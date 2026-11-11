Ни пяди врагу. Главные заявления после переговоров в Абу-Даби

Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский жестко высказался об итогах переговоров. Фото: REUTERS.

«Что касается территориальных вопросов, каждая пядь наших земель будет России возвращена. Так либо иначе», – подвёл итог двух дней в Абу-Даби глава нашей делегации, помощник президента Владимир Мединский.

В тот же день на своей пресс-конференции глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия разглядел «хорошую динамику, для того чтобы достичь решения до наступления Нового года».

Американский посредник Джаред Кушнер, зять Трампа, этого оптимизма не разделил. Территориальный вопрос он назвал самым сложным, а атмосферу описал одной фразой: «Между сторонами нет доверия».

Для посредника – редкая честность.

Спор по-прежнему о порядке ходов. Москва предлагает сначала договориться, как будет устроена безопасность Европы после войны.

Американский посредник Джаред Кушнер, зять Трампа, оптимизма украинцев не разделил. Фото: REUTERS.

«По сути, болен весь организм, а на Украине просто прорвался гнойник. Поэтому надо лечить организм целиком. Пластырем тут не обойтись», – объяснил Мединский.

Киеву нужен именно пластырь: сначала прекратить огонь, гарантии и прочее – потом. Зачем, проговорился французскому агентству высокопоставленный киевский чиновник: после войны Украине нужны деньги на содержание 800-тысячной армии минимум на 10 лет.

Европейцам в этой картине места не нашлось вовсе. «Пусть там в гостинице посидят», – советовал им накануне Сергей Лавров. Мединский пересадил гостей ниже: раз приехали «в качестве туристов», «пусть пообщаются в лобби, в баре гостиницы». За стол Европа сядет, «как только у них проснётся совесть».

Начальник ГУ Генштаба Игорь Костюков сказал жёстче: «Они срывали своими действиями, имеется в виду, своими заявлениями, принимаемыми решениями. Но физически они здесь не препятствовали». Решения – это, например, миссия по подготовке ВСУ, которую Совет ЕС утвердил аккурат в первый день переговоров.

Осязаемый итог один, и он человеческий. Москва и Киев договорились о самом масштабном обмене пленными – 1000 человек с каждой стороны, сроки – две-три недели, уточнил генерал Генштаба Александр Зорин. Ради одного этого стоило лететь в Эмираты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что сказал Владимир Мединский после переговоров в Абу-Даби: Полный текст заявления

Песков: Сложно сделать что-то, что может еще более осложнить отношения РФ и ЕС

Зеленский пожаловался, что Трамп на него давит