверждаю свою ошибку. Я немножко неправильно интерпретировала ту информацию, которую я получила и узнала. Была оговорка с моей стороны», — объяснила Валентина KP.RU.

Рэпер Soda Luv рассказал, что знаком с творчеством популярного среди молодежи исполнителя Madk1d и хорошо к нему относится. Однако музыкальные вкусы артистов совпадают не во всем. «Он классный пацан, очень светлый, добрый, как мне показалось. Музыка классная, в принципе, я думаю, поколения отличаются друг от друга каким-то бэкграундом и образом мысли. Могут быть какие-то недопонимания, и может быть не совсем там моя музыка в каких-то моментах, но при этом логика ясна, и понятно, почему это цепляет так много людей», — объяснил артист.

Soda Luv. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

При этом от совместной работы с Madk1d Soda Luv не отказался бы. Более того, он признался, что подобное предложение может появиться совершенно спонтанно.

«Конечно, вообще с кайфом», — ответил рэпер на вопрос о возможном дуэте.

«Зависит от момента, интенции какой-то... Вот буду я сидеть пьяненький в клубе где-нибудь, услышу его трек и такой напишу: "Погнали поработаем". Ну, я не знаю, это может быть как угодно, на самом деле. Тут речь не про гордость», — добавил Soda Luv.

На ковровой дорожке гости постарались удивить не только своими высказываниями, но и образами. Блогер Кросс появилась в белом платье с фатой, Анна Седокова сделала ставку на черный наряд с массивным глянцевым корсетом, а MIA BOYKA выбрала футуристичный белый топ и длинную черную юбку. Звезда TikTok Юлия Гаврилина пришла в мини с объемными шипами, Алена Водонаева предстала в образе женщины-кошки, а Люся Чеботина выбрала кожаную мини-юбку с длинным шлейфом.

Победители медиапремии «Жара»

Digital-певица — Ольга Бузова

Digital-певец — JONY

Digital-шоу года — «Быстрые свидания»

Группа года — The Hatters

Краш года — MAYOT

Краш Girl — Юлия Гаврилина

Лирик-артист года — AKMAL’

Хит года — MIA BOYKA, «Экспонат»

Тренд года — ЦУЕФА, «Я тебя могну»

Инфлюенсер года — Александр Рогов

На стиле — IOWA

Голос блога — Ида Галич

Фан-клуб года — MILANA STAR

Шоу года — Элджей, «Gameboy Arena Show»

Видео года — BEARWOLF, «Феникс»

Альбом года — Aarne и TOXI$, «SLAANG»

Fresh Blood — Анна Немченко

Коллаб года — 9mice, Егор Крид, тёмный принц и madk1d, «Jealous»

Медиасемья года — Аня Покров и Артур Бабич

Выбор VOICE — Даниэль Вегас

Легенда медиаиндустрии — Ксения Собчак

Медиаперсона года — Люся Чеботина

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