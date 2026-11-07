Скандальная внучка в слезах сделала заявление после смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной

Внучка скорбит после смерти Лидии Федосеевой-Шукшиной Фото: Кадр видео.

Семья готовится к похоронам Лидии Федосеевой-Шукшиной. Звезда советского кино не вышла из комы и умерла в московской больнице. Актрисе было 88 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Близкие знаменитости раздавлены горем.

Заплаканная внучка Лидия Федосеевой-Шукшиной записала эмоциональное видео после смерти народной артистки РСФСР. Она призналась, что ей тяжело переживать смерть близкого человека. Анна Трегубенко с теплотой вспомнила детство, проведенное с бабушкой.

"Не стало моей бабушки Лиды. Это, конечно, очень грустно. У меня только максимально хорошие воспоминания. Бабушка прожила долгую жизнь. Ей было 88 лет. На самом деле, дай Бог каждому такую жизнь. Пускай земля ей будет пухом. Пускай ее встретит Царствие Божие", - поделилась Анна.

Анна была хрупкой девушкой Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Свое заявление внучка актрисы записала в больничной палате. Несколько дней назад она перенесла операцию на глазах. "Это жизнь, ребят. Живем дальше. Все хорошо будет", - добавила дочь Марии Шукшиной.

Судя по всему, она не намерена вспоминать все скандалы, связанные с ней и знаменитой бабушкой. В 2019 году девушка выступила с сенсационным заявлением. Лидия Николаевна подарила ей внушительную сумму, а после неожиданно потребовала вернуть.

В итоге Трегубенко продала бабушкину квартиру в Санкт-Петербурге, никого не поставив в известность. Вскоре на Анну подали в суд. Актриса хотела, чтобы жилплощадь досталась сыну Ани.

Теперь внучка актрисы сильно раскачалась Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Вся эти скандалы больно ударили по звезде. Она мечтала только об одном - чтобы в ее семье воцарился мир.

Отметим, прощание с Лидией Николаевной состоится 11 ноября в Кунцевском зале Москвы. Похоронят артистку на Новодевичьем кладбище.