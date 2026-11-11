Зеленский жалуется на давление Трампа Фото: REUTERS.

Два часа, даже менее того, продлились переговоры во второй день в столице ОАЭ Абу-Даби. Собственно, можно даже и не ждать оглашения официальных результатов. По вопросу об урегулировании конфликта между Россией и Украиной никаких результатов достигнуто не было. Продуктивным оказался первый день — с договоренностями об обмене пленными ( как говорил украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский, 1000 на 1000 или даже 1500 на 1500, и с обсуждением будущей архитектуры безопасности на континенте. Но это тоже разговор будущих встреч, причем тут уже действительно придется говорить и с представителями стран-членов ЕС и с НАТО. Но вот что касается мира между Украиной и Россией - тут все, как и следовало ожидать.

Собственно, украинский «просрочка» в эти дни снова подтвердил свою неуступчивость ни по каким вопросам, а не только по территориальному, причем сделал это не один раз. Американцы даже придумали, как, наверное, посчитали сами, хитрый ход перекроить административные границы внутри Украины так, чтобы те же Славянск и Краматорск вывести из состава Донецкой области и прикрепить их к другому региону. Мол, тогда русские смогут сказать, что освободили весь Донбасс, а ВСУ не придется выводить из пока еще удерживаемых ими территорий. Но на Украине их подняли на смех, хотя, кстати, примерно год назад в Киеве отдельные персонажи сами предлагали перекроить внутренние административные границы в Незалежной.

- Украина отвергла новое предложение США об изменении своих границ, которое должно было помочь сдвинуть с мёртвой точки мирные переговоры с Россией, - пишет британская The Telegraph. - Посланники Дональда Трампа предложили компромиссный вариант: Россия получила бы полный контроль над территорией Донбасса вплоть до линии фронта, но Киеву не пришлось бы отказываться от городов, которые украинские войска продолжают удерживать.

А еще для гарантии можно было бы их переименовать. Ни американцы, ни украинцы, тем более европейцы, не понимают, что нам важны не названия и не цвет точек на карте, а безопасность России, которой выпало иметь такого невменяемого соседа, как самостийная бандеровская Незалежная. Именно для безопасности не только России, но и других соседей Незалежной, которая в любой момент может выкинуть самый неожиданный фортель, одно из требований России к Украине заключается в демилитаризации. Но Украина и тут не намерена идти навстречу. По данным Агентства Франс-Пресс (AFP), Киев намерен не только сохранить гигантскую для нынешней Незалежной украинскую армию численностью 800 тысяч человек, но и потребовать от Евросоюза содержать ее на протяжении как минимум ближайших 10 лет после заключения мира. От ЕС Киев требует гигантскую сумму, на протяжении такого временного периода Европа должна будет в таком случае потратить на украинскую армию от 700 миллиардов до триллиона евро. И это, не говоря про восстановление страны, что потребует сумм не меньших, а то и больших за такой же отрезок времени. А зачем Украине в мирное время такая армия? Ответ прост и понятен — чтобы воевать. В частности, пытаться снова захватить Крым и Донбасс, чтобы включить их в состав Незалежной.

Не следует ждать подвижек от «просроченного» и по другим вопросам — как-то денацификации, возвращения нейтрального и внеблокового статуса страны, а также отмены репрессий в отношении русского языка и русскоязычного населения. Буквально вчера, находясь в Дании, «просроченный» снова запел свою старую и изрядно всем уже поднадоевшую песню «возьмите нас в НАТО, возьмите в ЕС». А единственное, что можно отметить в заявлениях Зеленского, так это его, мягко говоря, «рекомендация» президенту США Дональду Трампу поискать какой-то иной вариант достижения мира.

- Это простой путь в переговорах с россиянами: давить на нас, чтобы мы ушли из Донбасса, и тогда соглашение будет заключено. Мы не готовы к такому соглашению. Конечно, давить на нас проще, - заявил «просроченный». - Но я надеюсь, что Соединённые Штаты найдут другой путь, и вместе с Европой мы на это рассчитываем.

И, вообще, как заявил Зеленский в Дании, «украинцы в десятки раз сильнее россиян». А зачем тогда Украина просит перемирия и прекращения огня, если с ними весь мир, а сами они — наисильнейшие на планете?

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