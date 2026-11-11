Красивые близнецы Фома и Фока и вернувшийся с СВО Макар: сыновья Марии Шукшиной застыли в скорби на похоронах бабушки

Мария Шукшина пришла на похороны мамы с сыновьями Макаром Касаткиным и близнецами Фомой и Фокой Фото: Евгения ГУСЕВА.

В Москве похоронили Лидию Федосееву-Шукшину. 88-летняя актриса обрела свой последний приют в одной могиле с мужем Василием Шукшиным на Новодевичьем кладбище. Проводить звезду кино в последний пусть пришла ее семья, друзья и поклонники.

Лидия Федосеева-Шукшина окончила свой земной путь спустя 52 года после смерти Василия Шукшина. Теперь они снова рядом. Актрису похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве с актером, с которым она прожила 10 лет. Шукшин ушел из жизни в 1974 году, когда ему было всего 45 лет. Артисты познакомились на съемках фильма "Какое оно, море?", а позже вместе работали над картинами "Печки-лавочки" и "Калина красная".

Близнецы родились в третьем браке Марии Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Прощание с народной артисткой состоялось в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Родные, друзья и поклонники проводили Лидию Николаевну в последний путь. Дочери Мария и Ольга, отношения между которыми на протяжении многих лет оставались непростыми, плакали и держались за руки, идя за гробом матери.

Макар Касаткин не отходил от мамы на похоронах Лидии Николаевны Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА.

При жизни Федосеева-Шукшина мечтала о примирении дочерей. "Не могу вспомнить, что случилось, как произошла ссора… У них была такая любовь! Такое счастье было смотреть на них, жить для них. А теперь ни одна, ни другая не идут навстречу друг другу... В общем, для меня это все сложно", - сокрушалась актриса.

Стоит отметить, что Мария пришла на панихиду с красавцами-сыновьями Макаром, Фомой и Фокой, а вот ее дочери Анны Трегубенко, которую называли любимицей Лидии Николаевны, на кладбище и в церкви не видели. Недавно она сделала себе пластическую операцию на лице. Врачи запретили ей плакать. Поэтому девушка была вынуждена остаться в больнице.

Ольга и Мария держались за руки, идя за гробом мамы Фото: Евгения ГУСЕВА.

Впрочем, многие считают, что Анна могла не приехать на похороны из-за конфликта со звездной матерью, хотя совсем недавно Трегубенко говорила, что смогла наладить общение с Марией.

Напомним, своих детей Мария родила от разных мужей. От первого супруга Артема Трегубенко на свет в 1989 году появилась Анна.

В браке со вторым мужем Алексеем Касаткиным в 1997 году родился сын Макар. Недавно он вернулся с СВО и один растит шестилетнего сына Марка, которого долго не признавал. Мама ребенка Фрейя Зильбер умерла в 2024 году.

От третьего мужу Бориса Вишняков актриса родила в 2005 году близнецов Фому и Фоку. Никто из отпрысков не пошел в актерство.