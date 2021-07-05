«От мертвого осла уши»: Эстония хочет забрать часть российской земли

У нас давно есть серьезный конкурент, о котором мы не догадываемся - Эстония! Маленькая, но очень гордая соседняя страна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Со свойственной россиянам самоиронией мы часто называем себя «чемпионами в хождении по граблям». Но у нас давно есть серьезный конкурент, о котором мы не догадываемся - Эстония! Маленькая, но очень гордая соседняя страна, для которой нападки на Россию и претензии к ней стали главным способом самоутверждения как у себя дома, так и на международной арене.

Последний «грабельный аккорд» - заявление кандидата в президенты от Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) и бывшего спикера парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия незаконно оккупирует эстонские земли и должна их вернуть. Тут невольно вырывается: опять эстонские горячие парни решили показать Москве ее место…

Правда, эстонское правительство официально не предъявляет территориальных претензий к России. Оно просто говорит: коль скоро у нас нет с вами нового договора о границе, то мы исходим из того, что действует заключенный в 1920 году между РСФСР и Эстонией Тартуский (Юрьевский) мирный договор, по которому к Эстонии относятся земли, сейчас входящие в состав Псковской и Ленинградской областей.

Очень прозрачное лукавство эстонских жуликоватых политиков. Напомним, в 2005 году новый договор о российско-эстонской границе в ее нынешнем виде был подписан. Но эстонский парламент при ратификации договора добавил в его преамбулу пассаж о Тартусском договоре, что явно предполагало территориальные претензии. После этого Россия отозвала свою подпись под договором.

У всех на слуху сказанные Владимиром Путиным ещё в 2005 году слова по поводу территориальных претензий к России со стороны Латвии: «Не Пыталовский район они получат, а от мертвого осла уши». Прозвучали они, кстати, во время встречи президента с коллективом «Комсомольской правды». Тогда же он четко обозначил позицию нашей страны: «Мы никогда не будем вести переговоры на платформе каких-либо территориальных претензий».

Про «уши от мертвого осла», казалось бы, усвоили все. И в 2014 году министры иностранных дел России и Эстонии переподписали злосчастный договор, причем инициатива принадлежала не Москве, а Таллину. Но потом начавшийся было процесс ратификации договора опять заглох. До лучших времен.

Господин Пыллуаас всегда был против этого договора, чего и не скрывал. Но его акцент на территориальных претензиях к соседней стране уже в качестве кандидата в президенты Эстонии явно не случаен. Не факт, что Пыллуаас станет президентом. Главу государства, который имеет весьма декоративные права и обязанности, выбирает эстонский парламент, но он всегда будет выражать настрой политической элиты страны. Поэтому фиксируем: ее настрой - на конфронтацию с Россией.

В принципе, за последние лет двадцать в эстонских лидерах прагматики по отношению к России замечены не были. Однако сейчас агрессивные выпады из Таллина в адрес Москвы становятся более жесткими и наглыми. Пользуясь своим недавним вхождением в состав непостоянных членов Совбеза ООН Эстония упорно вносила в повестку дня чувствительные для России вопросы - и по Нагорному Карабаху, и по Белоруссии. Казалось бы, есть проблемы и в Африке, и в Америке, но эстонцам до них - никакого дела.

Ни для кого не секрет - столь мощная держава как Эстония, ведет себя «не по чину» в международных делах только потому, что является политической левреткой США. Явно злоупотребляя принципом равенства в межгосударственных отношениях она ведет себя как провокатор, которого «крышует» заокеанский большой дядя. Отсюда и подстрекательская роль Таллина в мировом финно-угорском движении, в котором до недавнего времени активно участвовала и Россия. Но уж слишком бесцеремонно и вызывающе нагло эстонские лидеры - как предыдущий президент Эстонии Ильвес - призывали наши финно-угорские народы к «независимости». А эстонские депутаты в Европарламенте настойчиво проталкивали антироссийские резолюции с осуждением «притеснений» наших финно-угров.

Очень оригинальная страна - Эстония. По принятому в ней принципу так называемого «континуитета», то есть преемственности, она ведет свое начало с 1918 года, называя период вхождения в состав СССР «оккупацией». То есть в советский период де-факто Эстонии не было, а де-юре - была. И в 1991 году она, дескать, не получила независимость, а восстановила свое независимое существование. Отсюда обосновывается и дискриминация русскоязычных «неграждан».

То есть память у эстонцев избирательная: тут помню, а тут - совсем нет. И сколько им не напоминают о Ништадском мире, заключенном в 1721 году после победы Петра I в Северной войне, они делают вид, что это не про них. А по этому договору все земли нынешней Прибалтики от Швеции перешли к России, при этом шведы получили еще и 2 миллиона ефимков (56 тонн серебра). А что получат эстонцы за свое упорство в претензиях на наши земли, уже давно и весьма доходчиво объяснил Путин.

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