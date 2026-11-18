С кем первым в своей резиденции пил чай Си Цзиньпин, кого называл «дорогим другом»? Верно Фото: REUTERS.

По мнению украинских журналистов, «перемогу» вместе одержали Трамп и Председатель КНР Си Цзиньпин, встретивший американца у борта самолета. Оказалось, что для короткой памяти украинцев понятие ответной вежливости выше их уровня осмысления происходящего.

ОТ ЗЛОРАДСТВА ДО ГЛУПОСТИ

На Украине новая «перемога». Укропатриоты, захлебываясь от восторга и пуская слюни до колен, наперебой сообщают друг другу, что Председатель КНР Си Цзиньпин лично встретил американского президента Дональда Трампа у трапа борта номер один ВВС США, на котором Дональд прилетел в Пекин. И с чрезвычайно заговорщицким видом отмечают, что Владимира Путина товарищ Си так не встречал. На основании чего делают вывод, что, мол, влияние Путина ослабло, и что нашего президента в Китае чуть ли не игнорируют. Что доставляет им радость в столь высокой степени, что это уже начинает походить на оргазм.

Увы, придется расстроить «свидомых и щирых» украинцев, хотя с их умением высосать оргазм из пальца они наверняка быстро утешатся какой-либо другой перемогой. На самом деле в такой встрече, при всей ее необычности, в данном случае нет ничего экстраординарного. Напомним, 23-го сентября, когда Председатель КНР прилетел в Вашингтон, Дональд Трамп точно так же встречал китайского гостя у трапа самолета. Хотя это и противоречит устоявшимся правилам дипломатического протокола. А ранее Трамп точно так же встречал в Анкоридже и Владимира Путина. Более того, на Аляске оба лидера даже сели после этой встречи в одну машину. Элементарные правила вежливости требуют оказывать гостю такие же почести, какие он оказал тебе в то время, когда он был хозяином, а ты гостем. И в случае, если Трамп прилетит в Москву, не сомневаемся, что Путин окажет ему такую же встречу. До мелочей.

Что же касается встречи Трампа в аэропорту Пекина, то в Китае, как нигде, пожалуй, только еще в Японии, уделяют такое пристальное внимание всем дипломатическим и протокольным мелочам, вплоть до самых мельчайших нюансов. Си не мог не встретить Трампа в аэропорту, поскольку в Вашингтоне его встречали именно так.

Украинские СМИ облажались, пытаясь высмеять визит Путина в Китай Фото: REUTERS.

ЗНАКИ УВАЖЕНИЯ

И последнее – вес президента России Китай подчеркнул не раз и тоже в рамках тонкостей протокола. С утра прошел деловой форум АТЭС. Первое слово, традиционно, было отдано хозяину – Си. Угадайте, кто выступал следующим? Правильно, российский гость.

Сразу после окончания первого мероприятия саммита Азиатско-тихоокеанского сотрудничества лидерам предоставили окно для встреч и переговоров. С кем первым в своей резиденции пил чай Си Цзиньпин, кого называл «дорогим другом»? Верно.

Более того, на этой встрече происходила «сверка часов» во взглядах Китая и России на внешнюю политику. Путин рассказал об итогах прошедших в Абу-Даби переговоров по Украине. Побеседовали о ситуации на Ближнем Востоке, вокруг Ирана. И все это согласовывалось…перед встречей с тем самым Трампом.

ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ

Что же касается всего остального, то реальные итоги определяются не тем, как «встречают по одежке», как гласит русская пословица, а как «провожают по уму». То есть, достигнутыми договоренностями, подписанными соглашениями, заключенными договорами и т.д. А в этой области российско-китайскому дуэту вряд ли кто сможет составить конкуренцию. Более чем просто представительные делегации обеих сторон на переговорах свидетельствуют о том, что и Китай, и Россия нацелены на практическое сотрудничество. Локализация заводов, сотрудничество в энергетике, в космосе. И, кстати, на трехсторонней встрече в треугольнике КНР-Россия-США, которая является центральным событием саммита в Пекине, две страны из трех являются союзниками и сторонниками многополярного мира. Что, согласитесь, гораздо важнее скакалок вокруг того, кто кого, как и где встретил.

С другой стороны, ведь не сами же граждане придумывают такие «инфоповоды». Это журналисты зловонно-зомбирующего телемарафона силятся хоть как-то порадовать население, половину времени сидящее без тепла и света. И это говорит об устройстве «государства Украина» гораздо больше, чем хотелось бы Киеву.

Потому что в основе любого здорового государства не могут лежать злорадство, ненависть и попытка за счет них «вытащить» своих граждан из ощущения полной безнадеги.

Так что очередная украинская «перемога» сдохла, не успев даже завоевать своих сторонников и доставить им радость. Но украинским «щеневмерлым патриотам», по всей видимости, просто не понять, как это «провожают по уму». Наверное, по той причине, что им чего-то не хватает для этого. А чего именно, я тут писать не буду, пусть сами попробуют угадать или вычислить.

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