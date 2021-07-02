Как выглядит могила умершего от рака Дмитрия Хворостовского через три года после похорон

К могиле Дмитрия не зарастает народная тропа. Место упокоения утопает в цветах Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Идет четвертый год, как не стало известного оперного певца Дмитрия Хворостовского. Он был самым известным баритоном на мировой оперной сцене. Своим потрясающим голосом артист снискал любовь и популярность у самой взыскательной публики. Последние два года жизни певец боролся с тяжелейшим недугом - раком мозга. Одно время казалось, что болезнь удалось победить. Артист даже вернулся к концертной деятельности. Но 22 ноября 2017 года кумир миллионов умер в хосписе в Лондоне. Согласно завещанию певца, его тело было кремировано, а прах разделен на две части.

Дмитрий Хворостовский пел на лучших оперных сценах мира и много гастролировал. С оперной певицей Флоранс Илли он прожил много лет. Пара воспитывала двоих детей: сына Максима и дочь Нину. Громом среди ясного неба в 2015 году стало известие о смертельном недуге звезды.

24 июня на официальном сайте Хворостовского появилось объявление об отмене выступлений певца до конца лета в связи с опухолью мозга. Артист принял решение пройти курс лечения в лондонской онкологической клинике. Размышляя о причинах рака мозга, Дмитрий вспоминал о внезапно появившихся депрессии, апатии, "черном восприятии мира", пессимизме и нежелании жить.

В конце сентября 2015 года певец возобновил концертную деятельность, выйдя на сцену с Анной Нетребко в Нью-Йорке. 29 октября Дмитрий впервые после курса лечения выступил в России, дав концерт "Хворостовский и друзья" в Государственном Кремлевском дворце. 31 октября выступил в Москве на открытии исторической сцены театра "Геликон-опера".

Осенью 2016 года прошел очередной курс химиотерапии. По окончании лечения, в день своего рождения, 16 октября, певец выступил во Франкфурте. 27 мая 2017 года певец выступил на концерте в Санкт-Петербурге, а 2 июня с травмированным плечом вышел на сцену Большого концертного зала Красноярской филармонии. Это было последнее появление Хворостовского на публике.

Днем 22 ноября 2017 года родные звезды опубликовала заявление, в котором сообщили: "После двух с половиной лет борьбы с раком мозга он мирно умер этой ночью, 22 ноября, в кругу семьи рядом со своим домом в Лондоне".

Гражданская панихида и прощание с Хворостовским состоялись 27 ноября 2017 года в Москве, в Концертном зале имени Чайковского. Семья исполнителя приняла решение о проведении прощания в закрытом гробу. Опухоль мозга вызывает значительную потерю веса. Видимо, это и стало основной причиной закрыть гроб на прощании.

Согласно завещанию, артиста кремировали, его прах разделили на две части. Одну урну 28 ноября захоронили на девятом участке Новодевичьего кладбища в Москве. Для могилы Хворостовского был выбран участок, где покоятся Георгий Жуков, Леонид Утесов, Фазиль Искандер, Михаил Жаров, Белла Ахмадулина и Людмила Гурченко.

Вторую доставили на родину артиста, в Красноярск. 24 августа 2018 года вторую часть праха певца захоронили в сквере Красноярского института искусств, в котором Хворостовский учился. Его имя присвоили местному аэропорту, театру оперы и балета, детской музыкальной школе №4 и Сибирскому государственному институту искусств.

16 октября 2019-го, в день, когда оперному певцу могло бы исполниться 57 лет, на его могиле в Москве открыли памятник. Делал его тот же скульптор, что и в Красноярске, - заслуженный скульптор России Владимир Усов. Родители певца отказались от помощи поклонников и друзей в установке монумента. Они продали квартиру в Москве, чтобы на могиле сына появился достойный памятник.

К могиле Дмитрия не зарастает народная тропа. Место упокоения утопает в цветах. Свежие букеты и корзины здесь не иссякают в любое время года. За могилой Хворостовского ухаживают не только работники элитного погоста, но и верные поклонники артиста. Они приходят на кладбище и убирают засохшие цветы, меняют воду в вазах с цветами и протирают памятник.