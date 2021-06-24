Основатель McAfee, найденный мертвым в камере, ранее предупреждал о своей возможной смерти

Джон Макафи основал компанию имени себя в 1987 году. Вскоре она стала одним из мировых лидеров антивирусного программного обеспечения Фото: REUTERS

Джон Макафи, 74-летний основатель компании McAfee, одной из первых вышедшей на рынок антивирусного программного обеспечения, был найден мертвым в тюремной камере Испании.

Согласно предварительным данным, предприниматель мог совершить суицид.

Известие о смерти Макафи появилось буквально через несколько часов после сообщения об одобрении Национальным судом Испании экстрадиции магната в США, где его обвинили в налоговых преступлениях и объявили в розыск.

Согласно данным Минюста Каталонии, заключенный мог покончить с собой, но выводы пока не окончательные, и предстоит детальное расследование инцидента.

В то же время, в октябре прошлого года на своей странице в Twitter Макафи сообщал, что он всем доволен, у него есть друзья, и добровольно уходить из жизни он не собирается:

– Знай, что если я [покончу с собой], как Эпштейн, это будет не моя вина.

За год до этого Макафи написал в соцсети, что «получил намеки от официальных лиц США, по сути говорящие: «Мы идем за тобой, Макафи! Мы собираемся убить тебя».

Уже после смерти предпринимателя на его странице в Instagram появилась запись с одной единственной буквой «Q», под которой пользователи оставили тысячи комментариев с соболезнованиями и сомнениями по поводу самоубийства Макафи.

Джон Макафи основал компанию имени себя в 1987 году. Вскоре она стала одним из мировых лидеров антивирусного программного обеспечения, а в 2010 была выкуплена корпорацией Intel более чем за $7 миллиардов. Сам Макафи покинул компанию в 1994 году.

Эксцентричного миллионера, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве на рынке криптовалют, задержали в прошлом году по запросу США. До последнего времени он содержался в барселонской тюрьме.

И это были не первые его трения с Фемидой: в 2012 году полиция Белиза подозревала Макафи в убийстве мужчины, который был его соседом. Прислуга миллионера утверждала, что между ними возникали серьезные конфликты.

Макафи бежал из Белиза в Гватемалу, изменив свою внешность. Власти Гватемалы отказались предоставить ему убежище, и Макафи пришлось вылететь в США, где обвинения были с него сняты.