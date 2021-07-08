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В мире8 июля 2021 4:28

Полиция Гаити ликвидировала четверых подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза

Еще двое предполагаемых убийц были задержаны
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Полицейские возле резиденции президента Гаити Жовенеля Моиса после нападения

Полицейские возле резиденции президента Гаити Жовенеля Моиса после нападения

Фото: REUTERS

В ходе спецоперации после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза правоохранительные органы страны ликвидировали четверых подозреваемых, еще двоих иностранных наемников задержали. Об этом рассказал глава гаитянской полиции Леон Шарль на специальной пресс-конференции, которую транслировал национальный телеканал RTNH.

«Четверо из них были убиты, двое были задержаны», - сказал он.

Глава полиции Гаити также сообщил, что в результате спецоперации силовики освободили троих коллег, которых вооруженные автоматами преступники взяли в заложники.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Жовенель Моиз был застрелен неизвестными в своей резиденции в среду, 7 июля. Премьер страны Клод Жозеф рассказал, что на президентскую резиденцию в Порт-о-Пренсе напали люди, которые говорили на испанском языке. В результате нападения пострадала и жена президента Мартин Моиз, Ранее сообщалось, что она скончалась от полученных ранений, однако потом эти сообщения опровергли, женщина находится в критическом состоянии.

После убийства президента власти Гаити объявили военное положение, а в госдепартаменте США заявили, что Вашингтон готов оказать помощь в расследовании этого преступления.

Президент Гаити Жовенель Моиз застрелен неизвестными