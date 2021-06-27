Не опасно ли прививаться от коронавируса на пике эпидемии, объяснил бывший главный санитарный врач Москвы

То, что происходит сегодня, называется «вакцинация по эпидпоказаниям» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В условиях скачка заболеваемости ковидом один за другим регионы России вводят обязательную вакцинацию для граждан, кто в силу профессии общается с большим количеством людей и может активно распространять коронавирус. За выполнение этого требования отвечают работодатели. При отсутствии прививки им предписывается отстранять сотрудников от работы без сохранения зарплаты.

- Предприниматели, руководители организаций поставлены в непростые условия, - соглашается известный врач-инфекционист, доктор медицинских наук, бывший главный государственный санитарный врач Москвы, профессор Николай Малышев. - Однако надо сказать, что в нашей истории это не в первый раз, - отметил эксперт, выступая на пресс-конференции, посвященной оценке текущей ситуации с COVID-19 в России.

- Можно вспомнить не такие уж давние времена. Так было, например, в период подъема заболеваемости дифтерией в середине 1990-х годов. Тоже проводилась массовая вакцинация примерно таким же способом, - рассказал доктор Малышев.

- Говорят, есть «золотое правило» эпидемиологии: не проводить массовую вакцинацию в условиях вспышки болезни. Так ли это на самом деле? Не нарушаем ли мы его сейчас и не опасно ли это? - задала «Комсомолка» вопрос, который часто обсуждают в соцсетях.

- Сейчас это вынужденная мера. То, что происходит сегодня, называется «вакцинация по эпидпоказаниям». Один из постулатов эпидемологии говорит о том, что в очагах (вспышки заболевания. - Ред.) необходимо проводить вакцинацию при тяжелой эпидемической ситуации - чтобы предотвратить передачу вируса.

А упомянутое «золотое правило» действует, только когда происходит плановая вакцинация, пояснил профессор Малышев. «В нынешней же ситуации деваться некуда. Когда была вспышка дифтерии, мы проводили массовую вакцинацию при очень высоком подъеме заболеваемости. Было большое количество тяжелых, летальных форм. Тем не менее удалось переломить ситуацию именно профилактическими прививками по эпидпоказаниям».

То есть надо разделять характер вакцинации, резюмирует врач-инфекционист. «Скажем, плановая вакцинация - когда мы ждем подъем гриппа. Проводим вакцинацию заранее. И когда заболеваемость гриппом высоко поднимается, прекращаем вакцинацию на этот период. Сейчас же массовая прививочная кампания объективно необходимо по жизненным показаниям».

КСТАТИ

Какой должна быть «иммунная подушка»

Достаточно ли 60% людей с иммунитетом для победы над ковидом в стране? - спросила "КП" на пресс-конференции доктора Малышева.

- Когда мы говорим о коллективном иммунитете, то учитываем и вакцинированных, и переболевших (у последних иммунитет сохраняется в среднем 8-9 месяцев. - Ред.), - говорит эксперт. - Однако сейчас, после прихода нового, более заразного и агрессивного штамма, обсуждается гипотеза, что понадобится более крупная иммунная прослойка - возможно, 70 или 80%.

«Когда у нас была вспышка дифтерии, мы добивались вакцинации на уровне 90%. А в некоторых коллективах - 95%. В любом случае нужно значительно увеличить работу по расширению вакцинации», - отметил эксперт.

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