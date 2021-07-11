Пассажир, который открыл аварийный люк в самолете Москва - Анталья, оказался преподавателем консерватории

В Шереметьеве пассажир открыл изнутри аварийный люк самолета из-за духоты. Фото: Кадр видео

Найти мужчину, который открыл аварийный люк в самолете Москва - Анталья, удалось благодаря видео, которое записали другие пассажиры рейса. Напомним, этой ночью борт должен был улететь в Турцию из Шереметьево. Во время заминки сидевшие в салоне туристы начали жаловаться на духоту - многие отмечают, что не работал кондиционер. Внезапно один из пассажиров подошел к аварийному выходу, дернул ручку и открыл дверь наружу. В результате сработал надувной спасательный трап.

В авиакомпании «Россия» сообщают: чтобы отправить борт в Анталью, пришлось подогнать запасной самолет. Пассажиров пересадили. Вместе со всеми, как выяснилось, улетел и дебошир. Его личность удалось установить, когда сам «Боинг» был уже в полете - сотрудники авиакомпании изучили все видео, выложенные пассажирами после инцидента в сеть. Одна из женщин запечатлела мужчину в красной футболке около люка. Позже эту запись сверили со списком пассажиров и выявили того самого.

Как стало известно KP.ru, человека, по вине которого около 500 туристов прождали вылета около четырёх часов, зовут Владимир Кузнецов. Ему 42 года. Хулиган оказался преподавателем Московской государственной консерватории имени Чайковского.

На персональной страничке Кузнецова на сайте консерватории говорится, что сам он закончил МГК в 2000 году, подавал надежды как пианист - в 2000-х становился лауреатом конкурсов в России, Болгарии и США. С 2003 года преподает на межфакультетской кафедре фортепиано.

Когда мужчина вернется на родину с турецких курортов, его ждет суд.

- Авиакомпания «Россия» в судебном порядке планирует взыскать понесенные убытки с пассажира, который открыл дверь самолета при подготовке к вылету, - сообщил «КП» официальный представитель авиакомпании «Россия» Сергей Стариков. - Сумма потерь авиакомпании складывается из задержки рейса, замены воздушного судна на резервное и замену аварийного трапа на второй левой двери.

Сумму предстоящего иска в авиакомпании не называют. Авиаэксперт Александр Романов в интервью kp.ru оценил ущерб в несколько сотен тысяч рублей.

- При желании, конечно, можно и на миллионы насчитать, но все это еще надо будет доказывать. Нюанс в том, что нести ответственность за действия пассажиров - это все равно обязанности членов экипажа. Тут еще надо разбираться, в каком положении была ручка двери аварийного выхода, если пассажир так легко ее открыл. Прецедентов об исках за подобное хулиганство на борту я не припомню.

Тем временем Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ начало доследственную проверку.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Было очень жарко. Кондиционер не работал»: В Шереметьеве пассажир открыл изнутри аварийный люк самолета

Борт авиакомпании «Россия» должен был вылететь с туристами в Анталью (подробнее)

В Шереметьеве пассажир открыл люк аварийного выхода самолета Москва–Анталья: Что было бы, если бы он сделал это в полете

На вопросы KP.ru ответил заслуженный пилот России Юрий Сытник (подробнее)

Пассажира, который в Шереметьево открыл аварийный люк самолета, не сняли с рейса

Как стало известно, в салоне двухэтажного «Боинга» не было камер видеонаблюдения (подробнее)

Пассажиру, открывшему аварийный люк в самолете Москва - Анталья, грозит штраф в миллионы рублей

Авиакомпания «Россия» уже заявила, что после возвращения из Турции гражданина ждет судебный иск (подробнее)