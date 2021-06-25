Британский эсминец хотел торпедировать в Черном море новую перезагрузку России с Западом

Это явно была не ошибка командира эсминца Винсента Оуэна, а сознательная провокация. Недаром на борту боевого корабля находилась группа британских журналистов Фото: REUTERS

23 июня эскадренный миноносец «Дефендер» ВМС Великобритании нарушил границу России у мыса Фиолент в Крыму и вторгся в наши воды более чем на 3 километра. Несмотря на предупреждения пограничников. Пришлось кораблю береговой охраны открыть предупредительную стрельбу. Не помогло. И только сброшенные с бомбардировщика Су-24 Черноморского флота впереди корабля 4 осколочно-фугасных авиабомбы (ОФАБ-250) заставили нарушителя сменить курс и уйти в нейтральные воды.

ОПАСНЫЙ МАРШРУТ

Это явно была не ошибка командира эсминца Винсента Оуэна, а сознательная провокация. Недаром на борту боевого корабля находилась группа британских журналистов. Чего-то ждали… А главное подтверждение – реакция премьера Бориса Джонсона. Мол, «Дефендер» действовал законно. «Это украинские воды, и было совершенно правильно использовать их для перехода из пункта А в пункт Б». Ведь Великобритания не признает территориальные претензии России на Крым.

Как узнала позже британская газета The Daily Telegraph от источника в министерстве обороны королевства, провокационный маршрут в Черном море предложил министр обороны Бен Уоллес. Еще 22 мая, за месяц до провокации, заявивший, что Россия является для Великобритании «угрозой номер один». Окончательное решение принял премьер Джонсон. Командование корабля получило опасный маршрут за два дня до инцидента в Черном море.

- Прошу обратить внимание на дату провокации, - говорит писатель Геннадий Соколов, много лет проработавший в Лондоне. Он специализируется на вековых взаимоотношениях России и Британии. - 23 июня. Спустя ровно неделю после исторического саммита Путина и Байдена в Женеве.

Главное подтверждение – реакция премьера Бориса Джонсона Фото: REUTERS

- «Тон всей нашей встречи был хорошим, позитивным, - признал тогда президент США. - Появились подлинные перспективы для того, чтобы мы значительно улучшили отношения между нашими двумя странами».

- Накануне провокации, 22 июня, в престижном германском еженедельнике Die Zeit появилась статья Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое». Наш президент протянул руку дружбы Европе: «Мы открыты к честному созидательному взаимодействию. Это подтверждает наша идея создания единого пространства сотрудничества и безопасности от Атлантики до Тихого океана... Вновь повторю: Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем.»

Писатель Геннадий Соколов Фото: Иван ВИСЛОВ

На следующий день после провокации англичан у берегов Крыма в Брюсселе открывался саммит 27 лидеров стран Евросоюза, где планировали сформировать новую стратегию по отношению к России. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон предлагали даже пригласить Владимира Путина на личную встречу с лидерами Евросоюза.

- Сама Британия, напомню, вышла из Евросоюза еще зимой прошлого года. Казалось бы, какое ей теперь дело до Европы? Ан, нет…

- Еще один важный момент. В Москве в эти дни проходила международная конференция по безопасности, организованная Министерством обороны РФ. В ней приняли участие представители более чем 100 государств.

Так что дата откровенной провокации англичан у берегов Крыма, одобренной самим премьером Джонсоном, была выбрана не случайно. Цель - торпедировать наметившееся в последнее время улучшение отношений России с Америкой, Евросоюзом. Видно, Лондон надеялся, что у русских сдадут нервы, они обстреляют корабль, повредят, а то и потопят. И можно будет трубить на весь мир о новом злодеянии Москвы. Но наши пограничники стреляли метко, по курсу. Хотя замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков жестко предупредил: «В следующий раз будем бомбить не по курсу, а по цели!»

Командование корабля получило опасный маршрут за два дня до инцидента в Черном море Фото: REUTERS

НОВЫЙ МАНИФЕСТ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

- Провокация англичан у берегов Крыма не была спонтанной, - продолжает писатель Геннадий Соколов. – Смею утверждать, что идейно ее обосновали в Лондоне еще несколько месяцев назад.

- Поподробнее, пожалуйста.

- Есть в Британии Королевский институт международных отношений (Chatham House) с вековой историей. Считающийся одним из влиятельных «мозговых центров» Запада. С начала года он выпустил целую серию специальных докладов под кричащим лозунгом «Никаких компромиссов с Россией!» Время выбрано не случайно. К власти в США пришел демократ Джо Байден. Чатем Хаус начал активно работать на долгожданного антипода «разрушителя» западного единства и «агента Кремля» Дональда Трампа. Гибридная война с Россией с приходом Байдена должна, по замыслу Туманного Альбиона, выйти на новый уровень. И лучшие мозги Великой Британии выдали на-гора масштабный план по руководству этим сражением. Последний доклад, вышедший в мае: «Мифы и заблуждения в дебатах о России. Как они влияют на западную политику и что можно сделать».

Аналитики даже назвали его новым манифестом холодной войны. По аналогии с Фултоновской речью Черчилля, давшей 75 лет назад старт Холодной войне. Некоторые и вовсе посчитали доклад отчаянной попыткой Лондона сорвать женевский саммит Байдена –Путина.

- Попытка не удалась!

- Авторы этого опуса нацеливают Запад на усовершенствованную стратегию и тактику священного крестового похода против России. С учетом допущенных ранее ошибок и просчетов. Вот главная задача, поставленная в докладе: "Мы должны поссорить Россию и Китай, чтобы они не действовали вместе против интересов Запада".

Провокация англичан у берегов Крыма не была спонтанной Фото: REUTERS

- Мысль не новая, откровенно говоря.

- Доклад завершается четкими рекомендациями для политиков Запада, которым предстоит работать с Россией. Вот эти «10 заповедей»:

1. Принимать решения, основанные на реальной оценке возможностей России, а не на мифах, «развенчанных в данном докладе».

2. Кремль - не друг Западу. Даже если российские правители и олигархи посещают его курорты, имеют элитную недвижимость и учат своих детей в западных школах - это не означает, что они разделяют западные ценности.

3.Не идите на поводу у России, даже если это сулит некие выгоды.

4. Россия вас разочарует, нарушив любое соглашение или договор.

5. Нужно постоянно давить на Россию, подобные действия надо планировать на долгосрочный период.

6. Недружественные отношения с Россией уместны всегда, нет никакой необходимости дружить с Москвой. Дружба с Россией наносит ущерб интересам Запада.

7. В вопросах безопасности можно пренебречь экономической выгодой в отношениях с Россией. Нужно помнить, что Россия в любой момент может напасть на страны Запада.

8. Ни сотрудничество, ни политический диалог не так важны, как понимание фундаментальных различий между Россией и Западом.

9. Москва оскорбительно будет отвечать на любую попытку Запада защитить свои интересы.

10. Западные политики должны повышать свою квалификацию. Необходимо вырастить большой пул экспертов по России, чтобы достоверно понимать, какие тенденции происходят в России.

Смотреть видеосюжет Репортаж с борта британского эсминца HMS Defender, нарушившего границы России

Отдельная глава в докладе посвящена истории Крыма с античных времен. Россия, дескать, «лишь одна из нескольких держав, которые стремились доминировать на полуострове».

Авторы призывают ни в коем случае не признавать Крым российским и не сдавать его в аренду РФ как часть более крупной сделки с Москвой.

Поэтому не случайно именно Крым был выбран для громкой провокации с британским эсминцем.

- Геннадий Евгеньевич, откуда у Британии этот зуд рассорить Россию с Западом, устроить Холодную войну 2.0? Первую Холодную войну Запада с Советским Союзом, кстати, тоже объявил англичанин Уинстон Черчилль 6 марта 1946 года.

- Не забывайте, что именно Черчилль 1 июля 1945 года хотел начать Третью мировую Запада с СССР, менее чем через два месяца после победы союзников над фашистской Германией. А вообще это долгая история.

(Продолжение следует)

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Геннадий Евгеньевич Соколов, 70 лет. Писатель. Окончил МГИМО. С 1973-го по 1992-й год неоднократно командировался в Англию, в том числе, в посольство СССР в Лондоне. Специалист по «белым пятнам» в истории противостояния российских и британских спецслужб. С конца 80-х занимается эксклюзивными историческими расследованиями. Автор ряда документальных фильмов и 12 книг, вышедших как в России, так и за рубежом: «Голый шпион», «Шах Дому Виндзоров», «Шпионаж и политика» и др.

Постоянно сотрудничает со специалистами по истории разведки Великобритании, США, Франции, Германии.

За рубежом признается ведущим российским экспертом по ряду громких политических и шпионских дел: дворцовый шпионаж и компромат спецслужб на Дом Виндзоров, «секс-скандал века» военного министра Британии Профьюмо, пропавшая корона бельгийской королевы, так называемое «Досье Уортингтона», дело премьера Гарольда Вильсона и другие загадки ХХ века.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

«Захотите "мирно зайти", стучите»: Как Россия ответила на провокацию британского эсминца Defender у берегов Крыма

Корабль королевского ВМC Defender нагло нарушил госграницу РФ и больше чем на 3 км вторгся в территориальные воды России в районе мыса Фиолент (подробности)