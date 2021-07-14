Сергей Брилев: «От ситуации на Кубе зависят 30 тысяч рабочих мест в России»

Кубу сотрясают крупнейшие за последние 30 лет протесты. Фото: REUTERS

Кубу сотрясли крупнейшие за последние 30 лет протесты. Одни уже видят в этом предвестие конца социализма на Острове свободы, другие указывают, что митингующих в спины подталкивает рука Вашингтона. В происходящем в эфире радио «Комсомольская правда» разбирался ведущий «Вестей в субботу», журналист Сергей Брилев.

- У меня с Гаваной сентиментальная связь: я там родился. Но кроме того я являюсь соучредителем и президентом института Беринга Беллинсгаузена – это первая за многие десятилетия российско-американская неправительственная организация. И на Кубе бываю минимум раз в год, уже поездок 30 набралось. Смею надеяться, что имею моральное право сказать, что знаю и чувствую этот остров и его народ.

Буду говорить не про Кубу, я буду говорить про тепловозостроительный завод в Калуге. Я буду говорить про тех, кто производит энергетическое оборудование для теплоэлектростанций в России. Я буду говорить о производителях «Лада-Калина» в городе Тольятти. А сейчас я говорю с вами о минимум 25-30 тысячах рабочих мест в России, которые зависят от Кубы. Да, у нас был романтический период в отношениях и, повторяю, у меня есть сентиментальные отношения с Кубой. Но мы с вами сейчас ведем рациональный разговор. От событий на Кубе зависят рабочие места в России. Я считаю, что это очень важный критерий, который нужно использовать для разговора о сегодняшних событиях.

Ведущий «Вестей в субботу», журналист Сергей Брилев. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОТКУДА ПОШЛИ ПРОТЕСТЫ

- Тем, кто бывал в Гаване, хочу напомнить, что, когда вы там приземлялись, те, кто сидел слева по борту, видел силуэт Гаваны – такой белый город. А те, кто сидел справа, видел взлетно-посадочную полосу. И подумал – а где это мы приземляемся? А не промахнемся мы сейчас мимо аэропорта? А на самом деле то, что видели справа, это взлетно-посадочная полоса главного кубинского военного стратегического аэропорта, который называется Сан-Антонио де лос Баньос. И именно в городке Сан-Антонио де лос Баньос и начались вот эти самые беспорядки. Именно туда в воскресенье ездил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес. Еще ведущая телетрансляции на Кубе сказала – извините его за то, что он потный, потому что он вернулся только что оттуда. Я это к тому, что, конечно же, преуменьшать события на Кубе не надо.

Одни видят в протестах предвестие конца социализма на Острове свободы Фото: REUTERS

АМЕРИКАНСКИЙ СЛЕД

- Если посмотреть на соцсети, а я очень внимательно на них смотрел в последние 36 часов, то, пожалуй, можно с определенным допуском сказать, что события в Сан-Антонио-де-лос-Баньос были относительно спонтанными. Но, если посмотреть на соцсети в следующие 36 часов, конечно, подключились технологии цветных революций.

Наличие интернета как такового, конечно, это новый феномен для Кубы. Если вспомнить 1994 год, когда на Кубе произошли первые массовые выступления, о том, что произошло, люди узнали постфактум из официальной печати. Сейчас, конечно, это распространялось по соцсетям, и именно американские СМИ интерпретировали это, как им было выгодно.

ЧЕГО ХОЧЕТ КУБА

- Куба сложная страна. Чего хотят люди, чего люди требуют? Они требуют еды и они требуют прививок. Начнем с последнего. В России у нас есть проблема с тем, что никто не хочет прививаться. На Кубе все хотят прививаться, там привыкли, что в стране очень хорошая система здравоохранения, которая позволила какой-то Кубе в третьем мире выйти на уровень продолжительности жизни выше, чем в Европе и во многих штатах США - за 80 лет. Когда вдруг систему здравоохранения постигает коллапс, когда она не может дать прививки всем, кто хочет, люди говорят – как это так? И начинаются волнения.

Вторая проблема – еда. Первая проблема – еда. Нулевая проблема – еда.

Мне уже к 50 годам, я сдавал историю КПСС. Я хорошо знаю марксизм-ленинизм… От Монголии до Вьетнама, от ГДР до Кубы один и тот же результат. Ну, вводишь ты марксизм-ленинизм и на острове, где можно собирать три урожая в год – карточная система распределения продуктов. Ну, не работает марксистско-ленинская теория. Люди за 60 лет дошли до ручки. Колоссальная бытовая усталость от этого реального социализма.

Это все происходит на фоне ужасных американских санкций. Ужасных! Это кошмар, это жуть, это санкции, которые представить невозможно. И вот эта гремучая смесь сейчас и взорвалась.

Вот толкнули американцы? Не обязательно. Будут ли пользоваться американцы? Безусловно.

Другие указывают, что митингующих в спины подталкивает рука Вашингтона. Фото: REUTERS

ЧЕРТОПОЛОХ ВМЕСТО ТРЕХ УРОЖАЕВ

- Мы можем выстроить с Кубой такие отношения, чтобы самим получать некие экономические и политические преимущества. Там есть чем заняться. Там есть экономика. Там есть порт Мариэль, который может превратиться в крупнейший логистический центр Западной Америки. Мы сейчас забудем о стенках, у которых стояли российских ядерные атомные подводные лодки, забудем об аэропортах, на которых приземлялись российские, советские тогда еще, стратегические бомбардировщики… Забыли. Давайте про экономику. Есть как заработать вместе. Но все это упирается в эту непролазную бюрократию. Когда Рауль принимал бразды правления у Фиделя, Рауль Кастро сказал, что у нас полстраны заросло чертополохом, когда же наконец мы разгребем эти поля, когда мы уже накормим свой народ? Прошло 10 лет. Чертополох так и растет. В стране, где можно собирать три урожая в год!

Им надо сесть и подумать. Есть мало стран, с которыми Кубу связывают такие отношения, как с Россией. У нас действительно обалденные исторические отношения. Давайте их насытим не только поставками, как это было в Советском Союзе. И это вызывало недовольство у своих же. Ну, как, миллион долларов тратил Советский Союз на какую-то Кубу, когда нечерноземная зона РСФСР погибала.

Вы знаете, сколько народу за все годы, за сто с лишним лет кубинской независимости получили кубинское гражданство? Двое. Че Гевара и генерал времен войны за независимость. В кубинской конституции при всех властях написано – мы высшая лига суверенных государств. Жены кубинских послов не получают кубинское гражданство. Это реально страна, которая преисполнена национальной гордости. Это обалденная страна. Это не латиноамериканская страна, это отдельно стоящая совершенно страна. Насытить экономику – все пойдет неплохо. Переступить через себя. Но нельзя разрешать сегодня частные рестораны, а завтра принимать закон о том, что более двух держать нельзя.

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