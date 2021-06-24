Детский отдых: Кэшбэк есть, а отправить ребенка некуда

Прошлое лето детворе испортил коронавирус. Работала лишь пятая часть лагерей по всей стране, поправить здоровье там смогли лишь 5% школьников. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прошлое лето детворе испортил коронавирус. Работала лишь пятая часть лагерей по всей стране, поправить здоровье там смогли лишь 5% школьников. От заразы ребятню уберегли: в лагерях никто не заболел ковидом. Но другую беду накликали - на тех, кто все три месяца просидел дома или на даче, зачастую без присмотра взрослых.

«За лето погибли 885 детей - почти в два раза больше, чем в предыдущем году. Утонули, получили удары током, стали жертвами ДТП, пожаров, преступлений, - недоумевала детский омбудсмен Анна Кузнецова. - Одиннадцать тысяч ребят получили травмы во время неорганизованного отдыха - почти в 70 раз больше. В то же время в детских лагерях никто не погиб, пострадавших - 159 человек. Это не говорит о том, что карантинные меры были не нужны. Но нужно было понимать, к чему это приведет.»

Сейчас школьникам разрешили отдыхать на любом курорте страны, а не только в своем регионе, заполняемость лагерей увеличили с 50 до 75%. С 25 мая включили детские базы отдыха в программу туристического кэшбэка и возвращают половину стоимости путевки. Теперь-то детвора отдохнет на летних каникулах как надо? На эту тему мы поговорили в эфире программы “Родительский вопрос” на Радио “Комсомольская правда! (97,2 FM) с экспертом по детскому отдыху и туризму Сергеем Менделевичем.

ГДЕ ЖЕ ПУТЕВКИ?

- То, что сделал Роспотребнадзор в прошлом году, еще будет сказываться десятки лет, - выразил тревогу собеседник. - Запреты привели к закрытию множества детских лагерей, в первую очередь, частных. И вот летний сезон только начался, а турбизнес разводит руками: нечего продавать, путевок в детские лагеря нет. Огромное количество детей, скорее всего, вряд ли куда-то попадут. Есть и хорошее - туристический кэшбэк. Руководитель Ростуризма Зарина Догузова говорила, что возврат получат 375 тысяч человек. Однако детей школьного возраста у нас больше 17 миллионов. В программу кешбэка почему-то не вошли палаточные лагеря, лагеря дневного пребывания...

- Видимо, сколько смогли сейчас по бюджету, столько и поддержали.

- Сначала выделили пять миллиардов рублей, после критики президента еще четыре миллиарда - на компенсацию затрат тех родителей, которые купили путевки до начала официальной программы кэшбэка. Для старта не так уж и мало.

ПОЧЕМУ ВЗВИНТИЛИ ЦЕНЫ

- Что сейчас с путевками? Какие есть варианты для тех, кто не успел купить или не может, потому что дорого?

- Сложно советовать. Давайте разберемся в ситуации. У нас есть четыре федеральных лагеря - «Артек», «Орленок», «Смена» и «Океан», куда 90% путевок выделяется бесплатно. Победителям конкурсов, чемпионатов, фестивалей. Небольшое количество путевок продаются. Около 90 тысяч рублей стоит поездка на три недели.

- Ребята из «Артека» говорили, что продают около 5% путевок, и они уже практически раскуплены, даже несмотря на цену.

- Почему так происходит? Закон бизнеса - товар стоит столько, сколько за него готовы заплатить. Если наши власти устроили дефицит путевок в детские лагеря, то естественное желание бизнеса – поднять цены, потому что многие родители готовы раскошелиться ради детей. Идем дальше. Кроме федеральных лагерей есть муниципальные - дневного пребывания. Таких больше всего: 34,5 тысячи из 44,5 тысяч детских летних лагерей, если брать цифры до карантина. Эти самые дешевые, при школах. Мне называли сумму три тысячи рублей за смену. И вот что получается: подавляющее большинство детей проводит лето в городе, где оздоровление не происходит.

МОРЕ ПОД ЗАПРЕТОМ

- Ну, они хотя бы под присмотром и не бегают по улицам.

- Это тоже важно, но для здоровья пользы мало. Хорошие лагеря - те, что в природных условиях, их всегда было мало. Есть еще причина, почему не осталось путевок. В прошлом году 12 тысяч школьников - победителей разных конкурсов - получили бесплатные путевки в наши федеральные лагеря. Из-за запретов туда не попали, и Минпросвещения распорядилось перенести их отдых на это лето. А мест ведь и так мало. Вот еще цифры. В Краснодарском крае не открылись 8 лагерей, где за лето отдыхало порядка 37 тысяч детей. В «Артеке», для сравнения, отдыхает 32 тысячи в год. Это только данные по одному региону.

- Это связано как раз с запретом Роспотребнадзора?

- С запретами нелепыми. До сих пор, с прошлого года, действует запрет на выход детей за территорию лагеря во время смены.

Запреты привели к закрытию множества детских лагерей, в первую очередь, частных. И вот летний сезон только начался, а турбизнес разводит руками: нечего продавать, путевок в детские лагеря нет. Фото: Евгения ГУСЕВА

- И на пляж не попадешь?

- Если лагерь находится на береговой линии, как «Артек», то дети могут купаться. Но таких крайне мало. Если же море за территорией, пусть даже всего сто метров нужно пройти, купание фактически под запретом. А также походы, экскурсии. С палаточными лагерями сделали послабление: открывать их или нет теперь решают региональные власти, с учетом мнения своих главных санитарных врачей. И вот свежий пример: 1 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев запретил работу всех палаточных лагерей в регионе. Почему, непонятно. Ведь Роспотребнадзор призывает: дети должны больше времени проводить на природе, потому что там меньше опасность заражения коронавирусом.

ВОПРОС РЕБРОМ

Где же отдыхать?

Альтернативные варианты есть, но родителям придется напрячься.

- Семейный формат летнего отдыха в сегодняшней ситуации самый правильный, - советует Александр Миндель, заслуженный путешественник России, кандидат педагогических наук. - Он малозатратный, не нужны путевки. Но предполагается, что родители выступят инициаторами такого отдыха. Есть много брошенных деревень и территорий в сельской местности, которые подходят для семейного отдыха. Туда лучше ехать компанией из двух-трех семей. Такие предложения мы нередко получаем от владельцев земель и озвучиваем на своем YouTube-канале «Путешествуем семьей». Еще один вариант – семейный отдых в палатках на условиях самоорганизации, самообслуживания и самообеспечения. Много лет действует такой лагерь на Селигере.

- Есть программы, которые организуют некоммерческие организации, - добавил Дмитрий Смирнов, президент Международной академии детско-юношеского туризма и краеведения. - Например, наши партнеры из Екатеринбурга - клуб «Вита» - около 30 лет организовывают на озере Иткуль в Челябинской области лагеря для детей с родителями. В Подмосковье есть лагерь навыка, где ребята отдыхают и параллельно получают полезные жизненные навыки. Хороший вариант – отправить ребенка в заграничный лагерь. Например, в Болгарию, Белоруссию. В Нижегородской области разработали пешие, велосипедные, водные маршруты – с геолокацией, щитами. В Кемеровской области есть социальный проект «Вершины воинской славы». Горам присвоили имена героев-кузбассовцев, туда можно совершить восхождение всей семьей. Как видите, варианты есть, надо только поискать. Если интересует активный отдых, обращайтесь в федерации спортивного туризма, на станции детского туризма - в регионах они есть. Информацию можно посмотреть на сайте нашей академии или в социальных сетях.

БДИ!

Если собираетесь организовать активный отдых на природе семьей или несколькими семьями, изучите правила безопасности на воде, в лесу и так далее. Они есть в интернете. Хорошо бы пригласить сертифицированного инструктора. Например, из федерального реестра Федерации спортивного туризма. Инструкторов туризма готовит ГЦОЛИФК – университет физической культуры и спорта.

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