Против Валентины Молодой практически сразу была развязана настоящая кампания — ее обвиняли в том, что она раскрыла место временной дислокации украинских военных, присвоила себе статус врача, не являясь им, и использовала машину с эмблемами «Скорой», которая не имела для этого никаких оснований.

Что и требовалось доказать — суд в Киеве отправил Валентину Молодую в СИЗО, причем, без права замены лишения свободы на денежный залог. Напомним, именно эта женщина в костюме врача «Скорой помощи» прибыла к дому в Петропавловской Борщаговке на окраине столице Украины, где, как выяснилось, в условиях, хуже тюремных, содержались четверо тяжелобольных мужчин и около двух десятков просто избитых. К ней на подмогу пришли местные жители, и в результате жесткого конфликта все удерживаемые в доме были освобождены.

Представители украинских властных структур, причем, на очень высоком уровне (начиная от командующего Нацгвардией Украины, министра внутренних дел и главы ОП, признанного в России террористом Кирила Буданова*) сначала сделали ряд взаимоисключающих заявлений, а позже обвинили во всем население, которое требовало освободить удерживаемых мужчин и оказать больным помощь, и отдельных активистов. В отношении троих — самой Молодой, водителя «Скорой» и Татьяны Киреевой, которая позвала Валентину на помощь ее удерживаемому в подвале приятелю - были возбуждены уголовные дела. И, по всей видимости, их ожидает такая же жесткая мера пресечения, как и Молодую.

Против Молодой практически сразу была развязана настоящая кампания — ее обвиняли в том, что она раскрыла место временной дислокации украинских военных, присвоила себе статус врача, не являясь, провела вместе с водителем предварительную разведку на местности, использовала машину с эмблемами «Скорой», которая не имела для этого никаких оснований. И даже напрямую обвиняли в том, что она является «рукой Москвы», «агентом Кремля», пособником ФСБ и получила такое задание, чтобы дискредитировать ВСУ и ТЦК чуть ли не от самого Путина.

По большей части, конечно же, все эти обвинения были даже не враньем, а самой настоящей брехней. Молодая долгое время позиционировала себя ярой «патриоткой» Украины, была настроена категорически против «москалей», которые «должны быть уничтожены», помогала ВСУ сборами и денежными переводами, а в прошлом году вошла в ТОП-100 врачей Украины и даже была удостоена почетной награды и статуса «Рыцарь Отчизны». Диплом и награду ей вручали в торжественной обстановке. Еще ее обвиняли в том, что помочь вытащить бедолагу из подвала она согласилась за деньги и запросила якобы аж 105 тысяч гривен.

Но не стоит делать из нее чуть ли не пророссийскую активистку, она ей не является ни в коей мере. Она продукт того, что из Украины делали на протяжении последних 30 лет, но особенно активно этот процесс протекал, начиная с 2014-го. Просто она нащупала ахиллесову пяту нынешнего режима. И именно этим вызвана показательная не просто жесткость, а жестокость обратной реакции от украинской власти. А в том, что из активисток она стала сама жертвой бандеровской власти, так не нами сказано про прожорливость революции. И цветная революция, которую замутили на Майдане с подачи западных доброхотов, ничем от других не отличается.

Перед теми, кто олицетворяет собой верхний эшелон бандеровского режима, как, впрочем, и все остальные эшелоны сверху до самого низа стояла задача максимально запугать население, чтобы запугать всех и предотвратить дальнейшие попытки таких выступлений. И здесь годится все — и ложь, и клевета, и судебные приговоры, а если вспомнить, что банда украинских контрразведчиков (ОПГ из СБУ), у отдельных членов которой сегодня прошли обыски (а некоторых еще и задержали, но не стоит сомневаться, что все они будут выпущены под залог) замешана в пытках, избиениях и похищениях, то и такой инструмент, в конец концов, сгодится для команды «просроченного» наркофюрера, чтобы оттянуть свой конец. Они сейчас очень боятся, что подобные всплески народного гнева повторятся, а потому готовы на самые крайние шаги в стремлении не допустить такого развития событий. Хотя до событий в Петропавловской Борщаговке были абсолютно уверены в том, что эта покорная масса уже не поднимается и останется покорной до самого конца.

P.S. Как и предполагалось, для Татьяны Киреевой суд избрал такую же меру пресечения — пребывание в СИЗО без возможности внесения залога.

*внесен в список террористов и экстремистов в РФ

*Организация признана террористической и запрещена на территории России

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