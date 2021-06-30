Путин рассказал, будет ли вакцинация обязательной Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

30 июня Владимир Путин провел прямую линию. Первый же вопрос был про обязательную вакцинацию от коронавируса. Президент сразу прояснил свою позицию.

- Я не поддерживаю обязательную вакцинацию, - заявил Путин.

Дальше он объяснил, что все правила, как, кого и как прививать, есть в законе 1998 года об иммунной защите населения.

- Есть общенациональный календарь прививок — это обязательная вакцинация. Были предложения коллег перенести вакцинацию от коронавируса в национальный план, но депутаты Госдумы идею не поддержали, - напомнил президент.

Путин добавил, что таким образом вакцинация от коронавируса не является обязательной. Но в случае эпидемии главы регионов могут вводить обязательную вакцинацию для «определенных категорий граждан из групп риска». Это тоже прописано в законе 1998 года.

- Никакой неразберихи в России нет, - добавил политик.

На вопрос о возможном локдауне, Путин сказал, что регионы делают все, чтобы этого не допустить. Не допустить разорения предпринимателей, падения доходов очень важно.

- Предотвратить распространение эпидемии можно только через вакцинацию. У нас есть четыре хорошие вакцины. Надеюсь, что предубеждение против них будет проходить. Слава богу, у нас нет таких трагических ситуаций как после применения AstraZeneca или Pfizer, - заметил Путин.

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