Гибридный Evolute i-Sky задерживается: почему российский кроссовер не выйдет в декабре

Evolute перенес производство гибридного кроссовера i-Sky на 2027 год. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom

Российский производитель Evolute отложил запуск серийного выпуска гибридной версии кроссовера i-Sky.

Ранее предполагалось, что автомобиль начнут собирать в декабре 2026 года, однако теперь эти сроки пересмотрены. Окончательное решение о дальнейших планах компания рассчитывает принять в начале 2027-го. Об этом представители бренда сообщили изданию Autonews.ru.

В пресс-службе Evolute объяснили перенос тем, что предприятие только недавно достигло предусмотренных производственным планом показателей выпуска уже представленных моделей. Поэтому компании требуется дополнительное время для определения сроков запуска новой модификации.

Изменения в графике затрагивают исключительно гибридный вариант i-Sky. Полностью электрическая версия кроссовера уже производится на заводе в Липецкой области. Полноценное изготовление модели, включающее сварку и окраску кузовов, стартовало 12 октября 2026 года.

Электрический Evolute i-Sky комплектуется силовой установкой мощностью 218 л. с. и аккумуляторной батареей емкостью 62 кВт·ч. Согласно заявленным характеристикам, на одном заряде автомобиль способен проехать до 424 км.

Рекомендованная розничная стоимость электрокроссовера составляет 3 515 000 рублей. При использовании фирменной программы кредитования цена начинается от 3 255 000 рублей.

Информация о техническом оснащении и стоимости будущей гибридной модификации пока отсутствует. Поэтому характеристики электрического i-Sky нельзя считать показателями версии, которая дополнительно получит бензиновый двигатель.

Изначально Evolute собиралась поставить гибридный кроссовер на конвейер в декабре 2026 года. Однако реализация производственных планов осложнилась реконструкцией предприятия «Моторинвест», проходившей летом. Эти работы ранее уже отразились на сроках запуска электрической модификации.

Теперь корректировка графика коснулась и гибридной версии. При этом начало 2027 года компания обозначила лишь как период, когда намерена определиться с дальнейшими сроками проекта. Точную дату начала серийного производства Evolute пока не объявила.

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