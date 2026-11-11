Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ прошло в Москве Фото: Иван МАКЕЕВ.

11 ноября в Москве на заседании Совбеза Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) под председательством России принято важнейшее решение. Армения, два года фактически не участвующая в нашем оборонительном блоке, лишена права голоса. Вместе с ним потеряно и право выдвигать своих кандидатов на ключевые должности. При этом республику, абсолютно осознанно, из объединения не исключают.

Почему? Объясняет KP.RU.

БЕЗОПАСНОСТЬ, НО БЕЗ ЕРЕВАНА

Заседание Совета коллективной безопасности началось около 15:50 по Москве. В Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца собрались руководители пяти государств-членов ОДКБ.

Шестой, по обыкновению, не явился.

Никол Пашинян 11 ноября, вместо Москвы выбрал полет в Анталию. Возможно ли представить, чтобы глава Армении предпочел России Турцию? Предпочел главному историческому союзнику одного из самых принципиальных исторических соперников, если не сказать врагов?

Еще пять лет назад это было бы сенсацией. Но сегодня курс руководства Армении изменился.

На заседании ОДКБ председательствовала Россия. Именно поэтому гостей принимал Владимир Путин. Он же произнес ключевую речь, подводя итоги работы. Практически по каждому из обсуждавшихся вопросов достигнуто полное взаимопонимание. Подтвержден настрой на совместную работу по противодействию острым вызовам и угрозам коллективной безопасности, - заявил Президент России.

Путин заметил: за неполный год председательства нашей страны в ОДКБ было проведено больше 100 коллективных мероприятий во всех ключевых сферах сотрудничества. И политических и военных – в том числе учений. Страны скоординировано работали на международной арене, в ООН.

- Большое внимание уделялось повышению оперативной и боевой подготовки средств системы коллективной безопасности, - продолжал президент. – Проведен ряд крупных военных учений: в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и, конечно, в России. В том числе учения коллективного реагирования сил ОДКБ в Челябинской области, которые были совмещены со стратегическими командно-штабными учениями «Центр».

То есть мы продолжаем вести и армейскую подготовку, и учения по стратегическим, то есть ядерным, вооружениям. И оснащаем наши войска новейшим оружием и техникой.

КАКИЕ РЕШЕНИЯ ПРИНЯЛИ НА ЗАСЕДАНИИ ОДКБ: ЛИШЕНИЕ ПРАВА ГОЛОСА АРМЕНИИ В ОДКБ И УКРЕПЛЕНИЕ ВОЙСК

- Подчеркну, что сегодня нам предстоит принять важные решения по дальнейшему развитию коллективных сил ОДКБ, - заметил Путин. И пояснил, речь идет о воздушной и авиационной составляющей (в том числе дронах, тут можно не сомневаться, - ред.). А также формировании мобильных подразделений сил ПВО.

Владимир Путин на заседании Совета коллективной безопасности Фото: Иван МАКЕЕВ.

Тут опыт России незаменим. Не зря нашу противовоздушную оборону многие считают лучшей в мире. А по статистике (порядка 99% отражения вражеских атак, - ред.) она совершенно точно на первом месте с большим отрывом.

Какие еще решения приняты на заседании?

1. Лишение Армении права голоса.

«Совет коллективной безопасности принял решение «О применении статьи 25 Устава Организации Договора о коллективной безопасности в отношении Республики Армения».

Согласно этой статье, страна, не платившая взносы более двух лет лишается права голоса и права выдвигать своих кандидатов на руководящие должности в ОДКБ.

2. Принята Московская Декларация – вот ее главные тезисы:

- Лидеры стран ОДКБ призвали начать переговоры по неразмещению оружия в космосе, чтобы предотвратить гонку вооружений.

- Государства блока выразили озабоченность в связи с приближением к своим границам чужой военной инфраструктуры (речь, конечно, о НАТО).

- Страны ОДКБ подчеркнули, что важно сохранять безъядерный статус Центральной Азии.

3. Принята антитеррористическая стратегия ОДКБ до 2030 года, направленная на укрепление стабильности региона.

4. Решено разработать соглашение о сотрудничестве в области биологической безопасности для оперативного реагирования на эпидемии и угрозы.

11 ноября в Москве на заседании Совбеза Организации договора коллективной безопасности под председательством России принято важнейшее решение Фото: Иван МАКЕЕВ.

«ХРОНИКА ОБЪЯВЛЕННОЙ СМЕРТИ»: ПОЧЕМУ АРМЕНИЮ ЛИШИЛИ ГОЛОСА В ОДКБ

Самым ярким событием, конечно же, стало решение по Армении. Почему оно было принято, KP.RU объяснил Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Константин Затулин:

- В случившемся нет ничего странного. Это, как говорится, хроника объявленной смерти. Пашинян давно решил свалить на Россию все свои провалы - и в Карабахе, и в других вопросах - и планомерно делает это уже несколько лет. При этом его поведение идёт вразрез с интересами Армении и фактически продолжает курс на евроинтеграцию.

Как мы помним, в 2025 году послушный парламент принял закон о стремлении республики вступить в ЕС, хотя сам Евросоюз Армению туда пока не приглашал. На недавних встречах с Пашиняном Владимир Путин ясно обозначил, что хотел бы понять, с кем ему предстоит иметь дело. Членство в ЕС и участие в Евразийском союзе несовместимы - причём это положение обозначили сами европейцы.

Теперь пришло время расставить точки над «и» в отношениях внутри Евразийского союза. В том числе поставить вопрос об экономических преференциях для его членов: пониженных налогах, специальных ценах на газ и так далее. А Пашинян, как ни в чём не бывало, хотел за счёт Евразийского союза осуществить переход Армении в ЕС.

Однозначно могу сказать: пока этот премьер-министр находится у власти в Армении, о доверительных отношениях между нашими странами не может быть и речи.

ПОЧЕМУ АРМЕНИЮ НЕ ИСКЛЮЧИЛИ ИЗ ОДКБ? И ПОЧЕМУ ОНА НЕ ВЫШЛА САМА?

Объяснил Мика Бадалян, армянский блогер и общественный деятель, член совета российской АНО «Евразия»:

- Пашинян делает всё, чтобы ЕС и ОДКБ исключили Армению из своего состава. Сам он брать на себя такую ответственность не хочет, зато потом у него будет повод в очередной раз обвинить Россию, которая, естественно, является ключевым членом этих организаций.

Уже сам факт, что сегодня он не здесь, в Москве, на заседании, а в Турции, у Эрдогана, о многом говорит. Одна из задач, которые западные покровители ставят перед Пашиняном, - разрыв отношений с Россией. И с этой задачей он успешно справляется.

Но члены ЕАЭС и ОДКБ поступили очень мудро: не исключили Армению, а заморозили её участие. Эта процедура предполагает, что двери для страны не закрываются, но для правительства Пашиняна - закрываются. Когда всё изменится, вернуться в союз будет делом одного дня. Если бы Армению исключили, процедура была бы длительной и могла бы занять несколько лет.

- Как вы думаете, как сами жители Армении относятся к произошедшему?

- Армян сильно запутали. Сейчас армянское общество проходит все классические стадии: отрицание, гнев, принятие. Сейчас — стадия гнева, поэтому русофобские настроения очень сильны. Но скоро наступит стадия принятия: люди почувствуют последствия случившегося и поймут, кто на самом деле виноват во всех бедах.

КАК РЕАГИРУЮТ НА РЕШЕНИЕ САМИ АРМЯНЕ?

Член парламента Армении Артур Хачатрян считает, что мнения по поводу происходящего в стране сильно поляризированны:

- Молодёжь, которой рассказывают, что в 2029 году произойдёт либерализация визового режима с Европой, мечтает полететь в Париж без визы и выпить чашечку кофе. А люди, которые вложили все средства в фруктовые сады или рыбные хозяйства, надеясь торговать с Россией, очень недовольны происходящим.

Товары, которые сейчас продаются в Европе, в основном рассчитаны на этнический рынок — на армянскую диаспору. Чтобы, например, жители Франции узнали, что такое армянские абрикосы, Армении придётся вложить много сил и средств, чтобы соответствовать европейским регламентам. И вряд ли это случится в обозримом будущем.

Что касается членства нашей страны в Европейском союзе, то это вообще выглядит как фантазия. Достаточно посмотреть на опыт Турции и соседней Грузии: они много лет не могут стать членами ЕС. Ещё сложнее ситуация с энергоносителями: сейчас мы покупаем газ у России, и вся инфраструктура построена под этого поставщика. Есть небольшой газопровод из Ирана, но пока непонятно, по какой цене нам будут продавать газ и хватит ли его. А получать энергоносители из Азербайджана — значит подписать себе смертный приговор.

В парламенте сейчас активно обсуждают изменения в Конституции, которых от нас добивается Алиев. Например, от нас требуют убрать ссылку на Декларацию независимости.

- А что провластные депутаты говорят о заморозке членства в ЕАЭС?

- Говорят, что клубнику на независимость мы не меняем. При этом они многое умалчивают, и простые люди не понимают, с чем им теперь придётся столкнуться.

В конце парламентарий подчеркнул: Пашинян понимает, в какую ловушку попал. И, как он выразился, «ему не позавидуешь»:

- С момента объявления независимости Армения проводила очень комплементарную политику по отношению ко всем соседям - северным, южным и западным. Теперь же у нас политика «или - или», а значит, позиция заведомо слабая. Всё это - результат недальновидной политики Пашиняна. Понятно же, что усидеть на двух стульях никому не удастся, - заключил Хачатарян.

Лишение Армении голоса в ОДКБ – это вторая обломившаяся ножка отношений с Россией. Первым «звоночком» стала приостановка большой части продуктового экспорта из Армении летом 2026-го. Кстати, на саммите ЕАЭС в конце весны государства предупреждали, что вернуться к вопросу членства Армении в конце года.

Как скоро обломится третья?..

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