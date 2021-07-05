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Политика5 июля 2021 23:25

Татьяна Москалькова попала в больницу с коронавирусом

Несмотря на то, что буквально два месяца назад Татьяна Николаевна сделала прививку
Дина КАРПИЦКАЯДина КАРПИЦКАЯ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Фото: Александр ГЛУЗ

Стало известно, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в больнице с ковидом. Медики оценивают её состояние, как удовлетворительное. Какие-либо подробности окружения Москальковой не сообщает.

Пресс-служба и аппарат работают в обычном режиме. Появляются сообщения и на страничке омбудсмена в соцсетях. Буквально сегодня утром, например, Татьяна Николаевна выразила соболезнования родным и близким Владимира Меньшова. Однако, о своём состояние здоровья и о госпитализации Москалькова ничего не сообщила. Информация об этом просочилась от ближайшего окружения правозащитницы.

О том, что Москалькова привилась одной из отечественных препаратов общественности стало известно из официальных источников буквально в конце апреля 2021 года. Но, очевидно, Татьяна Николаевна заразилась мутированным индийским штаммом, он которого вакцинация не всегда помогает.

О необходимости ревакцинации уже не раз заявлялось чиновниками Минздрава. Сейчас, когда эпидемиологическая ситуация в стране неблагоприятная, рекомендовано ставить прививку через полгода после первой. Когда коллективный иммунитет будет выработан, достаточно будет одного раза в год.

А вице-премьер правительства Татьяна Голикова заявила недавно, что вакцинированные люди, даже если и заболевают, то переносят вирус легче.

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