Анна Нетребко угодила в скандал: "В «Ла Скала» позорным образом исполняют «Реквием»"

Анну Нетребко опозорили. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Оперный критик разгромил выступление Анны Нетребко. Поводом стал спектакль прославленной примы в миланской опере "Ла Скала". Вадим Журавлев заявил, что певица опозорилась.

Анна Нетребко пять лет назад оборвала все связи с Россией. Певица выступает в европейских театрах и на Родине не проявляется. "Независимо от того, как Анна Нетребко исполняет свои партии, сегодня она - единственная артистка, чьи выступления собирают аншлаги в театрах по всему миру", - заявил искусствовед Вадим Журавлев.

Однако спустя несколько дней музыкальный критик разразился гневной отповедью в адрес уроженки Краснодара. Его возмутило выступления народной артистки России. Критик жестко оценил вокальное мастерство примы.

Анна перед выходом на сцену. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

"В театре «Ла Скала» позорным образом исполняют «Реквием» Верди... Даже у нас мне не доводилось слышать столь ужасного «Libera me». Поклонники отмечали, что Нетребко является выдающейся артисткой. Любопытно, могут ли те, кого считают «великими», позволять себе столь неподобающее пение?" - вопрошает критик.

Что именно ему не понравилось, он ну уточнил. Сама Анна никак не отреагировала на критику.

Ранее стало известно, что сейчас гонорары Нетребко значительно выросли, а доходы увеличились в несколько раз. Певица зарабатывает не только на оперных выступлениях, но и проводит частные концерты для богатых клиентов. За одно мероприятие она может получать от 8 до 10 миллионов рублей.

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