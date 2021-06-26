Неудачные наряды на «Жаре»: Латекс Анны Седоковой, платье старушки у жены Игоря Николаева, а Вера Брежнева пришла в шапке Бузовой

Анна Седокова как всегда — все выставила напоказ. Фото: пресс-служба фестиваля «Жара»

В подмосковном «Крокус Сити Холл» проходит музыкальный фестиваль «Жара». Ведется телесъемка концертов, которые летом покажут на Первом канале. Зрители увидят звезд в сценических нарядах, а они ведь еще и на красную дорожку наряжаются. О стильных и модных образах мы рассказывали, а в этом обзоре покажем неудачные наряды звезд.

Седокова в латексе

38-летняя Анна Седокова на красной дорожке демонстрировала грудь и на сцену вышла в таком же вульгарном образе. Сценический образ у певицы может быть ярким и вызывающим – но тут Анна выглядит как «ВИА ГРА» в прошлом веке, когда ей не были доступны дорогие вещи и советы грамотных стилистов. Седокова выставила напоказ все: бюст вываливается из платья, разрез до пояса. А вот парик прекрасный – Анне этот цвет идет.

Юлия Проскурякова в «старом» платье

Юлия Проскурякова поет на творческом вечере мужа Игоря Николаева. Фото: Instagram

38-летняя Юлия Проскурякова подготовила чудесные вокальные номера, которые исполнила на творческом вечере мужа Игоря Николаева. Но вот платье Юлия выбрала неудачное. Цвет актуальный в этом сезоне – серебро и именно с такой фактурой ткани главные носят и на подиумах, и на семейных торжествах, и на праздниках. А вот крой наряда мог подойти только очень худой и очень высокой женщине – с модельной фигурой. У Проскуряковой фигура хорошая, но далеко не модельная. Поэтому и результат вышел такой – фонарики на рукавах визуально делают руки громоздкими. Крой рукава насолил даже правильному декольте – v-образный вырез должен был визуально удлинять шею и силуэт, отводить внимание от широких плеч. Однако из-за креативного кроя рукава декольте вышло чересчур широким и сделала плечи и весь силуэт широким. Платье состарило талантливую Юлию лет на 10 и испортило нормальную фигуру.

Брежнева в чужой шапке

Вера Брежнева удивила шапкой Ольгой Бузовой Фото: Иван МАКЕЕВ

39-летняя Вера Брежнева для концертного номера выбрала образ, в котором под свою композицию «Вода-водица» два года назад на «Жаре» пела и плясала Ольга Бузова. Наряд Бузовой был настолько ярким, что его обсуждали потом еще полгода. Речь о блестящем головном уборе. «Эту шапочку из камней шили на заказ для съёмок моего клипа на песню «Водица». Стоит она 5 тысяч евро. Шапочка подошла для номера, который мы снимали в Баку на бассейне», - так комментировала нам обновку тогда на «Жаре» Оля.

Ольга Бузова в похожей шапочке за 5 тысяч евро пела на прошлой «Жаре» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

И вот Брежнева решила повторить яркий образ – очевидно, что стилист певицы не отследили такого досадного плагиата. До наших артисток такую блестящую шапочку носила Дженифер Лопес, так что все традиционно – самое интересное и модное придумали, задача наших модниц - удачно повторить.

Федункив в смешном леопарде

Марина Федункив и ее леопардовая пижама Фото: Иван МАКЕЕВ

49-летняя Марина Федункив пришла в костюме леопардового принта. Марину многие воспринимают как великолепную комическую артистку, но теперь она поет и неплохо поет. А вот наряды у Федункив остались из прошлой юмористической жизни. На красную дорожку она пришла в леопардовом принте и с огромным бантом на голове. Вообще леопардовый принт не теряет актуальности уже давно. Вот только решаются его надеть только те, кто хочет обратить на себя внимание. Почему Марина выглядит нелепо? Ткань, крой, обувь и неподходящие аксессуары сделали свою немодное дело. Выглядит звезда не только комично, но и нелепо.

Нюша в чужом пиджаке

Певица Нюша в мужском пиджаке выглядела нелепо Фото: Иван МАКЕЕВ

30-летняя Нюша последнее время решила, что придумала свой самый удачный выход на этот сезон – носит огромные пиджаки, оголяя ноги. И правда тенденция на маскулинность последние пару сезонов не сходит с модных подиумов. Теперь все носят жакеты, будто снятые с мужского плеча. Пиджаки с маскулинной линией плеча из 80-х годов прошлого века есть в гардеробе модниц. Супермодели часто появляются на публике в мужских свободных жакетах. Но даже женщины с длинными ногами не всегда позволяют себе визуальное отсутствие юбки, брюк или шорт. На красной дорожке Нюша выглядела нелепо – пиджак в этот раз был просто огромным и оттого казалось, что певица замерзла и одолжила вещь у крупного мужчины. Расцветка соответствовала этой фантазии.

Мот в трико

Мот с красавицей женой Марией в помятых спортивных штанах Фото: Иван МАКЕЕВ

31-й рэпер Мот единственный, кто позволил себе выйти на красную дорожку фестиваля в спортивных штанах. Джинсовая рубашка и футболка окончательно испортили ситуацию – они сюда не подходят совершенно. Кажется, что жена рэпера Мария немного стесняется излишней демократичности мужа в выборе одежды.