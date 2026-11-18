Диана Шурыгина в СИЗО подружилась с сокамерницами. Фото: Суды общей юрисдикции Москвы

С июля 27-летняя Диана Шурыгина находится в СИЗО. Блогерша, прославившаяся после истории с изнасилованием, является фигуранткой уголовного дела об изготовлении и распространении порнографии в составе группы лиц. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет. Буквально вчера стало известно, что Троицкий районный суд продлил срок содержания Шурыгиной под стражей до 19 декабря.

Напомним, что в этом году исполняется 10 лет с момента гремевшей на всю страну истории с изнасилованием. В 2016 году Диана, которой на тот момент было 16 лет, заявила, что на «вписке» в родном Ульяновске, где она отдыхала вместе с друзьями, ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов. В декабре того же года Семенова приговорили к 8 годам колонии строгого режима (позже срок сократили до 3 лет и 3 месяцев). В 2017 году, когда Шурыгина стала героиней программы Андрея Малахова, об истории с изнасилованием узнала вся страна.

Видео с реакцией Дианы Шурыгиной на заключение в СИЗО появилось в Сети

И вот спустя 10 лет Диану, как считают многие, настигла карма. Девушка сама оказалась за решеткой. Семенов тем временем получает второе высшее образование (на этот раз юридическое) и работает правозащитником в родном Ульяновске. А вот Шурыгина в последние годы работала на OnlyFans — платформе с платными подписками, где авторы продают эксклюзивный, зачастую эротический, контент напрямую своим подписчикам. Большую часть времени блогерша проводила на Бали, а в Россию прилетала лишь изредка. В последний раз она вернулась в Москву летом перед днем рождения (12 июня), и ее отправили сначала под домашний арест, а потом в СИЗО.

Диана Шурыгина с Дианой Бичаровой Фото: социальные сети.

Бывший продюсер Шурыгиной Диана Бичарова поддерживает с ней общение посредством переписки. Мы связались с медиапродюсером, чтобы узнать, как у дела у блогерши.

«Вчера только письмо от нее получила. Диана пишет, что у нее все хорошо. Единственное, задержка с получением тёплых вещей. А так ей немного грустно, но держится молодцом! С питанием проблем никаких нет. Старается есть здоровую пищу, вроде куриных котлеток. Пьёт йогурты, ест овощи и фрукты. С сокамерницами отношения хорошие», — рассказала KP.RU Диана Бичарова.

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