Виктор Бут: фильм «Оружейный барон - 2» не имеет ко мне никакого отношения

Первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников Виктор Бут Фото: Иван МАКЕЕВ.

В понедельник, 9 ноября, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла программа «Русский дозор Бута и Гамова». На этот раз к нам в студии пришел и известный военно-политический эксперт Станислав Крапивник.

Наиболее примечательные фрагменты мы уже опубликовали на сайте KP.RU.

На Радио «Комсомольская правда» посмотрели фрагмент фильма «Оружейный барон-2»

А сегодня - расшифровка завершающего, не менее любопытного отрывка…

Александр Гамов, политобозреватель Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула… (обращаюсь к Виктору Буту):

…- Виктор держитесь за стул, потому что мы сейчас будем обсуждать… сиквел «Оружейный барон-2», который в январе 2027-го выходит в мировой прокат. И сейчас вы увидите и услышите фрагмент из этого будущего фильма, он еще не вышел, а у «Русского дозора» на Радио «Комсомольская правда» он уже есть. (см. видео.)

В. Бут, первый зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников:

- Там же, Александр, по сценарию - якобы у главного героя, Орлова, есть сын, о котором он не знает. И вот Орлов встречается с каким-то конкурентом, который оказывается его сыном. И они сходятся в смертельной схватке, где отец, по идее, должен убить сына…

КСТАТИ

О ЧЕМ ФИЛЬМ

Сюжет «Оружейного барона-2»… Известный международный торговец оружием Юрий Орлов (которого снова играет Николас Кейдж) узнает, что у него есть взрослый внебрачный сын по имени Антон (в исполнении Билла Скарсгарда).

Антон идет по стопам отца, но решает превзойти его масштаб. Он не просто торгует оружием, а собирает собственную армию наемников для участия в вооруженных конфликтах на Ближнем Востоке.

Антон стремится занять место отца в теневом бизнесе. Между ними разворачивается жесткая борьба за власть и влияние, в которую также вмешивается загадочная женщина.

В.Бут:

- Порадуемся, что наконец-то команде кинематографистов удалось завершить эту эпопею… Потому что они должны были сделать это еще в прошлом году, но из-за забастовок, из-за отсутствия финансирования это удалось сделать только сейчас.

Что же кается моего мнения…Ради Бога, моя позиция такая, что мы должны сделать наш русский блокбастер - ответ «Оружейному барону». Я думаю, что тогда можно было бы рассказать более интересную историю.

- О, а это неинтересно! А вообще к вам обращались создатели новой ленты? Может, они хотели, чтобы вы стали консультантом на этом фильме?

- Нет, не обращались. И это уже на их совести.

Тем более, что нам делить с Голливудом?

Стас меня думаю, поддержит. Голливуд последние 20 лет является таким пропагандистским отделом Вашингтонского обкома… Который, в общем-то, всегда проводит повестку глобалистов, открывает окна Овертона.

По крайней мере, за последние 20-25 лет - ни одного фильма, где бы Россия была показана хотя бы более-менее нейтрально… Я не говорю уже - положительно, таких фильмов не было ни разу. Стас, твое мнение?

Военно-политический эксперт Станислав Крапивник Фото: Иван МАКЕЕВ.

Станислав Крапивник, бывший капитан армии США:

- Да, лет 12-13 назад был большой скандал, когда вышло так, что 200 фильмов, 200 роликов были вообще спонсированы, оплачены Министерством обороны.

Все эти супергерои – это впрямую заказ государства, это невидимая рука рынка.

Даже интересно, когда Россию показывают, делают это через «серую линзу».

- И все же, Виктор, бытует такое мнение, Виктор, что фильмы «Оружейный барон», и первый, и второй, с Николасом Кейджем, сняты про вашу жизнь. И даже в американской тюрьме вас записали не как Виктора Бута, а как героя голливудского боевика Юрия Орлова. Вы пытались в тюрьме сказать, что мои родители другие имена носят, а не те, которые в тюремных ваших справочниках. Что-то в том фильме есть хоть чуточку от жизни нашего Виктора Бута?

- Начнем с того, что в первом выпуске этого фильма, когда он вышел в 2005 году, в конце фильма, шла бегущая строка, где был мой портрет. Типа, этот фильм основан на событиях из жизни Виктора Бута, «незаконного торговца оружием», прочего, прочего, прочего…

Хотя в то время никаких судебных решений еще не было. И даже когда судья в Нью-Йорке выносил приговор, он сказал, что не было никаких подтверждений. и правительство США не предоставило ни единого доказательства того, что я был вовлечен в какие-то такие сделки.

- Я забыл сделать оговорку, что почти 15 лет Виктор Бут находился в американской тюрьме по сфабрикованному уголовному делу.

- Голливуд - это именно та машина, которая формирует общественное мнение… Наверное, главная такая промоечная мозгов, которая работала очень долго на весь мир.

Именно из-за этих фильмов в мире сформировались такие иллюзорные понимания, что такое Америка, какая она должна быть. Реалии же совсем другие. Американцы с этим давно столкнулись. Мы должны это понимать…

И слава Богу, что хотя бы последние несколько лет мы серьезно занялись своим кинематографом, все больше и больше наших картин выходит.

Я в эти выходные посмотрел в кинотеатре фильм «Рождение империи». Действительно достойный фильм.

И нам нужно и здесь полностью переходить на импортозамещение, выпускать больше своих фильмов.

Слава Богу, что теперь большая часть репетуара любых кинотеатров – это наши отечественные фильмы.

Я думаю, что скоро мы добьемся и качественного прорыва в содержании. Надо, чтобы было больше патриотических фильмов, фильмов о СВО.

Кстати, завтра будет презентация ленты «Свинцовые небеса» - еще одного фильма об СВО. Это тоже очень важный фактор. Я думаю, здесь мы на правильном пути.

А что касается этого сиквела, давайте так скажем, это их история. Пусть они что угодно говорят. Мы на это не покупаемся. Особенно я.

Что касается Николаса Кейджа, он, конечно, действительно очень талантливый актер, тем не менее, понятно, что ему тоже на что-то надо жить. Он, видимо, поэтому и снялся и в первом, и во втором фильмах.

Но первый фильм не окупил расходов на его производство, посмотрим, как будут идти дела у второго.

- Интересно, создатели фильма в каких-то интервью говорили и писали в пресс-релизах, что фильм «Оружейный барон» основан на жизни Виктора Бута. Вы пытались подать в суд на создателей фильма?

- Я считаю, что нецелесообразно даже тратить свое время. Мне есть чем заняться в Государственной Думе, чем пытаться судиться - с кем? В какой юрисдикции? Жизнь расставит все по своим местам. Тем более, сейчас мы живем в абсолютно другой геополитической реалии. Пусть занимаются, чем хотят. Тратят деньги…

- А хоть что-то из описанного в сюжете, имело место в жизни Виктора Бута?

- Я думаю, фактически ничего. Это их выдумка. Более того, как обычно, даже полета воображения сценаристам не хватило.

Если бы обратились ко мне, то я бы, наверное, порекомендовал и рассказал бы более интересные эпизоды, которые действительно сделали бы этот фильм блокбастером, а не просто фильмом, который скатился полностью на банальности, то, что заходит, наверное,американской публике. И я не уверен, что в Американском прокате он как-то опять взлетит и соберет кэшбокс, когда картины окупаются.

С. Крапивник:

- И видно же, что первый фильм - это была типа жизнь человека, оно не полетело. Сейчас они идут к обычному сценарию Голливуда. Отец против сына, что-то такое нужно, какую-то мыльную оперу создать, чтобы хотя бы как-то с этого заработать. Типичные голливудские сюжеты…

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