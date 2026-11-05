Мелания Трамп Фото: REUTERS.

Первая леди США Мелания Трамп встретилась в Белом доме с представителями России и Украины после завершения гуманитарной операции в Алешках. В Вашингтон прилетели спецпосланник президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Киев представляли омбудсмен Дмитрий Лубинец и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Для супруги Дональда Трампа это не первая гуманитарная миссия, связанная с Россией и Украиной. В прошлом году Мелания написала письмо российскому президенту с просьбой способствовать воссоединению семей с детьми, которые оказались разлучены из-за боевых действий. Более 30 детей вернулись к родным.

О том, почему именно первая леди Америки взяла на себя такую роль, мы поговорили с политологами. И при помощи эксперта составили психологический портрет Мелании Трамп.

«Вместе мы можем создать нечто более долговечное, чем временное прекращение огня. Давайте воспринимать Алешки как искру во тьме. Давайте разожжём мощное пламя мира», - сказала сегодня Мелания Трамп.

Первая леди США - об успехе гуманитарной операции в Алешках: "Вместе мы можем создать нечто более долговечное, чем временное прекращение огня." Фото: REUTERS.

Кирилл Дмитриев привез с собой рисунок 11-летней Лиды из Алешек. Девочка вместе с родителями эвакуировалась в Россию. На листе она оставила короткую подпись «Я люблю Меланию» и нарисовала цветы. В ответ первая леди передала через Дмитриева письмо президенту России Владимиру Путину.

Кирилл Дмитриев привез с собой рисунок 11-летней Лиды из Алешек. Фото: REUTERS.

ПОЧЕМУ МЕЛАНИЯ ТРАМП ЗАНЯЛАСЬ СИТУАЦИЕЙ В АЛЕШКАХ

- Я уверен, что Дональд Трамп сам включил супругу в этот проект, как и в ситуацию с детьми. История с Алешками - вероятно, часть его более широкого плана по продвижению гуманитарных перемирий на других участках фронта, - сказал KP.RU политолог Максим Жаров.

- Гуманитарные миссии Мелании поручает администрация президента Трампа, поскольку к первой леди у многих граждан Америки, особенно женщин, неплохое отношение, - объясняет политолог, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков. - Она не лезет в политику, бизнес, а занимается судьбами людей. Это создание позитивного имиджа семьи Трампа.

Прошедшая в Белом доме встреча, вероятно, определит гуманитарный трек на ближайшие два месяца, пока новый состав Конгресса США не начал работу.

СИМПАТИЗИРУЕТ ЛИ ЖЕНА ТРАМПА РОССИИ?

Мелания Кнаусс - это ее девичья фамилия - родилась в Словении, тогда входившей в состав социалистической Югославии. В США она переехала в 1996-м и лишь спустя 10 лет получила американский паспорт. Враги Дональда какое-то время раздували через прессу тему: мол, миссис Трамп особо симпатизирует России.

Политолог Максим Жаров реальной почвы под такими слухами не видит: «Жены американских президентов, как правило, занимаясь благотворительностью, не касались политики конкретных стран, делая акцент на общечеловеческих ценностях. И Мелания не исключение. По отношению к нашей стране она нейтральна».

Кстати, сам Трамп именно так Меланию примерно так называет - «нейтральная и очень умная».

Прошедшая в Белом доме встреча, вероятно, определит гуманитарный трек на ближайшие два месяца Фото: REUTERS.

ВЛИЯНИЕ МЕЛАНИИ НА ДОНАЛЬДА ТРАМПА

Со ссылкой, как водится, на «неназванных» инсайдеров связанные с Демпартией СМИ в Америке также пытались утверждать: Мелания на самом деле - «серая кардинальша», одна из самых влиятельных негласных советников Трампа. Муж прислушивается к ней в вопросах внешней политики, кадровых перестановок... Но и это всего лишь миф.

«Результат влияния Мелании на президента США в политических делах незаметен, его фактически нет. А вот через нее Трамп влиял, влияет и будет влиять», - констатирует Максим Жаров.

Можно, конечно, вспомнить эпизод июля прошлого года, когда Дональд в Белом доме перед встречей с генсеком НАТО Рютте заявил журналистам: мол, он рассказал жене про хороший разговор с президентом России. А та парировала: по Украине наносят удары.

Но через месяц лидеры России и Америки встретились в Анкоридже. А в октябре Мелания объявила, что у нее установлен прямой гуманитарный канал связи с Кремлем. Так что если семейная беседа действительно была такой, какой описал ее Дональд, то никаких «антироссийских» намерений у первой леди в тот момент не было.

Утверждение о том, что Дональд Трамп часто прислушивается к жене в вопросах внешней политики и кадровых перестановок - это всего лишь миф. Фото: REUTERS.

ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОЕКТЫ ПЕРВОЙ ЛЕДИ США

Даже во время предвыборной кампании мужа в 2024 году Мелания держалась в стороне от большой политики. Она почти не появлялась на митингах Дональда и даже на съезд республиканцев в Милуоки она приехала только в последний вечер. Причем, вопреки традиции, выступать перед делегатами не стала.

Больше всего в последние годы миссис Трамп увлекали два проекта.

Первый - кампания Be Best («Будь лучшим»), направленная на защиту детей от кибербуллинга и зависимостей. Первая леди патронирует центры, которые помогают детям матерей-наркоманок и курирует программы, направленные на развитие у школьников психологической устойчивости.

Второй проект - коалиция Fostering the Future («Забота о будущем») - посвящен поддержке сирот. В частности, тому, чтобы они могли получать высшее образование.

В 2018 году Мелания съездила в большое турне по Африке, посетив Гану, Малави, Кению и Египет. Целью было распределение медицинской помощи.

С этой поездкой было связано единственное кадровое решение в Белом доме, на которое миссис Трамп действительно повлияла. Зам советника по национальной безопасности Мира Рикардел тоже собралась в Африку, а когда места для нее в самолете Мелании не нашлось, устроила истерику.

«По мнению Офиса первой леди, Рикардел больше не заслуживает чести служить в Белом доме», - выпустила заявление администрация Трампа. Дама была уволена.

Фото: REUTERS.

«КАЖЕТСЯ, ЧТО ОНА ХОЛОДНАЯ, НО ЭТО НЕ ТАК»

Психотерапевт Диана Генварская составила для KP.RU психологический портрет хозяйки Белого дома.

- Трамп - сильная фигура. Мощная, сумасбродная, с необычными решениями..

Мелания на контрасте с ним производит впечатление холодной и безразличной, но это не так. Дело в том, что, находясь на столь высоком уровне власти, она как первая леди не может проявлять те или иные эмоции - можно сказать, что она ограничена требованиями протокола.

На сегодня брак Трампов - это партнерские отношения, которые начинались как красивая любовная история. Мелания терпеливо выходит в люди с Трампом как на работу и безукоризненно отрабатывает свою роль. Она это умеет, ведь была профессиональной фотомоделью. Ее можно сравнить с Жаклин Кеннеди, - по элегантности, вкусу стиля, умению формировать тренды.

Она талантливая и незаурядная женщина. Трамп ценит в ней это.

При этом ее поддержка мужа не превращается в слепое служение - Мелания остается сильной личностью.

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