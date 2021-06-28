Игорь Николаев пожаловался на молодую жену: «Юля считает меня полным!»

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На закрытие фестиваля «Жара» Игорь Николаев и Юлия Проскурякова пришли, приняв во внимание критику их нарядов в предыдущие дни. Так что с одеждой у супругов все было в порядке. Но теперь случилась промашка с аксессуарами у Юлии – если легендарный поэт и композитор давно носит очки, то его супруга впервые решила скрыть таким образом круги под глазами. Вышло неудачно – грубая оправа не подошла к изящным украшениям и элегантному платью. Зато фигурка у Юлии, что надо – стройные ноги, красивые плечи.

Как выяснилось, 61-летний Игорь Николаев знает главную претензию 38-летней жены в свой адрес. Оказалось, что Юлия считает мужа полным. На «Жаре» народный артист получил комплимент от поклонницы - мол, прекрасно выглядите: «Схуднули!» Рядом стояла Юлия, которая удивилась. Николаев посмотрел на нее торжествующе, но грустно пояснил журналистам: «Мне жена противоположное говорит!» Несмотря на то, что раз в неделю Николаев с другом и коллегой Агутиным играют в теннис. Но это увлечение позитивно отражается лишь на настроении, но не на фигуре, так как другие физические нагрузки и «голодовки» Николаев не практикует.

Мы же поинтересовались у Николаева: «Вакцинировались вы и жена?»

Игорь Николаев ответил так: «Наш ответ на этот вопрос будет отличаться от многих коллег. У меня прекрасные антитела, о чем мне сказал мой доктор. Выдали соответствующую справку. Может быть, когда они у меня исчезнут – это и станет для нас актуально. Или если какой-нибудь закон выйдет, который скажет, что нельзя ходить, есть, пить… без прививки. Если нас поставят перед подобным выбором, то мы это сделаем».

Из-за пандемии квартира композитора в Майами тоже пока пустует – Николаев с женой Юлией и дочкой 5-летней Вероникой дома. Поэт и композитор рассказал, что поездка в Америку пока под вопросом: «Планы на лето сейчас строить невозможно. Посмотрим – поедем куда-то или нет. Каждый день вводят какие-то новые ограничения. Будем читать, смотреть новости, что нам скажут через две недели. Никто ничего не знает!»

Так что семья пока отдыхает в подмосковном загородном доме. И Николаеву это все нравится. Главное, что все друзья рядом – это звездная молодежь даже в пандемию разлетается по курортам, а от «60 и старше» берегут себя. Игорь Николаев не прочь поностальгировать по годам молодости. Тогда по заграницам редко путешествовали. А у друзей Николаева было «кодовое слово» - поехать в Африку. В 80-е костяк компании единомышленников Игоря Николаева составляли - Алла Пугачева, Владимир Кузьмин и Александр Кальянов. Они могли спонтанно рвануть подальше от всех - называли это «поехать в Африку». Николаев и компания находили такие места чаще всего в Подмосковье – собирались в заброшенных домах отдыха, закрытых на зиму: привозили аппаратуру, накрывали стол. Николаев и Пугачева могли в ночи поймать в центре Москвы грузовик и рвануть к нему на съемную квартиру Игоря и его первой жены на Алтуфьевском шоссе. Там даже холодильника не было – продукты в сумке вывешивали зимой за окно. Жили весело. Вот и сейчас в пандемию Николаев от отсутствия путешествий не страдает – работы и развлечений хватает.

На «Жаре» состоялся творческий вечер Игоря Николаева, летом его покажут на Первом канале.

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