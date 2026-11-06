Фото: Александр Полегенько/ТАСС

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 7 ноября:

1. Новости с передовой: более 5300 дронов сбиты за неделю

2. В столице готовятся копать ямы под уличные сортиры

3. На два месяца арестована вторая протестовавшая против пытак

4. Киев хочет купить у Берлина ракеты Taurus

5. Зеленский с 2022 года за бугром провел более двух лет

6. Участнику вторжения в Курск дали 15 лет

7. Нацбанк Украины ухудшил прогнозы

8. Транспортный коллапс накрывает столицу незалежной

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 7 НОЯБРЯ

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за неделю.

От действий «Севера» противник потерял более 1310 бойцов. Подбиты 12 бронемашин, 94 автомобиля и девять станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Запада» нанесли ВСУ такой урон: 1380 боевиков, 12 бронемашин, 97 автомобилей и 16 станций РЭБ..

Воины «Юга» вывели из строя более 1270 солдат и офицеров. Поражены 10 бронемашин и 186 автомобилей. А также семь орудий и три станции РЭБ.

«Центр» уничтожил более 2380 националистов. Сожжены 45 бронемашин, 53 автомобиля и 12 станций РЭБ.

Бойцы «Востока» выбили из рядов врага до 1410 военнослужащих. В утиль отправлены 14 бронемашин, 36 автомобилей и две станции РЭБ.

На счету «Днепра» - до 170 боевиков, 65 автомобилей, и восемь станций РЭБ.

Силы ПВО сбили управляемую авиабомбу, четыре ракеты «Фламинго» и шесть ракет «Нептун». Поразили два снаряда HIMARS и 5315 дронов.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 7 НОЯБРЯ

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

В столице готовятся копать ямы под уличные сортиры

Максим Бахматов, глава Деснянского района столицы, порадовал киевлян. Он сообщил что из-за отсутствия воды, отопления и электроснабжения пришла пора рыть ямы под уличные сортиры. Так и сказал: «На заседании Киевского горсовета заместитель Кличко сказал, что, похоже, весь город будет копать туалеты». Ну, а босс этого чиновника, сам мэр Кличко признал: предстоящая зима станет для киевлян очень тяжелой, призвав готовиться к негативным сценариям. Так вы начинайте копать сейчас, пока землю морозы не сковали...

На два месяца арестована вторая участница протестов

Вслед за медиком Валентиной Молодой и Валерию Ладыку, активную участницу протеста у тайной тюрьмы в Борщаговке под Киевом, суд арестовал на 59 дней. За нее можно внести залог в 66 тысяч гривен. Валерию обвинили в том, что она толкала служебный транспорт и «призывала толпу перевернуть автобус с военными». А вот Валентину «закрыли» без возможности внесения залога. Ранее командующего Нацгвардией Александра Пивненко утверждал, что это не пыточная, а временный пункт дислокации, где держат мобилизованных и сбежавших в самоволку солдат. Врачи смогли забрать из подвала четырех мужчин со следами побоев и избитого 14-летнего подростка, а глава офиса Владимира Зеленского признал что подобных неофициальных тюрем в незалежной много. Украина — це Европа?

Киев хочет прикупить у Берлина ракеты Taurus

В интервью ZDF Владимир Зеленский заявил, что его держава хочет заказать у ФРГ большой пакет немецких дальнобойных ракет Taurus. Он сообщил: «Это своего рода оборона против баллистических ракет, и мы хотели заказать Taurus и испытать их, это будет хорошо для обеих сторон». В российской Госдуме сообщили, что передача Киеву немецких ракет сделает Германию участницей конфликта с Россией. И приведет к серьёзным последствиям для Берлина. Ну, может не как в мае 45-го, но, например, как в марте того же года.

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Зеленский с 2022 года за бугром провел более двух лет

Депутат Рады Артем Дмитрук, почувствовав, что запахло жаренным, покинул родину, и из безопасного далека делает резкие заявления. Он посчитал все зарубежные вояжи Зеленского. И в своем Telegram-канале написал: «С 24 февраля 2022 года Зеленский находился за пределами Украины более 740 дней». То есть два года. Народный избранник делает вывод: жизнь Зеленского, «по сути, проходит на Западе, а в Киев он приезжает лишь как надсмотрщик». Показательно, что сам Дмитрук возвращаться из-за рубежа в родные пенаты тоже что-то не спешит...

Участнику вторжения в Курскую область дали 15 лет

Боец 41-й отдельной мехбригады ВСУ Анатолий Билецкий крепко влип. В октябре 2024-го он, вооружённый автоматом и гранатами, прибыл в район Ольговки Кореневского района Курской области. Там занял огневую позицию и участвовал в блокировании и удержании территории. Но наши бойцы задержали украинского боевика и передали следователям. Теперь суд приговорил Билецкого к 15 годам за решеткой. Первые пять лет - в тюрьме, а дальше — в колонии строгого режима. «Прогулялся» в места, где поют курские соловьи?

Анатолий Билецкий. Фото: СК РФ

Нацбанк Украины ухудшил прогнозы на итоги года

Снизились ожидания по ВВП и ухудшился прогноз по росту инфляции на 2026-м в незалежной. Нацбанк Украины в недавнем отчете сообщил: «Прогноз инфляции на 2026 г. повышен до 12,5%». А ожидалась инфляцию на уровне 10%. Это, в том числе, последствия массовых повреждений логистической и складской инфраструктуры и рост цен на горючее из-за конфликта на Ближнем Востоке. Ну, а прогноз по ВВП такой: вместо ожидавшегося роста на 1,8% теперь прогнозируется падение до минус 0,4%. Покатилось яблочко под горку...

Киевляне перестраивают маршруты

«Новости.Live» сообщают, что киевлянам из-за транспортного коллапса и постоянных пробок у Южного моста приходится закладывать на дорогу на работу дополнительное время. Жители левобережной части столицы, где расположено много спальников, опасаются однажды оказаться отрезанными от исторического и делового центра на правом берегу. Сейчас на дорогу вместо 20 минут уходит до двух часов, а общественный транспорт, в первую очередь, метро, ходит с перебоями. Дирижабли и воздушные шары вам в помощь.