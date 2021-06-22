Ущемлённые права или спасение человечества: Как россияне реагируют на обязательную вакцинацию от коронавируса

Буквально с прошлой недели вакцинация в России перестала быть добровольной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тысячи людей сейчас почувствовали себя ущемленными в правах – они либо уже переболели коронавирусом, обеспечив себя антителами, либо не могут сделать прививку из-за медицинских противопоказаний. Но при этом не могут отказаться от вакцинации - уволят с работы или наложат штраф. Тревогу уже бьют даже чиновники, называя такое принуждение к вакцинации «нечестной игрой». А другие им отвечают — да, но и положение сейчас экстремальное, чисто заболевших и погибших растет бешеными темпами. В ситуации разбирался сайт KP.ru.

Буквально с прошлой недели вакцинация в России перестала быть добровольной. Уже больше 10 регионов - Москва, Московская, Ленинградская, Кемеровская, Сахалинская и другие области - ввели необходимый минимум привитых для каждого предприятия в отдельности и для региона в целом. Под принуждение к прививке попали госслужбы, кафе, парикмахерские, службы такси, магазины.

Тут же соцсети наполнились гневными возгласами и тех, кто «за» и тех, кто «против»: «Наконец-то! Давно пора, другого пути спастись от вируса нет». «Кошмар!», «Не имеют права!»

И пока одни восклицают, другие просто не знают, что им делать и как выйти из положения — и здоровью не навредить и предписание соблюсти.

СВИСТОПЛЯСКА С АНТИТЕЛАМИ

- Я работаю в медучреждении, - рассказала Татьяна К. из Москвы. - У нас ситуация такова, что антитела есть у 100% сотрудников — у одних после болезни сами выработались и из-за постоянного контакта с инфицированными не падают. Другие привились. Но теперь вот это распоряжение Собянина, что минимум 60% должны быть вакцинированы. И что нам делать?

- У нас 46 сотрудников, мы всех отправили сдать анализ на антитела, - рассказывает менеджер крупного ресторана. - Я и сама пошла, раз положено. Хотя буквально месяц назад проверяла, титр антител был 250. И тут бац — пишут, что их вообще нет. Куда они могли деться-то? Я решила перепроверить и пошла в платную лабораторию, там другой результат — титр даже вырос и стал 350. Специально подделывают, чтобы люди прививались?

«ЭТО НЕ ЧЕСТНАЯ ИГРА», ЗАЯВИЛА МОСКАЛЬКОВА

Некоторое острожное разделение мнений, что очень необычно для нашей политической элиты, наблюдается и в высших эшелонах власти. В середине июня, например, депутаты Госдумы сняли с повестки законопроект о включении вакцины от ковида в национальный календарь прививок, оставив этот вопрос на усмотрение новому составу. Пусть, мол, они уже решают.

А в понедельник по поводу принудительной вакцинации высказалась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москвалькова. Она рассказала, что в последнее время получает очень много сообщений от людей, которых принуждают к прививкам. Например, жалуются, что руководство заявляет прямо: «или прививка, или никаких отпусков и премий».

- Идея сама по себе – правильная: оградить общество, - говорит Москалькова. - А механизмы, которыми она реализуется сегодня, порождают массовый психоз и боязнь принуждения. Но самое главное, непонятно, почему должны дискриминироваться те, кто не пойдут на прививку, потому что у них есть антитела, они переболели. Или: они не могут по медицинским показаниям. Одно из последних заявлений, по которому я хочу обратиться к прокурору города для проверки, – это сообщение мэра Краснодара Евгения Первышова о том, что чиновники, которые не осуществят прививку, тоже как-то поражаются в правах. Я считаю, что такое стимулирование прививки – это нечестная игра, нечестная акция.

После такого заявления уполномоченного по правам человека, многие сегодня пришли с цитатами к своему работодателю, что мол, «вот, есть у нас права не вакцинироваться». Правда, возмущение Москальковой по поводу «нечестной игры» касается только тех, у кого есть противопоказания к прививке. А вот те, кто не хотят вакцинироваться по своим личным убеждениям, извините…

- На этот счет есть международные пакты, нормы, которые говорят, что общественный интерес должен быть выше личного в этих экстремальных условиях выживания всего общества, - уточняет омбудсмен. - Наверное этому человеку надо определиться и сделать выбор в своей жизни: либо ты принимаешь эти условия, либо ты переходишь на другую работу.

КРЕМЛЬ: ДИСКРИМИНАЦИЯ НАСТУПИТ НЕМИНУЕМО

Татьяне Николаевне ответил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков:

- Ситуация такова, что она требует энергичных мер. Прививка не самоцель, самоцель – иммунизация. Требование именно вакцины при наличии антител нужно очень серьезно рассмотреть в оперштабе. Во многих европейских странах принимается к сведению факт не только прививки, но и наличие иммунитета. Но в целом в мире еще не выработано единых стандартов на этот счет. Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета не смогут работать на всех участках, это будет представлять угрозу для окружающих.

Песков прав. Не только у нас, но и во всем мире вакцинирование носит добровольно-принудительный характер. Потому что вирус пока никуда не делся, и даже наоборот - мутировал и еще больше озверел. Ситуация такова, что, либо все сидят по домам на жестком карантине. Либо коллективная иммунизация. Первым ее достиг, кстати, Израиль.

Там начали массовую вакцинацию раньше всех. И тоже из-под палки — не вакцинированным запрещалось появляться в общественных местах, их не пускали в кафе и магазины, работодатели грозили неоплачиваемыми отпусками, лишением пособия по безработице. А многие публичные личности призывали к самым жестким наказаниям для антипрививочников. Люди бастовали, возмущались, дошло даже до обращений в Международный уголовный суд за массовое склонение людей к участию в медицинском эксперименте. Но результат достигнут — Израиль живет прежней жизнью, сняты все ограничения и даже масочный режим. Оправдывает ли цель средства, покажет время.

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