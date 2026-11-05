"Шоу для своих": зачем Польша устраивает спектакли против России на подаренной Сталиным земле

Бронетехника на улицах Варшавы во время парада. Фото: irena iris szewczyk/Shutterstock/Fotodom

В начале ноября в Польше проводили спецоперацию на границе с Россией под предлогом борьбы с «угрозами диверсий» и противодействию активности «людей с фонариками». Байками о российской угрозе запугивал поляков главный комендант полиции республики Марек Боронь. Доказательств угроз с востока полицейский начальник не привел. Но упомянул о грядущих провокациях. И о «возможном проникновении через границу вооруженных групп». Все испугались.

На Радио «КП» тему обсудили с военным обозревателем, полковником в отставке Виктором Литовкиным.

ЗАЧЕМ ПОЛЯКИ ПУГАЮТ?

- Что скрывается за польской «превентивной активностью» - это элемент психологического давления или подготовка к реальным провокациям со стороны Варшавы?

- Вся суета нужна для того, чтобы представить ситуацию так: главный враг Польши - Россия. И Польша якобы всеми силами защищается от этой агрессивной России. Которая не сегодня-завтра нападет на демократическую, светлоликую Польшу. Так им приходится объяснить, почему растут цены в магазинах, не хватает тепла в домах, газ и электричество дорожает.

- На вопрос «кто виноват?» ответ прежний - «москали»?

- Примерно так. Недавно еще и Дональд Туск, премьер Польши, сказал, что в проблемах с их Конституционным судом, который они называют Конституционным трибуналом, тоже «виновата Россия». Объясняя, что «русские по всей Европе создают негативную атмосферу»: все демонстрации во Франции и в Испании, в Италии и в Германии, в Польше, и вся буча вокруг Конституционного трибунала, - это «все российские происки».

ОТЧЕГО КАЛИНИНГРАД?

- Весь этот спектакль поляки на границе с Калининградской областью устроили, а не на границе с Украиной — зачем?

- Через польско-украинскую границу продолжается отправка оружия, боеприпасов и горюче-смазочные материалов. Там по-прежнему принимают украинских беженцев - и при том пытаются отправить через эту же границу в обратном направлении. на Украину тех же украинских беженцев, которые им надоели хуже горькой редьки. На Львовчщине проводить такую операцию прикрытия — это было бы стремно. Для поляков - точно.

- А на границе с Россией — это что, как бы безопасно?

- С их точки зрения - да. Сколько хочешь спектакль устраивай на российской границе - мы бдительность проявляем, предупреждаем Москву. И не вздумайте высылать вооруженные группы в Польшу. Но если б мы хотели это сделать, то сделали это раньше.

Полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ С НАТО

- Милитаризация границы России и Польши - это внутриполитическое польское шоу для местного избирателя, или Москве грозят противостоянием в НАТО?

- Это шоу для своих. Это и спектакль, чтобы показать, что «Jeszcze Polska nie zgiela». Так поляки поют в своем гимне. Но при том всегда забывают, что проводят этот спектакль на земле, которую Сталин подарил Польше по итогам Второй мировой.

- До конца года 4-ю Варминьско-Мазурскую бригаду теробороны переформатируют в полноценную бригаду погранобороны. Это изменит баланс сил у границ Калининградской области?

- Баланс сил это не изменит. В Калининградской области у нас сейчас - армейский корпус. В советское время — стояла 11-я армия. В армии - 3-4 корпуса. Но наши войска там имеют оперативно-тактический комплекс «Искандер-М». У ракет этих есть ядерная боеголовка.

ОНИ НЕ ОДНИ

- В Калининграде иногда волнуются: как же мы тут одни, вокруг нас натовские страны?

- За спиной у Калининградской области целая Россия с ракетно-ядерным вооружением. Калининградской области переживать не стоит. Она надежно защищена.

- Несмотря на то, что войск тут меньше, чем в советское время?

- Несмотря на это - как бы поляки ни создавали на границе с Калининградской областью свои дивизии, пограничными назовут они эти дивизии, или бригадами территориальной обороны.

- Вместе с Литвой?

- Да, на территории которой расположена немецкая танковая бригада. И где в приграничье поляки размещают танковую дивизию - на границе Калининградской области. Ну и что? Пусть они тратят свои деньги. Пусть они выпендриваются друг перед другом. Мы их не боимся.

ПРИСТАЛЬНО СЛЕДИМ

- Мы следим за этим пристально?

- Контролируем это все. Держим ухо востро. Но переживать, биться в истерике, в панике мы не будем.

- Мы уверены в своей безопасности?

- Уверены в своей обороноспособности. Если понадобится, мы им быстро прикрутим все гайки. Есть проблема - Балтийское море. Но мы и там создаем такую ситуацию и такие силы, чтобы Калининградскую область не отрезали от нашей страны. И президент наш сказал, что, если будет попытка блокировать Калининградскую область или Ленинградскую область натовскими силами, то мы знаем, как это все прекратить.

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