Haval M6 под угрозой: почему популярный китайский кроссовер могут снять с конвейера

«Ведомости»: на заводе ПСМА в Калуге могут прекратить сборку кроссовера Haval M6. DiPres/ Shutterstock.com / Fotodom

В России рассматривают возможность прекращения выпуска кроссовера Haval M6 на производственной площадке ПСМА в Калужской области.

Среди обсуждаемых сценариев также фигурируют обновление модели или замена ее другим автомобилем с более высокой рентабельностью. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух источников, знакомых с переговорами между Haval и MGC Group (прежнее российское подразделение Magna).

По информации одного из собеседников издания, производство M6 в Калуге могут полностью прекратить. Второй источник считает, что вместо остановки сборки производитель может провести рестайлинг кроссовера либо заменить его более прибыльной моделью.

Одной из причин пересмотра производственной стратегии могло стать отсутствие у предприятия ПСМА доступа к государственным льготам в рамках так называемой зеленой шкалы Минпромторга. Эта система предусматривает компенсацию утилизационного сбора автопроизводителям в зависимости от степени локализации выпускаемых автомобилей.

Размер возмещения определяется количеством набранных моделью баллов локализации. В 2025 году для получения полной компенсации требовалось 1500 баллов. В 2026-м необходимый показатель увеличился до 2000, а в 2027 году должен составить уже 2567 баллов.

Как пояснил один из источников «Ведомостей», без государственной компенсации утилизационного сбора производство относительно недорогого автомобиля становится экономически невыгодным. Второй собеседник придерживается аналогичной позиции. При этом окончательного решения о дальнейшей судьбе Haval M6 пока не принято.

Выпуск китайского кроссовера на калужском предприятии стартовал зимой 2025 года. Первоначально автомобили собирали по упрощенной технологии из готовых машинокомплектов. Однако уже в июле производство перевели на полный цикл, включающий сварку и окраску кузовов. За весь 2025 год завод выпустил 24,5 тысячи экземпляров Haval M6.

Ранее представители Great Wall сообщали, что автомобили калужской сборки адаптированы к российскому климату и условиям эксплуатации. В частности, кузовные элементы и колесные арки получают дополнительную антикоррозийную обработку. В оснащение также входят обогрев передних сидений и наружных зеркал. Помимо этого, для модели предусмотрен увеличенный бачок стеклоомывателя объемом 4,5 литра.

На российском рынке Haval M6 занимает второе место по доступности среди кроссоверов бренда, уступая только Jolion. Автомобиль предлагается в единственной комплектации с бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра и мощностью 143 л. с.

В зависимости от выбранной трансмиссии мотор сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач или семиступенчатым роботизированным агрегатом. Все версии кроссовера оснащаются исключительно передним приводом.

Таким образом, будущее одной из наиболее доступных моделей Haval в России остается неопределенным: производитель может как модернизировать автомобиль, так и полностью отказаться от его калужской сборки.

Ранее сайт KP.RU писал о езде с малым запасом топлива, об обновленном Haval Jolion, о старте производства нового кроссовера Lada.