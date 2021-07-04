Представитель МакSим опровергла информацию о выводе певице из комы

Представитель МакSим опровергла информацию о выводе певице из коме Фото: личная страница МакSим в соцсети

Певица МакSим (Марина Абросимова) продолжает находиться в медикаментозном сне в стабильно тяжелом состоянии, рассказала РИА Новости ее представитель.

«Нет», – ответила менеджер артистки на вопрос, действительно ли МакSим вышла из комы.

Игумен Лука, который около 15 лет дружит с певицей, рассказал kp.ru, что артистку наконец вывели из состояния медикаментозного сна. По его словам, аппараты ИВЛ и ЭКМО, которые помогали пациентке дышать, больше не нужны, поскольку она с недавних пор находится в сознании.

Напомним, врачи спасают артистку от 80% поражения легких. Несколько дней назад женщину перевели с аппарата ИВЛ на систему ЭКМО. Больше двух недель пациентка находится в медикаментозной коме. Известно, что МакSим госпитализировали с «двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени». Врач-пульмонолог Сергей Пурясев рассказал что под этим понимают тотальное поражение легочной ткани.