Почему россияне упорно не хотят прививаться: "Дорожить жизнью у нас не очень принято"

О причинах провала вакцинации уже высказались и продолжают высказываться многие эксперты и врачи Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЕРА НУЖНАЯ. ОДОБРЯЕМ.

Обзванивали Россиян специалисты 20 июня, то есть уже после того, как в Москве ввели обязательный порог в 60% вакцинированных для предприятий сферы обслуживания. Тогда уже было понятно, какие меры вводятся и какие требования предъявляются к москвичам. И без малого половина опрошенных - 49% — ответили, что относятся к таким ограничениям положительно. Чаще всего так отвечали жители небольших городков с населением до 100 000 человек.

Против «вакцинации с элементами обязательности» (а именно так был сформулирован вопрос исследователей) высказались 30% опрошенных. Вполне естественно, что большинство из них жители тех самых городов, где обязательная вакцинация и была введена. 16% ответили, что им абсолютно все равно. Занимательный факт: почти каждый четвертый у нас в стране как будто живет на другой планете, потому что примерно 22% респондентов вообще впервые услышали о таком явлении, как обязательная вакцинация.

БЕЗ ПРИВИВКИ НИКУДА

Между тем, вслед вот уже десяти российских регионов ввели обязательную вакцинацию для определенных групп граждан. Самые жесткие ограничения для отказавшихся от прививки, пожалуй, введены в Москве. Без сертификата о вакцинации теперь нельзя лечь в больницу (указ Департамента здравоохранения), пойти учиться в вуз (указ Департамента образования) и с понедельника 28-го июня прийти в кафе или ресторан. В других регионах таких ужесточений для не привитых пока не наблюдается.

Интересно, что бы ответили россияне, если бы вопрос не касался конкретного региона, а обязательной вакцинации в целом по стране? Скорее всего, результаты были бы другими. Ведь прививочная кампания стартовала в России еще в январе 2021, и по состоянию на конец июня оба компонента вакцины получили всего 11% от населения. А для выработки коллективного иммунитета это очень мало.

«МЫ НЕ ДОРОЖИМ ЖИЗНЬЮ»

О причинах провала вакцинации уже высказались и продолжают высказываться многие эксперты и врачи. Вот, например, что написал у себя в соцсети руководитель нейрохирургического отделения Университетской клиники в МГУ Алексей Кащеев:

- Мы и раньше так делали. Высокая степень презрения к жизни себя и окружающих характерна для нас всех (в порядке самокритики я и лично себя не выделяю в этом пункте из окружающих). Как бы там ни было, дорожить жизнью у россиян не очень принято. Именно поэтому наши пациенты не лечат установленный сахарный диабет, не соблюдают диету и не принимают статины при гиперхолестеринемии, игнорируют простые алгоритмы диспансеризации, плюют на правила дорожного движения и садятся пьяными за руль (число погибших в ДТП в России превышает смертность от войн в большинстве стран мира), в пожилом возрасте охотно ломают себе бедра и позвоночник (при этом не интересуются диагностикой и лечением остеопороза). Все врачи знают, как россияне относятся к своему здоровью - так с чего, спрашивается, миллионы человек должны за короткий срок поменять свое отношение? Делать они этого не будут.

Кроме того, среди причин Кащеев назвал отсутствие пропаганды прививки в центральных СМИ.

- На том месте, где в программах федеральных СМИ брызжут слюной и прочими биологическими жидкостями про Америку, Украину и рептилоидов, уже давно должны быть врачи, спокойно и аргументированно говорящие о том, как сохранить свое здоровье, здоровье своих родителей, детей, близких. Ничего этого нет и не предвидится, хотя только таким образом можно повлиять на людей - повторять, повторять и повторять. Общеизвестно, что россияне считают здравоохранение безусловно государственной прерогативой и не готовы принимать экономическую ответственность за свое здоровье.

Играют свою роль, по мнению медика, и политические нюансы — недоверие людей к тому, что говорят официальные власти.

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