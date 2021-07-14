Детский омбудсмен о вакцинации школьников: прививать детей от ковида будут с согласия родителей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова Фото: Иван МАКЕЕВ

Анна Кузнецова после совещания с представителями «Единой России» прокомментировала Радио «Комсомольская правда» заявление разработчика вакцины «Спутник V» Александра Гинцбурга, что до 20 сентября этого года может начаться массовая антиковидная прививочная кампания среди подростков.

Детский омбудсмен уверена - говорить о применении вакцины по отношению к подросткам можно только после того, как будут проанализированы данные клинических испытаний препарата. Они сейчас только ведутся Центром имени Гамалеи на базе двух детских больниц — Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З.А. Башляевой. 6 июля детям был введен первый компонент вакцины «Спутник V».

По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, только у двух детей, которым, естественно, вводились дозы значительно меньшие, чем взрослым, наблюдалась реакция на вакцину в виде подъема температуры до 37. Ученый назвал такую реакцию нормальной и подтверждающей то, что иммунный ответ формируется.

Однако Анна Кузнецова подчеркнула, что, поскольку речь идет о здоровье детей, к вопросу безопасности надо подходить максимально серьезно. Применять вакцину для профилактики COVID-19 у детей будет возможно только после того, как ее безопасность в данной возрастной группе будет совершенно точно доказана. И даже тогда, когда будет выдано разрешение на использование вакцины, прививать детей и подростков будут исключительно с согласия родителей.

Судя по документации, клиническое исследование может занять год, то есть по плану должно завершиться летом следующего года.

В течение этого периода дети из числа добровольцев (а заявок было свыше 500) будут постоянно находиться под наблюдением врачей. Кроме того, подростки станут вести дневник самонаблюдения с помощью специального мобильного приложения, а врачи проконтролируют их здоровье по телефону.

В детских поликлиниках Москвы в конце лета ожидается набор еще 250-ти добровольцев на испытания препарата. Только по результатам трех этапов исследований и должно будет приниматься решение, можно ли включить подростков в программу вакцинации против COVID-19.

Почему вообще пришлось разрабатывать вакцину для подростков? Есть несколько аргументов.

1. Дети болеют ковидом все чаще

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в последнее время увеличилось число подростков с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания и дети нуждаются в защите от коронавируса. Об этом говорят и эксперты в области эпидемиологии Российской академии наук.

2. У переболевших случается мультисистемное воспаление

У детей COVID-19 обычно протекает в легкой форме и часто бессимптомно. Однако иногда они все же нуждаются в госпитализации и интенсивной терапии, попадают в реанимации. Одним из возможных неблагоприятных исходов болезни был назван мультисистемный воспалительный синдром у детей (MIS-C), при котором развиваются нарушения, затрагивающие сердце, легкие, почки, мозг, кожу, глаза и желудочно-кишечный тракт.

3. За переболевшими подростками тоже тянется «долгий постковидный хвост»

Формируется и состояние, сравнимое с постковидным синдромом у взрослых, причем, у детей, перенесших ковид, такая реакция сильно отложена во времени. Более того, из-за того, что ковид у них часто протекает в скрытой и легкой форме, причины внезапного ухудшения самочувствия оказываются неочевидными ни родителям, ни врачам.

Постковидные явления у несовершеннолетних:

- конъюнктивит,

- красные сухие и потрескавшиеся губы,

- увеличение лимфатических узлов на шее и в брыжейке (орган пищеварения),

- сыпь на руках,

- неврологические нарушения,

- сложности с дыханием,

- различные нарушения в работе сердца,

- расстройства ЖКТ (диарея, рвота, или боли в животе),

- лихорадка больше 4 дней, астения (упадок сил, усталость, слабость, бессилие).