Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля 2021: что это значит для туристов

В Чехии Оперштаб открыл для полётов только один маршрут, Москва - Прага, 4 рейса в неделю. Фото: Shutterstock

Россия с 24 июля 2021 года возобновляет авиасообщение ещё с двумя странами - Францией и Чехией. Такое решение принял Оперативный штаб в среду, 14 июля.

Разрешены регулярные рейсы из Москвы в Париж и из Москвы в Ниццу - по 4 рейса в неделю на каждом из маршрутов. Из Санкт-Петербурга возможны полёты также в Париж и Ниццу, но по 2 рейса в неделю.

В Чехии Оперштаб открыл для полётов только один маршрут, Москва - Прага, 4 рейса в неделю.

Хорошие новости? В теории - да. И Франция, и Чехия любимы российскими путешественниками. И у Эйфелевой башни, и в Лувре, и на средиземноморских пляжах Лазурного берега, и в старом городе Праги, и в Карловых Варах до пандемии русская речь была слышна очень часто.

Однако туристам вряд ли стоит немедленно покупать билеты в Париж и Прагу: ни Франция, ни Чехия пока не принимают граждан РФ с туристическим целями. Так что пассажирами разрешённых рейсов могут стать обладатели ВНЖ, те, кто едет на учебу или лечение, в деловые поездки с особым образом оформленными приглашениями, а также дипломаты и граждане ЕС. Россиян таких «особых категорий», кстати, немало. Чехия - одно из главных направлений медицинского туризма. В университеты обеих стран, где обучение сравнительно недорогое, наши молодые люди тоже поступают. Но в общем фраза «Мне в Париж, по делу, срочно» приобрела новый смысл. По делу в Париж можно. Погулять - нет.

Справедливости ради: фактически рейсы во Францию и Чехию выполнялись и раньше, но в статусе грузопассажирских. Теперь станут регулярными.

Ещё один нюанс: авиасообщение возобновляется на взаимной основе. То есть, если речь идёт о 4 рейсах в неделю, это 4 рейса российских авиакомпаний и 4 - зарубежных. В общей сложности возможны 8 рейсов ч неделю. Скорее всего, летать будут национальные перевозчики, «Аэрофлот» и Air France и «Чешские авиалинии».