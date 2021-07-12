Нужен ли Дальнему Востоку третий путь: Новый мегапроект оценили в сотни миллиардов рублей

Недавнее предложение РЖД - построить третью большую железнодорожную ветку на Дальнем Востоке (параллельно БАМу и Транссибу, но севернее их — от Эльги до Охотского моря) стало неожиданностью для многих экспертов отрасли. Фото: Shutterstock

Недавнее предложение РЖД - построить третью большую железнодорожную ветку на Дальнем Востоке (параллельно БАМу и Транссибу, но севернее их — от Эльги до Охотского моря) стало неожиданностью для многих экспертов отрасли. С одной стороны, логика мегапроекта понятна: Эльгинское угольное месторождение обладает огромными запасами ресурсов, и спрос на него в мире сейчас очень велик. Чем проще будет вывезти уголь на экспорт, тем конкурентоспособнее он будет на международном рынке. А значит тем выше будут доходы (как оператора участка, так и государства через налоги).

Но есть и другая сторона медали. Сегодня в стране уже запущен один грандиозный железнодорожный проект: «удвоение БАМа» (вторая колея Байкало-Амурской магистрали). Так стоит ли распылять силы и средства на два этих технически сложных и поистине золотых по стоимости замысла?

- Эльгинская железная дорога пока выглядит как утопия, - комментирует «КП» железнодорожный эксперт Сергей Сигачев. - Пока не проводились даже предварительные изыскания. Но даже если посмотреть по карте, это 800 километров, а то и все 1000 по абсолютно безлюдной местности и по рельефу, который с железнодорожной точки зрения не понятен. Еще неизвестно, сколько там тоннелей нужно будет построить. Но это только часть проблемы. Судя по всему железную дорогу планируется проложить до Аянского района Хабаровского края - это побережье Охотского моря. Но там сейчас даже нет грузового порта! То есть его тоже придется строить с нуля. Это сотни и сотни миллиардов рублей. Неизвестно, где их сейчас взять. Тем более что есть «синица в руках» - расширение Байкало-Амурской магистрали.

- А БАМ с двойной колеей сможет закрыть все потребности угольщиков - как якутских, так и кузбасских?

- Сможет-то он сможет. Но боюсь, очень нескоро. Сейчас на восточный полигон бросили все силы, даже военные строители там уже почти год работают. Но все равно, чтобы его весь «одвухпутить», построить дополнительные тоннели потребуется еще много лет. В лучшем случае к 2030 году на всем протяжении БАМа появится вторая колея.

- Стоит ли вообще экспорт угля таких огромных вложения в инфраструктуру? Даже в Китае говорят, что от грязного топлива пора отказываться и переходить на более чистые источники энергии.

- Слова - это одно, а дела - другое. Я привык верить цифрам. И если посмотреть на них, то видно, что потребление угля в мире только растет. Как и добыча. По крайней мере, сейчас спрос этот выглядит очень устойчивым.

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