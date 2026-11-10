Станислав Крапивник: Зеленский и мир на Украине - понятия несовместимые

Станислав Крапивник, военно-политический эксперт, бывший капитан армии США. Фото: Иван МАКЕЕВ.

В понедельник, 9 ноября, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова».

Был там и примечательный фрагмент, посвященный 80-летию военного обозревателя KP.RU, полковника Виктора Баранца. Этот отрывок можно послушать по этой ссылке — на 32-й минуте. (Вот — расшифровка)

А сейчас — еще одна страница.

Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

…- Во вторник, 10 ноября, в Абу-Даби начинаются переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом… А накануне Трамп сделал такое заявление: «Москва и Киев близки к тому, чтобы заключить мирную сделку», и что «после завершения конфликта Украина будет немного другой формы». Но не стал вдаваться в подробности. Я думаю, что эту тему мы тоже должны обсудить. Форма — в географическом смысле, в политическом? Что может быть?

Политический обозреватель "Комсомольской правды" Александр Гамов и военно-политический эксперт Станислав Крапивник Фото: Иван МАКЕЕВ.

Станислав Крапивник, военно-политический эксперт, бывший капитан армии США:

— Я очень много на это не ставлю, потому что у той власти, которая сидит в Киеве, нет никакого намерения к миру. Потому что при мире Зеленский… никому (на Западе. — А.Г.) не нужен будет… Никто его и на волю не отпустит. Он наркоман, он болтает языком, он знает слишком много. Мы уже видели, как он подставил Южную Корею, вплоть до разрыва отношений.

А дополнительно тут еще такой момент, что сами европейцы не намерены стремиться к миру. И то, что они предлагают, в конце концов, это перемирие. Это не мир. А перемирие — это просто остановитесь, мы сейчас переформируем ВСУ и начнем войну для вас еще через год или два.

И еще одна проблема в этом деле — невозможно подписать ничего с Зеленским. Он нелегитимный. Если завтра будут выборы, любой, кто придет, даже сам Зеленский, если он как-то выиграет или будет красть голоса, он имеет право потом прийти и сказать: а с кем вы подписали? Там, дескать, полномочий никаких не было с украинской стороны что-то подписывать.

Любой другой, тот же Залужный, который придет, скажет: а кто этот Зеленский? Какие полномочия у него были? Какие полномочия у Рады были ратифицировать что-то? До свидания, спасибо. Расторгнут эти договоры, потому что эти договоры нереальны. Это негативная власть.

А. Гамов:

— Виктор, а вы что думаете по этому поводу?

Виктор Бут, первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников:

— Давайте вернемся к тому, кто возглавляет нашу делегацию.

А. Гамов:

— Владимир Мединский.

В. Бут:

— И Владимир Мединский как раз возглавлял и предыдущую делегацию, когда была последняя такая встреча. Правильно?

По сути, мы вернулись к той же отметке, на которой переговорный процесс был поставлен на паузу… Остановлен — именно украинской стороной. Не Россия перестала общаться по этой теме.

Кстати, с нашей стороны, помимо Мединского, в делегации — представители, причем двое, наших Вооруженных сил, Генерального штаба.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

А. Гамов:

— Там еще из МИДа Рябков и Галузин.

В. Бут:

— Понятно, МИД, плюс Министерство обороны, Генштаб. Вот — по сути, та же группа. С нашей стороны нет никакого изменения и той повестки, которая была изначально. Мы вернулись в ту переговорную позицию, с которой ушла Украина.

Теперь — и Штаты будут, это по их инициативе начинаются новые переговоры, они заставили украинцев приехать, они заставили выслушивать… (Российскую позицию. — А.Г.)

Мы никаких, условно говоря, иллюзий или надежд не питаем. Стас абсолютно прав, Украина и европейцы хотят просто перемирия… Для того чтобы ВСУ перевооружить и продолжать войну до последнего украинца. Нам это невыгодно. Мы уже неоднократно заявляли, что позиция России такая, что перемирия не будет.

Надо готовить мирное соглашение. И, как только оно будет заключено, причем на тех условиях, которые обозначила Россия с самого начала, тогда и будем говорить о прекращении боевых действий. А что касается слов Трампа — «после завершения конфликта Украина будет немного другой формы»…

В.Бут:

— Полагаю, это все равно будет определяться непосредственно на полях СВО. Это решают и будут решать наши воины, наши Герои. И на мой взгляд, это будет зависеть также от того, насколько эффективно мы будем продолжать «выносить» критическую и стратегическую инфраструктуру Украины… Дальше блокировать Черное море, чтобы там не было никаких поставок вооружений.

Чем дальше мы будем продолжать это дело, тем быстрее мы заставим учитывать нашу позицию всю эту группу наших врагов, коллективного Запада… Потому что Украина здесь — только ширма для прикрытия их целей и интересов — нанести нам стратегическое поражение.

Если это и мирное соглашение, то только на наших условиях, только с устранением всех первопричин украинского конфликта и без каких-либо компромиссов.

А. Гамов:

— Еще такая информация на этот счет есть. Согласно сообщениям из Европы, представители стран Евротройки — Великобритании, Франции, Германии — планируют присутствовать на переговорах по урегулированию в Абу-Даби. Могут ли они каким-то образом быть привлечены в переговоры с участием России? Или они будут, на ваш взгляд, по отдельности с Украиной, еще с кем-то? Какой может быть формат?

Фото: Иван МАКЕЕВ.

С. Крапивник:

— Когда боксеры идут в бой, кто сидит в углу? Кто угодно может сидеть в углу, но они не принимают участия в самом процессе.

А. Гамов:

— Ну, и ладно, ну, и хорошо. В первую очередь стороны на переговорах в Абу-Даби обсудят вопросы безопасности России, Украины и в целом региона. Об этом сообщил Сергей Лавров. А Трамп анонсировал масштабное соглашение по безопасности, которое может охватить всю Европу…

(Продолжение следует.)

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