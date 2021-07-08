Иностранные вакцины от коронавируса: Какие могут появиться в России и когда

Для регистрации своих вакцин в России иностранным производителям нужно будет провести клинические исследования у нас в стране. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На днях министр здравоохранения Михаил Мурашко впервые официально ответил на вопрос о возможности появления в нашей стране зарубежных вакцин от коронавируса. Глава Минздрава подтвердил, что некоторые иностранные фармкомпании подали заявку на регистрацию своих прививок в России.

- Да, есть [компании] подавшие заявления. Они проходят экспертизу. Соответственно, как будет решение, [вакцины] будут продаваться, — сказал министр.

Других комментариев ведомство пока не дает. Мы расспросили о подробностях и перспективах решения вопроса авторитетных экспертов.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Петр Ковалев/ТАСС

НАСКОЛЬКО ЭТО АКТУАЛЬНО?

- Если оценивать актуальность появления в России зарубежных вакцин с точки зрения потребностей системы здравоохранения в данный момент, то, наверное, это не особо актуально, - считает эксперт по фармрынку, директор по развитию в RNC Pharma Николай Беспалов. - У нас уже есть три отечественные вакцины, основанные на разных технологических платформах. Они абсолютно конкурентоспособны с иностранными аналогами, существующими в мире, либо даже превосходят их по эффективности и безопасности.

Поэтому система здравоохранения вряд ли нуждается в поставках зарубежных вакцин. Другое дело, что у части нашего населения есть спрос на такие препараты, отмечает эксперт: «Нельзя не признать, что существует элемент недоверия к продукции российского происхождения, и некоторый процент людей хочет получить укол именно иностранной вакциной».

- А точно ли нам хватает своего производства вакцин? Сейчас, когда люди активнее начали прививаться, из некоторых регионов приходят сообщения о перебоях с поставками препаратов. Может, нужны импортные «добавки»?

- На самом деле речь идет не о недостаточных объемах производства, а о резком одномоментном всплеске спроса, - поясняет Николай Беспалов. - С точки зрения физических возможностей нашей фармпромышленности проблем сейчас уже нет. Тот же «Спутник» сегодня выпускают 7 производственных площадок, ежемесячно производится от 10 до 20 миллионов комплектов (то есть обоих компонентов прививки. - Ред.). Думаю, со временем систему поставок отладят. Да и спрос, как вырос сейчас, так же может и резко упасть - например, если заболеваемость ковидом стабилизируется или пойдет на спад.

КАКИЕ ИМПОРТНЫЕ ВАКЦИНЫ У НАС МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ?

- Известно, что заявку на регистрацию подала китайская компания-производитель CanSino Biologics, - рассказывает Николай Беспалов. - Этот зарубежный разработчик с прошлого года проводит в России клинические исследования своей вакцины совместно с российской компанией «Петровакс».

Также о планах поставлять свою антиковидную прививку на рынки России и СНГ ранее заявляла компания Janssen, это фармацевтическое подразделение корпорации Johnson&Johnson.

Поясним: и у CanSino Biologics, и у Janssen вакцины построены по тому же принципу, что и наш «Спутник V» (на основе аденовирусного вектора-носителя). Только они предусматривают не два укола, а один. С точки зрения комфорта для пациента, конечно, удобнее. Однако по данным клинических исследований эффективность «Спутника» выше.

Российские вакцины абсолютно конкурентоспособны с иностранными аналогами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По степени антиковидной защиты среди зарубежных прививок с ним сопоставимы немецко-американская вакцина от Pfizer/BioNTech и американская от компании Moderna. К тому же они сделаны на другой платформе (так называемые мРКН-вакцины), которая у нас пока не используется - во всяком случае, нет готовых зарегистрированных российских вакцин такого типа.

Однако ни Pfizer, ни Moderna не подтвердили журналистам, что подали заявки на регистрацию своей продукции в России. В компании Pfizer, в частности, отметили, что пока рассматривают возможность такого шага.

- Нужно иметь в виду, что у обеих этих фармкомпаний уже есть крупные обязательства - и перед странами, где находится производство, и перед зарубежными партнерами, которые законтрактовали определенные объемы поставок. Безусловно, они будут снабжаться в первую очередь. Российский рынок в этом отношении точно не в приоритете. Тем более, что у нас зарубежные производители столкнутся с серьезной конкуренцией отечественных разработок, - отмечает Николай Беспалов.

КОГДА И ГДЕ У НАС МОГУТ СТАТЬ ДОСТУПНЫ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРИВИВКИ?

Для регистрации своих вакцин в России иностранным производителям нужно будет провести клинические исследования (КИ) у нас в стране, поясняют эксперты. Как рассказала «КП» директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович, КИ антиковидных вакцин могут идти по экстренному треку, то есть в упрощенном и ускоренном порядке, либо по классическому треку. Первый подход использовался в России и в других странах для экстренной регистрации вакцин в условиях пандемии, когда такие прививки только появились.

- Сейчас мы в целом покрываем потребности страны в вакцинах, поэтому зарубежные препараты, скорее всего, пойдут по обычному треку. В этом случае процесс проведения исследований и регистрации может достигать года - полутора лет, считает эксперт.

Специалисты также обращают внимание, что в России действует постановление под условным названием «третий лишний». Суть в том, что в госзакупках не могут участвовать зарубежные производители, если на торги выходят не менее двух российских участников.

- С учетом того, что отечественных производителей вакцин на сегодня трое, иностранные вакцины вряд ли будут приобретаться в рамках госзакупок. А это значит, что они будут доступны населению только платно, в коммерческих клиниках, - поясняет Николай Беспалов.

МНЕНИЕ ИММУНОЛОГА

Комбинация вакцин улучшает защиту от ковида

С медицинской точки зрения можно приветствовать появление у нас именно мРКН-вакцин, таких как прививки от Pfizer/BioNTech и Moderna, считает заведующий отделом геномики адаптивного иммунитета Института биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Дмитрий Чудаков. Исследования показали, что сочетание этих типов вакцин с аденовирусными (как «Спутник V») позволяет приобрести более долговременный иммунитет к COVID-19, пояснил ученый на своей странице в соцсетях.

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