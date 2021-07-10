Канны рыдают от смеха: очевидцы сняли, как Лена Ленина со своей огромной прической забирается в автомобиль

Лена Ленина вновь удивила всех своей прической. Фото: Кадр видео

Лена Ленина и ее экстравагантные прически давно стали изюминкой Каннского фестиваля. Глядя на эпатажную россиянку и ее гигантские куафюры, одни крутят пальцем у виска, другие восхищенно ахают. Но равнодушных точно нет.

Ради того, чтобы привлечь к себе внимание публики, писательница прилагает неимоверные усилия. Мало навести красоту перед очередной премьерой Каннского фестиваля – надо еще умудриться доставить ее до красной дорожки в целости и сохранности. Очевидцы в Каннах сняли на видео, как Лена со своей очередной гигантской прической пытается забраться в автомобиль. Ей это дается явно не просто. Но за годы участия в кинофоруме на Лазурном берегу Ленина явно выработала свою секретную тактику, как оказаться внутри машины и при этом не помять прическу.

В ролике, выложенном в Сети, Ленина в золотом вечернем платье гордо шествует по улице к своему лимузину. Ее голову украшает очередная высоченная конструкция, напоминающая башню из волос.

- Только не смейтесь слишком громко. Сейчас я буду пытаться сесть в автомобиль, - объявляет Ленина, заметив камеру. – Это самое сложное.

Наклонившись вперед и выпятив «пятую точку», Лена медленно начинает пробираться внутрь машины. Первой в салоне оказывается ее драгоценная куафюра, при этом золотая попа писательницы еще добрую минуту остается на улице. Прилагая неимоверные усилия, чтобы сохранить равновесие и не завалиться головой вперед, Ленина, наконец, усаживается на сиденье лимузина. Но на этом ее мучения не заканчиваются – ведь по прибытии на место Лениной предстоит тот же самый процесс, чтобы выйти из лимузина.

Лена - настоящий ветеран Канн: ее экстравагантные прически не один год шокировали чопорную французскую публику. В этот раз даже зловредный COVID-19 не смог остановить россиянку от участия в празднике кино. Стилисты писательницы из года в год проявляют недюжинную фантазию и используют для создания ее причесок всевозможные подручные средства – от воздушных шариков до бижутерии в виде оленьих рогов и половинок арбуза. Всех, конечно, интересует: не тяжело ли Лене каждый раз носить на голове такую грандиозную (и наверняка увесистую) конструкцию. В ответ писательница обычно отшучивается - мол, красота требует жертв.

74-й Каннский кинофестиваль стартовал на Лазурном берегу 6 июля. Ленина ежедневно появляется на красной дорожке кинофорума, демонстрируя образы один экстравагантней другого. Особенно гостям фестиваля заполнилась ее прическа из многочисленных косичек, по форме напоминающая кокошник. А прическу, которая засветилась в видео с автомобилем, Лена назвала «Антигравитация»

Смотреть видеосюжет Лена Ленина с высокой прической с трудом забралась в автомобиль

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