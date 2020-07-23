Вдова Дмитрия Хворостовского за день до 50-летия поразила поклонников внешним видом

Флоранс Илли почти 20 лет была музой знаменитого русского баритона Дмитрия Хворостовского. До самой его смерти эффектная шатенка находилась подле своего мужа, от которого родила двоих детей.

Пока о новых отношениях Флоранс ничего неизвестно. В блоге фигуристая красавица периодически публикует соблазнительные фотографии. Это дает надежду ее поклонникам на то, что однажды их любимица обретет женское счастье.

Флоранс Илли 24 июля празднует юбилей. Перед предстоящим 50-летием вдова Дмитрия Хворостовского встретилась с подругой. "Спасибо тебе, любовь моя, за обед перед Днем рождения", - подписала она фото.

flosha1 Thank you my love for a pre birthday lunch

В кадре красавица позирует в белом платье выше колен. Пикантности образу добавляет тот факт, что под наряд она не стала надевать бюстгальтер. Флоранс выглядит шикарно. Она посвежела, похорошела, помолодела - в общем, стала еще прекраснее. Длинные ноги, глубокое декольте, легкое, подчеркивающее соблазнительные формы платье, ослепительная улыбка - кажется, даже этих эпитетов не хватит, чтобы описать красоту вдовы.

"Восхитительная женщина", "Нежная, как цветок", "Веселая и счастливая", "Флоранс, Вы красавица! Долгих лет Вам жизни и радости от детей", "Уже слетаются к чаровнице подружки на юбилей!? Вся такая летняя, солнечная, свежа, как белая роза. И сарафанчик Вам очень идет и мне очень нравится", "Жизнь прекрасна! Вы молодец! Живите и радуйтесь жизни за двоих!", "Красивая женщина. Прям взгляд не оторвать", "Флоранс, Вы очаровательны", "Какая Вы красавица, и какие чудесные у Вас дети, пусть Господь хранит Вас и Вашу семью во всех Ваших путях...", - восторгаются подписчики. И все желают красавице снова обрести счастье и любовь.

flosha1 Флоранс и ее дети от Дмитрия Хворостовского - Нина и Максим

Напомним, Флоранс Илли долго не могла оправиться после смерти 55-летнего Дмитрия Хворостовского, скончавшегося от рака в ноябре 2017 года. 49-летняя вдова оперного певца сильно переживала невосполнимую утрату. Она не раз признавалась, что с Хворостовским была по-настоящему счастлива. Роскошная шатенка пытается жить без любимого человека. Женщина часто признается Хворостовскому в любви. Она поддерживает теплые отношения с наследниками Дмитрия от предыдущего брака - 23-летними близнецами Александрой и Данилой, а также 37-летней Марией, которую Хворостовский удочерил. В отношениям с оперным певцом у Флоранс родились Максим и Нина, которые очень похожи на своего знаменитого отца.

Вдова легендарного оперного певца в одном из последних интервью призналась, что перед смертью супруг попросил ее не переживать о своем уходе и обязательно с кем-нибудь познакомиться. По воспоминаниям артистки, узнав о неутешительном диагнозе Хворостовский просто не поверил в него. Он считал, что имела место врачебная ошибка и опухоли на самом деле нет. Флоранс рассказала, что Дмитрий мужественно боролся со смертельной болезнью до того момента, пока не понял, что более не в силах петь. Тогда баритон обратился к близким с одной лишь просьбой: быть с ним рядом перед кончиной. Женщина призналась, что в тот момент поклялась умирающему супругу быть счастливой.