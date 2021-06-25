Минобороны России назвало «эпическим фиаско» провокацию британского эсминца в Черном море Фото: REUTERS

Провокация британского эсминца Defender в Черном море является «эпическим фиаско», которое надолго останется пятном на репутации военно-морских сил Великобритании. Об этом в пятницу, 25 июня, заявил официальный представитель российского министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

- Эпическое фиаско провокации британского эсминца, резко сменившего курс из территориальных вод России после предупредительных выстрелов сторожевого корабля, надолго останется ароматным пятном на репутации королевских ВМС. Призываем Пентагон и командованию британских сил руководствоваться рассудком, направляя свои корабли в Черное море, и не испытывать напрасно судьбу, - подчеркнул он.

Как писал сайт kp.ru, 23 июня российский Черноморский флот совместно с пограничниками из Федеральной службы безопасности остановили нарушение государственной границы РФ со стороны британского эсминца. Defender пересек границу России на три километра. Команда британского корабля получила несколько предупреждений от российской береговой охраны, но не отреагировала на них, поэтому по ходу эсминца были сброшены несколько авиабомб. Только после этого британское судно покинуло территориальные воды России.

Сегодня заместитель главы российского МИД Сергей Рябков заявил, что власти Британии с Соединенных Штатов искажают ситуацию с эсминцем Defender, вторгшимся на территорию РФ.

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