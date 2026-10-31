Пока весь мир гадал, откуда взялись эти дети и чьи они, на Украине разверзлись хляби, только не небесные Фото: REUTERS.

Есть в США такая традиция — на Хэллоуин президент и первая леди раздают в Белом доме пришедшим к ним в карнавальных костюмах детишкам подарочки (конфеты и шоколадки). Пресса обычно высматривает самые необычные костюмы детей и с удовольствием их смакует. В этом году неожиданно звездами стали мальчик с девочкой, мальчик подошел к Меланье в камуфляже и в фуражке советского солдата-танкиста (впрочем, эта фуражка с черным околышем могла быть и ракетчика, и у артиллериста, и у связиста, но все окрестили ее танкистской), а девочка получила свой подарок от Дональда Трампа, будучи одетой в длинный сарафан и с кокошником на голове.

Пока весь мир гадал, откуда взялись эти дети и чьи они, на Украине разверзлись хляби, только не небесные. И на детишек понеслись потоки, говоря по-украински, лайна (дерьма) в соцсетях. В выражениях украинские пользователи Сети, как обычно, не стеснялись:

- Маленькие ********.

- Ибо москали это и есть нечисть.

- Днище! Русский мир им в хату.

- Возможные кацапские убийцы.

- ******** — они и в Америке ********.

- Откуда эта нечисть? Дети эмигрантов?

- Гранату в корзинку!

- Насрать в кокошник немедленно!

Есть в США такая традиция — на Хэллоуин президент и первая леди раздают в Белом доме пришедшим к ним в карнавальных костюмах детишкам подарочки Фото: REUTERS.

И это лишь самая малая и самая цензурная часть отзывов «справжних и свидомых» украинцев, которые изливали из себя тонны ненависти к маленьким детишкам. Маты свистели, можно сказать, над головой по всему информационному пространству Сети. Я даже не хочу говорить, что в нашей стране я не видел ни одного подобного проявления к ребенку в костюме того же запорожского козака или украинской дивчины.

По странному (на самом деле нет) совпадению почти такая же волна ненависти выплеснулась к омбудсмену Украины Дмитро Лубинцу, который вместе с российской коллегой Яной Лантратовой участвовал в организованной при посредничестве Меланьи Трамп гуманитарной паузе в Алешках Херсонской области.

Напомним, гуманитарная колонна привезла туда десятки тонн помощи и вывезла людей, часть которых отправилась в безопасные районы России, а часть (преимущественно, старики, которым трудно начинать новую жизнь) — к своим родственникам на Украину. Лубинец, чтобы вывезти украинских жителей Алешек, проехал через Белоруссию, российский Крым, называл Лантратову и ее помощников коллегами, жал руки и, вообще, вел себя так, что его уже раз 5-6 должны были занести на «Миротворец» с выжженным на лбу клеймом «враг Украины».

Он также удостоился самых нелестных эпитетов - от просто «изменника Украины» и «предателя» и до «руки Путина». Эпитет «гнида» стал одним из самых распространенных в описании действий Лубинца с украинской стороны. Им было глубоко наплевать на судьбу тех же украинцев, которых вытаскивали из блокадного городка. Как, впрочем, и украинским властям, и командованию ВСУ, которые эту смертельную блокаду устроили.

И на этом в очередной раз можно заканчивать очередные попытки найти в этих последователях киевского режима хоть что-то человеческое. Нет там такого. Раньше было, а сейчас нет уже. Потому что дерусифицировали, а бандеровцы — это не люди, а нелюди.

Да, последний штрих, если позволите — по некоторым данным, мальчиком в фуражке советского солдата-срочника и девочкой в кокошнике могли оказаться дети влиятельного заместителя главы аппарата Белого дома и влиятельного политического советника Трампа Стивена Миллера. Свидомиты снова вляпались в ту кучищу, которую сами же заботливо наложили.

Потому что это Украина.

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