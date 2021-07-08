Внук Владимира Меньшова: "Хочу, чтобы деда запомнили молодым, улыбающимся и очень красивым, человеком на своем месте…"

В Москве в Доме кино прошло прощание с режиссером, народным артистом РСФСР Фото: Иван МАКЕЕВ

Гражданская панихида началась в 11.00, но москвичи с цветами пришли к Дому кино за час до начала. Многие плакали, говорили, что смерть Владимира Меньшова стала для них потрясением.

- Количество зрителей, пришедших в этот жаркий день проститься с Владимиром Валентиновичем, говорит о том, насколько было востребовано его творчество, его фильмы, его роли, - скажет чуть позже ведущий гражданской панихиды актер Игорь Золотовицкий. - Проклятый ковид уносит лучших. Владимир Меньшов во всех своих проявлениях был первым. Он был талантливым выпускником школы-студии МХАТ. Он был прекрасным педагогом во ВГИКе. Он был замечательным кинорежиссером и актером. Зрители давно полюбили его за его удивительные и добрые фильмы, за то, что он умел просто и внятно говорить о сущностных вещах. Уходит поколение великих, к которым безусловно относился Владимир Меньшов. Они были мощнее нас. Мы значительно мельче, увы.

Гражданская панихида началась в 11.00, но москвичи с цветами пришли к Дому кино за час до начала. Фото: Иван МАКЕЕВ

Гроб был установлен в Большом зале Дома кино. В первом ряду - члены семьи: дочь Юлия Меньшова с мужем Игорем Гординым, их дети – Таисия и Андрей. Чуть позже пришла вдова – актриса Вера Алентова. Накануне она выписалась из больницы, куда, как и ее супруг, попала с диагнозом ковид. До сегодняшнего утра не было ясно, найдет ли она в себе силы прийти. И все-таки мужественная Вера Валентиновна пришла. Её лицо было скрыто за маской и темными очками - сразу не узнаешь. Она часто приподнимала очки - слезы текли помимо воли. С Меньшовым они поженились на 2-м курсе Школы-студии МХАТ, где вместе учились. Почти 60 лет вместе. Юля поддерживала за руку мать. Они о чем-то переговаривались. Рассматривали фотографии на экране. На фото Владимир Меньшов в разные годы своей жизни - молодой, улыбающийся, талантливый и счастливый.

Гроб был установлен в Большом зале Дома кино. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ведущий церемонии Игорь Золотовицкий зачитал официальные телеграммы: свои соболезнования выразил президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, министр культуры Ольга Любимова...

Среди первых подошли к микрофону лидер КПРФ Геннадий Зюганов, он много лет дружил с Владимиром Меньшовым, и руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Вера Алентова Фото: Иван МАКЕЕВ

- Владимир Меньшов создал фильмы вне времени. Его картины волнуют не только нашего зрителя, но и людей во всем мире, - сказал Кибовский. - Неслучайно его «Москва слезам не верит» получила «Оскар». Этот фильм нашел ключ к сердцам миллионов. Вообще лучшие фильмы Меньшова были созданы достаточно рано для его творческой судьбы.

Подытоживая своё выступление, Александр Кибовский сказал, что Владимир Меньшов прошел свой жизненный и творческий путь с большим достоинством. Что правда.

Гроб вынесли из Дома кино по традиции под аплодисменты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кто-то из близких друзей Меньшова назвал его «мужиком ломом подпоясанным», в смысле его принципиальности в основополагающих вещах. При этом Владимир Валентинович обладал нежной и трепетной душой. Его отличала от многих его коллег простата и скромность.

Пришли студенты режиссерской мастерской Меньшова во ВГИКе. Ребята плакали: «Он нас учил улавливать в своих работах дыхание вечности. Это то, что ему удавалось в его фильмах как никому другому».

Похоронили Владимира Меньшова на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Лановым. Фото: Иван МАКЕЕВ

Актер Александр Панкратов-Чёрный признался, что «уважал Меньшова не только как друга, но и как патриота России».

- Он очень любил Россию, страдал за нее. Все фильмы Володи были о любви к людям, к России, к нашему быту. Он был настоящим патриотом, - сказал Александр Васильевич. И вспомнил, как в одной из фестивальных поездок Меньшов показывал ему Астрахань, свои родные места. А потом они вместе поехали на родину Панкратова-Чёрного на Алтай, в деревню Конёво. Конфет полный багажник набили – детворе гостинцы.

Режиссер Вадим Абдрашитов сказал: "Мы разделяем горе родных и близких Меньшова, но от этого не становится легче. Его уход - это гибель огромного материка, под названием кино Владимира Меньшова. Он смог превратить свои природные способности в настоящий талант. Он нашел свое место в жизни и в профессии. Встретил свою любовь, он создал клан Меньшовых, создал свой кинематограф. Мы вместе учились режиссуре у Михаила Ромма. Когда спустя годы Володя вернулся во ВГИК преподавать, его и Веру Алентову там приняли с радостью. Меньшов – крупная личность и настоящая звезда. Все это сочеталось в нем с удивительной скромностью, что свидетельствует о его нравственном здоровье. Он был прямой в своих высказываниях, у него были принципы, при этом - абсолютная доброжелательность. С ним было удобно дружить. Он снял не так много картин, но при этом остается ощущение, что весь отечественный кинематограф наполнен его работами".

Режиссер умер на 82-м году жизни 5 июля от осложнений коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Родные Владимира Меньшова внимательно слушали выступавших. Потом от семьи подошел к микрофону внук - Андрей Гордин.

- Многие сегодня вспоминали Владимира Меньшова как друга, режиссера, актера… Я буду говорить о нем, как о своем дедушке. Хотя мы никогда его так не называли. Просто коротко - дед. Но это было тепло и искренне. Я не осознавал насколько дед влиял на меня. Он привил мне любовь к кулинарии. Он сам прекрасно готовил. Он настоял, чтобы я поступал в школу-студию МХАТ. Потому что там воспитывают настоящих, хороших людей. В этом он был абсолютно прав. Для сегодняшнего дня я подготовил небольшой фильм. Это нарезка из картин, в которых мой дед снимался как актер. Мне хотелось, чтобы он запомнился именно таким - молодым, улыбающимся и очень красивым, человеком на своем месте…

Вера Алентова Фото: Иван МАКЕЕВ

Гражданская панихида закончилась. Гроб вынесли из Дома кино по традиции под аплодисменты. После чего траурная процессия направилась в храм Покрова Пресвятой Богородицы в Красном селе, где прошел чин отпевания.

В 16.00 траурный кортеж заехал на территорию кладбища, остановился недалеко от могилы. Портрет и алые розы несли любимые ученики Владимира Меньшова по ВГИКу. Сотрудники полиции следили, чтобы пришедшие проститься соблюдать меры безопасности, надели маски. Юлия Меньшова постоянно находилась рядом с мамой - Верой Алентовой. Всячески ее поддерживала. Вера Валентиновна старалась не разрыдаться, но скрыть слезы даже за темными очками было невозможно. Накануне Юлия попросила журналистов проявить деликатность и уважение к их горю. Не беспокоить расспросами.

Гроб с телом режиссера опустили в могилу. Минут через двадцать народ стал расходиться...

В Москве в Доме кино прошло прощание с режиссером, народным артистом РСФСР Фото: Иван МАКЕЕВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Меньшов – о фильме «Москва слезам не верит»: «Прочитав сценарий, Вера Алентова сказала: «Ну и мура»

11 февраля 1980 года впервые вышла на экраны знаменитая картина, завоевавшая любовь миллионов зрителей и получившая «Оскар» (подробнее)

Вера Алентова: Я отговаривала Меньшова снимать фильм «Москва слезам не верит»

5 июля умер режиссер Владимир Меньшов. Вспоминаем интервью с его супругой, в котором актриса рассказывала «Комсомолке», как создавались главные шедевры ее мужа (подробнее)