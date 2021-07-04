В Кремле рассказали, в чем разница Путина с Байденом и ждут ли Лукашенко в Крыму

Дмитрий Песков рассказал о закулисье прямой линии с Путиным. Фото: REUTERS

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналиста канала «Россия» Владимира Соловьева о закулисье Прямой линии президента и его встрече в Женеве с коллегой из США. «КП» собрала главное из того, что рассказал пресс-секретарь Владимира Путина.

КАК ПУТИН РЕАГИРУЕТ НА ЖАЛОБЫ ГРАЖДАН

- Чего мы не видим на Прямой линии? - спросил Дмитрия Пескова Владимир Соловьев.

- Зрители не видят реакции президента на поступившие вопросы, - ответил пресс-секретарь главы государства. - И даже мы зачастую не знаем, какие поручения он дает, потому что он начинает звонить профильным министрам, он сразу же дает поручения по поиску решений.

ЧУТЬ НЕ НАЗВАЛ ИМЕНА И ФАМИЛИИ ПИЛОТОВ САМОЛЕТА-РАЗВЕДЧИКА США

- Путин на Прямой линии отправил такую «жесткую торпеду» - когда рассказывал о британском эсминце (у берегов Крыма. - Ред.) и американском самолете-разведчике, - припомнил Соловьев. - Путин на память произнес его (самолета-разведчика США. - Ред.) номер, что особенно «порадовало» наших американских партнеров...

- Да, мы даже когда сидели в аппаратной Прямой линии, кто-то даже пошутил, что сейчас президент назовет имя, фамилию и отчество пилотов этого самолета и адрес их проживания... - рассказал Песков о том, как восприняли ответ Путина за кулисами Прямой линии. - Я думаю, что наша разведка конечно знает, кто там принимал решения. Но суть подобных операций, я думаю, все-таки планируется у «старших товарищей» за океаном. И в данном случае британский эсминец был просто инструментом провокации. Президент объяснил, что так прощупываются слабые места в системе реагирования (в данном случае - обороны России в Крыму. - Ред.). А главное, как сказал президент, та информация, которую получил разведовательный самолет (США. - Ред.) это была не та информация, которую они хотели получить, а та, которую российская сторона посчитала необходимым им предоставить.

ЧТО ГОВОРИТ ПУТИН И НЕ МОЖЕТ СКАЗАТЬ БАЙДЕН

- Дело в том, что когда Путин что-то говорит, он это и имеет ввиду. Он потом это реализует в жизнь по возвращении домой, - ответил Дмитрий Песков на вопрос — почему и после встречи в Женеве мы слышим из Америки антироссийские высказывания. - А президент США — он имеет обременения в виде других ветвей власти и мнения политэстеблишмента у себя дома, которое не допускает какого-то конструктивизма в отношении с русскими. Президент США, к сожалению, не может сказать: «Нам нужно выстраивать добрые отношения с Россией». И максимум, что мы слышим, это: «Мы накажем русских если что». Мы по-прежнему слышим именно такую риторику. Потому что в Америке просто невозможно говорить о хороших отношениях с Россией.

ПОЧЕМУ НЕ МОЖЕТ СОСТОЯТЬСЯ ВСТРЕЧА ЗЕЛЕНСКОГО С ПУТИНЫМ

- Что не так с Украиной, что затрудняет встречу Путина с Зеленским? - риторически спросил Соловьев, имея ввиду то, что президент Украины безуспешно пытается договориться о встрече с Путиным.

- Главная проблема, это то, что Украина не хочет выполнять Минские договоренности, - ответил Песков. - И пытается размыть их важность, говоря, что их нужно чем-то заменить, что они вроде как неживые, пытается представить нашу страну участницей конфликта, что неприемлемо для нас.

Помимо этого, Зеленский с самого начала выглядел как очень современный, демократичный президент, который несет порядок и демократию в свою страну. И этот настрой — он явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением, который идет на политических оппонентов, на желании от них избавиться путем открытия уголовных дел.

(Под «давлением на политических оппонентов» на Украине Дмитрий Песков имел ввиду, вероятно, уголовные дела и аресты лидера блока «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и других украинских политиков)

КОГДА ЖДАТЬ ОТ ПУТИНА «УКРАИНСКУЮ СТАТЬЮ»

- Путин стал писать (программные публицистические статьи. - Ред.), - напомнил Владимир Соловьев. - И видно, что Путину это нравится. Вот сейчас (на Прямой линии. - Ред.) была анонсирована статья о едином народе (русских и украинцах. - Ред.). Насколько важно это для Путина?

- Путин пишет о том, что для него представляется действительно абсолютно важным для нашей страны, для ее национального кода. И для ее будущего, - ответил Дмитрий Песков. - Действительно, мы сейчас все ждем, когда президент завершит работу над своей статьей. Назовем ее «Украинская статья». И будем надеяться, что уже скоро мы ее увидим.

ЖДУТ ЛИ ЛУКАШЕНКО В КРЫМУ

- Мы ждем, наконец, когда у нас Лукашенко прилетит в Крым? - прямо спросил Соловьев. - Ждем когда он признает Крым?

- По сути Белоруссия, не смотря на то, что у нас Союзное государство, все таки это суверенная страна, - ответил Песков. - И давайте будем с уважением относиться к ее суверенитету. Хотя, отвечая на вопрос - ждем ли мы президента Белоруссии в Крыму - конечно ждем! И я уверен, что Путин будет рад принять там своего белорусского коллегу. А все остальное давайте оставим на усмотрение наших белорусских друзей и союзников.

ЖИЗНЬ ТРЕБУЕТ ЖЕСТКИХ МЕР И ВАКЦИНАЦИИ

- Ковидное время — это та реальность, с которой нам придется еще жить, - сказал Дмитрий Песков по поводу реакции Кремля на меры по вакцинации в отдельных регионах. - И очевидно, что это требует от властей достаточно жестких мер, это требует от нас ответственности в плане вакцинации. И требует от нас понимания чрезвычайности ситуации в плане адаптации к ней и подстраивания нашей жизни под те условия, которые нам диктует эта опасность.

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