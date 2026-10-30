Новый российский бренд Votour выходит на рынок: первым станет кроссовер V5

Продажи первой модели российского автобренда Votour начнутся в ноябре. Фото: сайт фоттон

Российский автомобильный бренд Votour начнет продажи своей первой модели — городского кроссовера V5 — в ноябре 2026 года. Об этом сообщили представители марки ТАСС.

Votour создан в рамках стратегического сотрудничества холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Именно кроссовер V5 станет дебютным автомобилем нового бренда на российском рынке.

О запуске Votour партнеры объявили ранее. Предполагается, что линейка марки будет состоять из кроссоверов и внедорожников, рассчитанных как на ежедневное использование в городе, так и на поездки по сложным дорожным маршрутам. Кроме того, производители планируют развивать отдельную категорию премиальных внедорожных автомобилей.

Проект Votour стал очередным направлением сотрудничества «АГР» и Defetoo в автомобильной отрасли. В рамках партнерства компании уже занимаются развитием в России нескольких марок — Tenet, Tenet Plus, Jeland и Esteo.

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