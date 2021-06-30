Проклятье последнего видео: клипмейкер МакSим сгорел от коронавируса, а сама певица впала в кому

Сначала дышать артистке помогал аппарат ИВЛ, но когда поражение достигло критической отметки, МакSим подключили к системе ЭКМО Фото: Евгения ГУСЕВА

Певица МакSим почти две недели находится без сознания: в искусственную кому медики ввели ее 18 июня, и с тех пор состояние пациентки остается крайне тяжелым. Сначала дышать артистке помогал аппарат ИВЛ, но когда поражение достигло критической отметки, МакSим подключили к системе ЭКМО - это искусственные легкие и сердце, которыми заменяют не выдерживающие нагрузки органы больного.

Между тем, пользователи соцсетей обсуждают самые разные версии болезни артистки, в том числе и мистические. Поклонники никак не могут понять, почему пневмония, с которой справляются даже пожилые пациенты, оказалась так губительна для молодой звезды, тем более, что у нее не было никаких серьезных проблем со здоровьем. Однако, после смерти режиссера Вадима Шатрова, который снял для Марины Максимовой последний клип "Спасибо", разговоры о сверхъестественном зазвучали с новой силой...

Нового видео фанаты ждали почти два года: все это время МакSим почти не давала концертов и не появлялась на публике. И вот в марте-2021 певица наконец выпустила клип на песню "Спасибо". Однако, далеко не все поклонники, которые помнили Марину по душевным лирическим хитам, оценили эту работу. Мол, сама песня оказалась больше похожа на гимн темным силам, а клип буквально напичкан дьявольской символикой. На YouTube даже появился разбор тайных знаков из клипа, который набрал десятки тысяч просмотров.

Диджей Веган перевоплотился в дьявола. Фото: кадр из клипа "Спасибо".

Так, по мнению автора, в песне поется вовсе не о любви к мужчине: якобы строчки припева "я молча поклянусь гореть твоим огнем" напоминают клятву дьяволу. Его сыграл партнер МакSим по клипу - диджей Веган, известный любовью к причудливым татуировкам по всему телу и лицу. Часть из них показаны крупным планом: перевернутый крест, череп с костями, а также перевернутая пентаграмма - самый узнаваемый сатанинский символ. Герой появляется из темноты с горящим факелом и в черной накидке с капюшоном, а в следующем кадре уже стоит, связанный с артисткой в позе распятого Христа. Апогей клипа - поджог дома, внутри которого за стеной бушующего пламени осталась МакSим.

МакSим и ее партнер появляются в клипе, словно распятые. Фото: кадр из клипа "Спасибо".

- Эти кадры словно дают понять: в горящем доме заперли певицу, которую мы знали когда-то, а ее место заняла та, что поклялась служить дьяволу, - рассуждает автор.

Согласных с этим мнением оказалось немало: под видеоразбором свои комментарии оставили сотни человек, которых возмутил "сатанинский" клип. Активисты даже предлагали писать жалобы и жаловаться на видео, чтобы запретить его на всех площадках. Но ресурсов для осуществления этой идеи, видимо, не хватило: на сегодняшний день клип "Спасибо" набрал уже 1,5 миллиона просмотров. Как полагают сторонники мистических теорий, неслучайно после этого видео началась череда несчастий - мол, с такими темами шутить нельзя.

- МакSим надо покаяться, - пишут встревоженные ее состоянием поклонники, однако, на сегодняшний день певицу нельзя даже соборовать: таинство, которое церковь проводит для укрепления души и тела, пациентам без сознания проводить нельзя. Чтобы помочь артистке, ее духовник игумен Лука призвал всех неравнодушных молиться об исцелении Марины.

Апогей видео - МакSим, запертая в пылающем доме. Фото: кадр из клипа "Спасибо".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трудное счастье певицы MaкSим: страшная авария, смерть ребенка и алкогольная зависимость

Поклонники молятся о выздоровлении звезды, которая уже не раз была на грани жизни и смерти (подробности)