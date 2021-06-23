Почему россияне упорно не хотят прививаться: "Дорожить жизнью у нас не очень принято"

О причинах провала вакцинации уже высказались и продолжают высказываться многие эксперты и врачи
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Обзванивали Россиян специалисты 20 июня, то есть уже после того, как в Москве ввели обязательный порог в 60% вакцинированных для предприятий сферы обслуживания. Тогда уже было понятно, какие меры вводятся и какие требования предъявляются к москвичам. И без малого половина опрошенных - 49% — ответили, что относятся к таким ограничениям положительно. Чаще всего так отвечали жители небольших городков с населением до 100 000 человек.
Против «вакцинации с элементами обязательности» (а именно так был сформулирован вопрос исследователей) высказались 30% опрошенных. Вполне естественно, что большинство из них жители тех самых городов, где обязательная вакцинация и была введена. 16% ответили, что им абсолютно все равно. Занимательный факт: почти каждый четвертый у нас в стране как будто живет на другой планете, потому что примерно 22% респондентов вообще впервые услышали о таком явлении, как обязательная вакцинация.
Между тем, вслед вот уже десяти российских регионов ввели обязательную вакцинацию для определенных групп граждан. Самые жесткие ограничения для отказавшихся от прививки, пожалуй, введены в Москве. Без сертификата о вакцинации теперь нельзя лечь в больницу (указ Департамента здравоохранения), пойти учиться в вуз (указ Департамента образования) и с понедельника 28-го июня прийти в кафе или ресторан. В других регионах таких ужесточений для не привитых пока не наблюдается.
Интересно, что бы ответили россияне, если бы вопрос не касался конкретного региона, а обязательной вакцинации в целом по стране? Скорее всего, результаты были бы другими. Ведь прививочная кампания стартовала в России еще в январе 2021, и по состоянию на конец июня оба компонента вакцины получили всего 11% от населения. А для выработки коллективного иммунитета это очень мало.
О причинах провала вакцинации уже высказались и продолжают высказываться многие эксперты и врачи. Вот, например, что написал у себя в соцсети руководитель нейрохирургического отделения Университетской клиники в МГУ Алексей Кащеев:
- Мы и раньше так делали. Высокая степень презрения к жизни себя и окружающих характерна для нас всех (в порядке самокритики я и лично себя не выделяю в этом пункте из окружающих). Как бы там ни было, дорожить жизнью у россиян не очень принято. Именно поэтому наши пациенты не лечат установленный сахарный диабет, не соблюдают диету и не принимают статины при гиперхолестеринемии, игнорируют простые алгоритмы диспансеризации, плюют на правила дорожного движения и садятся пьяными за руль (число погибших в ДТП в России превышает смертность от войн в большинстве стран мира), в пожилом возрасте охотно ломают себе бедра и позвоночник (при этом не интересуются диагностикой и лечением остеопороза). Все врачи знают, как россияне относятся к своему здоровью - так с чего, спрашивается, миллионы человек должны за короткий срок поменять свое отношение? Делать они этого не будут.
Кроме того, среди причин Кащеев назвал отсутствие пропаганды прививки в центральных СМИ.
- На том месте, где в программах федеральных СМИ брызжут слюной и прочими биологическими жидкостями про Америку, Украину и рептилоидов, уже давно должны быть врачи, спокойно и аргументированно говорящие о том, как сохранить свое здоровье, здоровье своих родителей, детей, близких. Ничего этого нет и не предвидится, хотя только таким образом можно повлиять на людей - повторять, повторять и повторять. Общеизвестно, что россияне считают здравоохранение безусловно государственной прерогативой и не готовы принимать экономическую ответственность за свое здоровье.
Играют свою роль, по мнению медика, и политические нюансы — недоверие людей к тому, что говорят официальные власти.
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